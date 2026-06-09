香港家居博覽2026｜6.25進駐會展！免費搶飛攻略+4大優惠+1折電器

香港家居博覽2026｜準備裝修、搬新屋嘅朋友仔要注意啦！年度一站式家居盛宴「香港家居博覽2026」將於6月25日起一連四日登陸灣仔會展！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了今次博覽的4大優惠亮點及免費搶飛攻略，除了有每日限量激搶的1折家電優惠，更有總值超過$60萬的豐富獎品盲盒。即睇懶人包！



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2026香港家居博覽將在6月25至28日舉辦，總共一連四日。（In-Home Expo 香港家居博覽＠faceboook)

香港家居博覽2026開放時間？

2026香港家居博覽將在6月25至28日舉辦，總共一連四日，首三日開放到晚上9點，上班族收工都可以行！

6月25日（四）12:00－21:00

6月26日（五）12:00－21:00

6月27日（六）12:00－21:00

6月28日（日）12:00－19:00

(每日閉館前30分鐘停止進場及售票)

2026香港家居博覽｜4大焦點優惠？

展覽預計匯聚1,000個展位，最吸引的絕對是各大品牌推出的期間限定激抵優惠。

【1】激搶1折家電

現場多款精選智能家電、廚具、家品等，將會以驚天動地的1折發售。

【2】60萬有獎盲盒

現場大會活動及有獎遊戲區準備了超過7,700份盲盒獎品，總值逾港幣$60萬元。

【3】換千萬The Club積分

今年展會首次跟The Club合作，有高達1,000萬The Club積分，用來兌換消費券直接場內扣減。

【4】25+場室內設計專題講座

邀請各路室內設計、裝修大師到場為消費者咨詢；另外有建材觸感體驗空間，提供佈置靈感。

香港家居博覽2026｜1折精選產品

6月25日1折產品｜Frigidaire北極蒸氣熨斗$32（原價：$328）

6月26日1折產品｜TOSHIBA東芝無線雙層電熱水壺$45（原價：$458）

6月27日1折產品｜RASONIC樂信單頭電磁爐1折震撼價：$46（原價：$468）

6月28日1折產品｜Samsung三星2.1ch Soundbar$199（原價：$1,990）

香港家居博覽2026｜如何免費搶門票？

雖然現場門票正價為 HK$30，但官方正推出限時免費登記搶飛活動

方法【1】網上登記

現時前往官方指定網站登記、驗證電郵並填寫簡單問卷，即可在電郵免費獲贈「入場QR Code」。（按此前往官方指定網站登記）

方法【2】機構/ App福利

教聯會會員可到辦公室出示會員證免費領取最多4張實體換領券；另外「Towngas Fun 好氣Fun」App亦有不定期換領活動，入場時開App出示即可。

方法【3】指定人士免費

65歲或以上長者、持傷殘人士證、或身高1米以下小童均可免費入場。

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