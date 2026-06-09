七一優惠21大｜港鐵送7.1萬車票　博物館、泳池免費/商場優惠詳情

七一優惠｜特首李家超於今日（10日）出席行政會議前見記者時，宣布一系列七一慶祝回歸優惠，優惠涵蓋交通、文娛、景點及飲食購物，包括港鐵會送出7.1萬張免費單程票、免費開放康文署室內、戶外康樂設施。另外，海洋公園亦會推出一票入場兩次優惠等。《香港01》好食玩飛記者將持續更新優惠，即看下文了解詳情。



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李家超今（9日）出席行政會議會前見記者，宣布一系列七一慶回歸優惠，優惠涵蓋食玩買和交通優惠。李家超更透露更多優惠會陸續推出，《香港01》好食玩飛將持續更新。

今年7月1日，社會各界將推出優惠慶祝。（資料圖片/廖雁雄攝）

七一優惠｜交通優惠

【1】港鐵：7月1日當日，記得開定「MTR Mobile」App，港鐵將會透過抽獎送出71,000份本地單程免費車票（不包括機場快綫、高鐵、輕鐵、東鐵綫頭等及羅湖/落馬洲站等）。

【2】機場快綫：3至11歲小童免費、60歲或以上長者憑樂悠咭可享半價。

【3】電車：免費（優惠期7月1日至3日）。

【4】新渡輪：7月1日將會免費派發「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線乘船券各1,000張。

【5】富裕小輪航線：7月1日將免費派發200張「中環-長洲」（普通渡輪普通等級）、100張「中環-梅窩」及100張「北角-紅磡/九龍城」乘船券。

天星小輪尖沙咀來往灣仔航線，將於七一當日免費乘搭。（資料圖片）

七一優惠｜博物館優惠

以下設施將於七一當天免費開放

【6】康文署收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、草地滾球場、健身室、高爾夫球設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。

【7】科學館：免費開放。

【8】太空館：常設展覽（包括天象廳節目）均免費開放。

【9】香港濕地公園：免費入場。

【10】大館：即日起至7月1日，免費登記成為「大館FAN」帳戶，購買指定展覽門票可享限量買一送一；參加特定公眾導賞團還會送大館限量版鉛芯筆。

【11】西九M+／故宮博物館：7月1日當日，市民可以免費參觀西九文化區M+展覽（指定特別展覽除外）以及香港故宮文化博物館的所有專題展覽。

【12】「漢唐盛世」展覽系列圖錄九折發售《唐風萬里：多元交融開放的盛世》，限售300冊； 《漢風泱泱：雄渾與交融的盛世》，限售180冊。

【13】活化歷史建築伙伴計劃的14個項目提供不同優惠，包括加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等。

M+標準票展覽將於七日當天免費開放。（資料圖片）

七一優惠｜景點優惠

【14】香港海洋公園：7月1至3日期間，園內禮品店及「熊貓薈」餐廳指定消費更可享85折。

【15】香港海洋公園：6月30日至7月31日期間，推出香港居民專享「一票雙遊」優惠門票，可以自由選擇兩天入園。

【16】昂坪360：所有香港居民（成人、長者及小童）於東涌纜車站購買所有來回纜車門票均可享半價優惠。

【17】山頂纜車：7月1日山頂纜車來回優惠套票全日有85折。

海洋公園推出多人同行優惠，優惠期於7月3日完結。（資料圖片）

七一優惠｜食肆及商戶優惠

【18】全港不同商場及百貨公司推出優惠，包括崇光百貨（SOGO）、千色Citistore、APITA及UNY等等。APITA及UNY生活創庫、數碼港商場、香港地產建設商會會員旗下商場、港鐵商場、裕華國貨及裕華保健坊等。

【19】逾千間食肆71折/指定優惠：7月1日當日，預計會有超過1,000間食肆及商戶就指定菜式或餐飲提供特別優惠。

【20】香港國際機場：6月27日至7月1日期間，向旅客派發$20優惠券，於機場內超過100間商店及食肆消費滿$150即可使用。

【21】科學園：7月1日園內不同食肆提供優惠，用「HKSTP」App可領取電子餐飲優惠券，包括指定餐飲或食品71折。

【22】港深創新及科技園：停車場特別推出限時優惠。訪客於2026年7月1日泊車，每小時只需港幣1元。

【23】港深創新及科技園：內指定菜式或餐飲可享71折優惠，顧客可於「HKSTP」手機應用程式領取電子餐飲優惠券。

【24】房委會「大本型」商場：7月1日當天，「型人會」會員憑消費滿$71的發票，即可獲贈帆布袋乙個，更可享有額外免費泊車優惠。

【25】環境保護署「綠在區區」：7月1日當日市民到「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分（不適用於廚餘回收）。

【26】荃灣愉景新城的本地魚菜直送實體店：網店或手機應用程式購買魚類統營處和蔬菜統營處的特定產品，可享七一折優惠。

【27】香港夏日盛會：提供各種餐飲、購物、景點、旅遊和娛樂優惠。

【28】食環署天幕街市、香港仔街市、荔灣街市及食環署東日街市：6月28日至7月10日推出不同優惠。

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