實測美港股「零成本交易」！最高賺10萬迎新獎賞

對於香港投資者來說，「交易成本」永遠是影響投資回報的關鍵一環。每一次買賣的佣金、平台費，看似金額不大，長年累月下卻會蠶食可觀的利潤。而現在，Webull 微牛證券聯乘《香港01》「好食玩飛」帶來的重磅優惠：0 佣金、0 平台費交易美港股，更為新用戶準備了最高達 HK$100,000 的開戶獎賞，無論是投資新手還是資深玩家，都能從中獲得實實在在的收益升級。



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1. 0 佣金 0 平台費，真正實現「零成本交易」

這次活動最核心的亮點，就是Webull為用戶帶來的永久0佣金、0平台費交易美港股福利。我們可以對比一下市場上的主流券商收費：

美股交易：多數券商收取 US$0.0049/股佣金+US$0.005/股平台費，而Webull直接雙費用全免

港股交易：部分券商 0 佣金但收取 HK$15/筆平台費，Webull同樣實現佣金 + 平台費雙0

美股期權：Webull僅收取US$0.2/張平台費，遠低於市場普遍US$0.3/張的收費標準



對於頻繁交易的投資者來說，這意味著每年能節省數千甚至數萬港幣的交易成本；對於新手而言，則可以零壓力嘗試美港股投資，不用擔心「還沒賺錢先付費」。

2. 新客開戶即享福利，入金越多獎賞越豐厚

除了交易成本的大幅降低，Webull 更為《香港01》「好食玩飛」讀者準備了專屬開戶禮遇，分兩大任務層層遞進，獎賞最高可達 HK$100,000：

任務一：完成開戶，免費領取雙重禮遇

只要在活動期間（即日至 2026 年 4 月 30 日 15:59）成功開戶，即可直接獲得：

✅ 美港股 0 收費交易權益，永久降低投資成本

✅ HK$400 Webull 現金券，開戶即領，無需額外條件



對於只是想嘗試 Webull 平台、小額投資的用戶來說，這一步就能輕鬆獲得實惠，零成本。

任務二：入金升級獎賞，最高 2% 匹配 NVDA 股票

完成開戶後，用戶可根據累計淨入金金額，解鎖更高額的獎賞，三層福利層層遞增：

** 入金 HK$10,000-79,999**：直接獲得HK$800 Webull 現金券

** 入金 HK$80,000-199,999**：升級領取HK$2,000 Webull 現金券

** 入金 HK$200,000及以上**：享累計淨入資產2%的Match獎賞，最高可獲HK$100,000 NVDA 股票



這裡需要特別說明的是，累計淨入資產的計算方式為：自開戶日起計45日內，累計轉入資產減去累計轉出資產，不計算投資損益；非港幣資產會按固定匯率換算為港幣，用戶無需擔心匯率波動影響獎賞級別。

舉個例子：如果用戶在 45 日內累計淨入金HK$500,000，即可獲得2%×HK$500,000=HK$10,000的NVDA股票獎賞；若入金HK$5,000,000，則直接拿到上限HK$100,000的 NVDA 股票，相當於免費獲得一筆高成長性的科技股投資，長線收益潛力十足。

轉倉都有計？45日內靈活調配資產

不少人會問：如果我本身在其他券商持有美股或港股，可否轉倉到Webull以符合入金要求？答案是可以。累計淨入資產的計算方式包括「入金及轉倉」，而且不計算投資損益，只計算淨值。換句話說，你大可將現有持倉從其他券商轉移到Webull不需額外掏出新資金，也能達到獎賞門檻。

不過要注意匯率換算：非港幣資產會按固定匯率計算，實際操作時建議先確認官方最新匯率。

為什麼選擇 Webull？不只是優惠，更是專業投資體驗

很多投資者會有疑問：低佣金的券商，會不會在功能、安全性上打折扣？事實上，Webull作為全球下載量超5,000萬的領先互聯網券商，不僅成本優勢明顯，更在產品體驗、合規安全上做到了行業頂級水準：

1. 持牌經營，資金安全有保障

Webull 香港是獲香港證監會（SFC）發牌的持牌證券商（牌照號：BKT973），嚴格遵守香港監管要求，用戶資金獨立託管於持牌銀行，100% 保障資產安全，徹底杜絕資金風險。

2. 專業級投資工具，新手也能輕鬆上手

Webull App內建了豐富的投資工具，無論是新手還是老手都能找到適合自己的功能：

實時行情：免費提供美港股實時報價、盤前盤後數據，無需額外付費

智能分析：AI 驅動的個股分析、大盤走勢預測、財報解讀，幫助用戶快速決策

多品種交易：除了美港股，還支持期權、ETF、REITs 等多類資產，一站式配置全球資產

零門檻入金：支持多種入金方式，包括銀行轉賬、FPS 等，香港用戶操作便捷，到賬快速



3.0收費不縮水服務，用戶體驗全程升級

不同於部分券商「低佣金 = 低服務」的模式，Webull 在 0 收費的同時，依然提供 7×24 小時客戶服務、專屬投資顧問諮詢、豐富的投資課程等服務，幫助用戶提升投資能力，實現長線收益增長。

活動參與指南：一步一步領取滿額獎賞

這次 Webull x 最抵 Deal 的優惠活動，參與門檻極低，流程簡單清晰，只要跟著以下步驟操作，就能輕鬆拿滿所有獎賞：

第一步：活動期間完成開戶

活動時間為2026年3月31日16:00至4月30日15:59，用戶只需點擊活動頁面的「立即開戶」按鈕，按照指引完成身份驗證、風險評估等流程，最快1個工作日即可完成開戶，開戶成功後立即解鎖HK$400現金券+0收費交易權益。

第二步：45日內完成入金，鎖定獎賞級別

開戶後的45日內，用戶可根據自身投資計劃完成入金，Webull會在開戶後第46日，根據用戶45日內的累計淨入資產值，鎖定對應的獎賞級別，級別鎖定後不可更改，用戶滿足條件後即可獲發獎賞。

第三步：使用獎賞，享受0成本交易

獲得的Webull現金券可直接用於抵扣交易費用、提取現金（以活動條款為準），NVDA股票獎賞則會直接入賬用戶賬戶，可自由交易或長線持有；同時用戶可永久享受美港股0佣金0平台費，每次交易都能節省成本。

投資者必看：常見問題解答

Q1：0佣金0平台費是永久的嗎？

A：Webull美港股0佣金0平台費優惠設有期限，直至公司另行通知，目前無需擔心後續收費，用戶可長期享受低成本交易。

Q2：累計淨入金的計算包含投資損益嗎？

A：不包含。累計淨入資產僅計算轉入減轉出的金額，與用戶賬戶內的投資盈虧無關，即使賬戶虧損，也不影響獎賞級別的判定。

Q3：三層入金獎賞可以同時領取嗎？

A：不可以。三層獎賞為互斥選項，用戶只能根據自身累計淨入金金額，對應領取其中一檔最高額的獎賞。

Q4：非香港用戶可以參加嗎？

A：本次活動為《香港01》「好食玩飛」用戶專屬，主要面向香港地區投資者，具體參與資格以Webull官方活動條款為準。

無論你是剛接觸投資的新手，想要零壓力嘗試美港股；還是資深投資者，希望降低長期交易成本、獲得額外獎賞，這次活動都是千載難逢的機會。抓緊機會完成開戶入金，領取最高HK$100,000的獎賞，開啟你的零成本投資新旅程吧！

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