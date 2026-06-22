2026香港書展5亮點！1票睇3展+免費禮品+限定優惠+獨家無限次入場

香港書展2026｜香港書展在2026年7月15日至21日於灣仔會展中心舉行。香港書展作為每年的盛事，除了同時舉辦「零食世界」及「香港運動消閒博覽」兩大展覽之外，亦會邀請世界各地知名作家舉行講座交流心得，今年適逢書展36屆，更有5大必看亮點！《香港01》「好食玩飛」頻道爲大家整理書展全攻略，一文睇清書展詳情，更有獨家優惠預先購票，絕對不容錯過！



書展38大優惠｜書6折起/送錶/Chiikawa/請睇戲+門票獨家$9起

書展2026｜7.15會展開鑼

一年一度的書展將於2026年7月15日至21日在灣仔會展中心舉行。書展每年吸引近百萬人次入場、匯聚超過700家參展商，當中更涵蓋世界各地知名作家的講座、多元文化活動及焦點展區「世界文藝廊」，絕對是這個夏天不容錯過的文化盛事！

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香港書展2026將於7月15日起於灣仔會展盛大舉行。（香港旅遊發展局）

日期： 2026年7月15日（星期三）至21日（星期二）

時間：2026年7月15至20日 上午10時至下午10時／2026年7月21日 上午9時至下午5時

地點：香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）



香港書展2026門票｜獨家超級書迷證 無限次入場

香港書展2026的小童及成人票價分別為$10及$30；65歲或以上長者（憑有效身份證件）、3歲或以下小童可免費進場。如果不想現場排隊入場，亦可預訂獨家$88超級書迷證，除了可走快速通道外，更可於展覽期間無限次進場，這樣就可無拘無束買得更過癮！

普通門票：成人 $30｜小童 $10

＊小學生或身高1.2米或以下的兒童

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超級書迷證（無限次以特別通道入場）：$88

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書展2026亮點【1】跨展體驗：一張門票玩齊3大展覽

今年的書展與往年一樣，一票在手可同時參與「零食世界」與「運動消閒博覽」另外兩大展覽，當中更提供各款零食免費試食，現場多項運動及手作試玩活動，同時享受包含閲讀、運動消閒及美食的香港夏日一大盛事，必定可以滿載而歸！

書展2026亮點【2】 全新主題：「從香港閱讀世界：文創傳承 · 旅悅人生」

今年書展將以全新主題「從香港閱讀世界：文創傳承 · 旅悅人生」登場，旨在鼓勵讀者以閱讀探索傳統文化於當代社會的傳承與創新。而書籍涵蓋範圍相當豐富，包括文化及生態旅遊、社區導賞、流行文化、歷史古蹟與傳統工藝、非物質文化遺產、活化保育及可持續發展、文創及藝術設計，以及跨文化創意產業等。

書展2026亮點【3】互動福利：參與指定活動 領取限定禮品

今屆書展不僅可以購買心水書籍，大會更增設了不少「預熱」活動，現時只要參加香港貿發局展覽舉辦的指定活動，例如導賞團、作者講座等，將會獲發已蓋章的活動地圖，憑此可於「香港書展 2026」期間，在展覽廳 1E「世界文藝廊」換領處換領精美禮品一份！指定活動詳情可瀏覽官方Facebook！

書展2026亮點【4】名人陣容：雲集中外知名作家

每年書展都會設有八大講座系列，為書展的一大重頭戲，像去年就邀請了聞名中外的學者李歐梵、中國當代著名作家馮唐、美國太空人Dr. Sian Proctor；以及電影經典名作《似水流年》的導演嚴浩等，相信今年亦會繼續邀請重量級嘉賓坐陣！

書展2026亮點【5】限定優惠率先公布！指定商品低至7折

去書展最關心的當然是商品優惠，今屆書展已有不少書商率先在官網及社交平台公開優惠內容，包括：牛津大學出版社（及旗下啟思出版社）將在一樓展覽廳大學坊，推出全店產品低至7折、 10件或以上額外9折；以及滿指定金額送禮品；而文林出版有限公司亦將推出5本或以上7折；以及指定書籍、精品及桌遊8折等優惠！