日本花灑千萬別用？港人僅用1天　水溫顯示過70度！消委會4大高危

日本花灑｜花灑頭｜沖涼｜許多人為了提升沐浴品質，追求強勁水壓或美容效果，常會從日本旅行帶回各種花灑頭更換，原來超危險！近日有網民分享，更換日本花灑後洗澡，熱水爐顯示的水溫竟離奇飆高。消委會指出，更換具增壓、限流或帶有止水功能的花灑頭，會導致熱水爐無法正常洩壓散熱，更可能引致爆炸，消委會警告，有4款花灑更屬高危，切勿自行更換。即睇下文！



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日本花灑｜日本人氣美容花灑變奪命凶器？

近日，有網民在Threads發文分享，指從東京購入Refa熱門的微氣花灑頭，主打4種出水模式，並聲稱最高可節水達 49％。不少人聲稱在使用後頭皮變得清爽，臉上毛孔變細，因此深受女生歡迎。

事主表示，返港使用花灑頭僅一日，在沖涼期間，熱水爐顯示水溫突然狂飆至逾70度，期間更失去熱水輸出。事主表示，嚇到馬上換回舊花灑頭，熱水爐才回復正常。

帖文引發其他網民熱議，不少網民留言：「咩高壓、慳水花灑頭千祈唔好用，用最cheap冇花臣嘅最好」、「早排問咗師傅，如果啲熱水爐郁少少都即刻又凍又熱，都係因為用咗一啲會加壓嘅花灑，令到佢哋溫度嘅感應錯亂」，警告切勿亂用高壓或慳水花灑頭。

有網民從日本購入花灑頭，返港使用僅一日，在沖涼期間，熱水爐水溫突然狂飆至逾70度，期間失去熱水。（網絡圖片）

花灑｜亂換花灑恐引致熱水爐爆炸

消委會曾指出，低壓電熱水爐在設計上屬於開放式，當爐內的水加熱時，水會受熱膨脹。原廠花灑頭的設計是不設阻礙的，允許水受熱膨脹時，透過花灑頭滴水來自動洩壓和排走多餘熱力。但如果用戶自行更換了具備節水、限流、混氣或增壓等功能的電花灑頭，會增加水路阻力，導致熱水爐無法排走多餘熱力而引致爆炸。

消委會提醒：應避免使用4款花灑頭

消委會提醒市民，花灑式熱水爐的水管需要保持暢通無阻，應避免使用以下4款花灑頭，以防發生意外：

【1】增壓式

增壓式花灑是透過縮小出水孔直徑，在水流不增的情況下，大幅提高出水流速。但由於水孔直徑較小，釋放壓力的速度較慢，導致壓力累積在熱水爐內，容易引致爆炸。

【2】具按摩功能

大部份按摩花灑的出水孔設計都較為細密，跟增壓式花灑頭情況相似，同樣會因為阻礙釋放壓力，而增加熱水爐爆炸的風險。

消委會提醒，應避免使用以上4款花灑頭。（消委會截圖）

【3】配備過濾物料

坊間有不少過濾花灑，其手柄裝有濾芯，用作過濾熱水爐排出的熱水，聲稱能去除雜質、氯氣，部份更設有維他命或礦物質成分以達致美容功效。此類花灑由於有濾芯阻隔，會阻礙熱水爐釋放壓力，增加爆炸機會。

【4】開關水掣的花灑頭

機電署警告，勿用設有開關水掣的花灑頭，因是最危險的款式！花灑式電熱水爐的設計是依靠花灑頭作為排氣及減壓的出口。如果花灑頭有關水掣，熱水爐內的蒸氣便無處排放。當爐內壓力不斷增加，極易引起爆炸。

機電署警告，勿用設有開關水掣的花灑頭。（機電署官網）

另外，消委會提醒，使用花灑式電熱水爐時，應只安裝原廠或生產商認可的混合水龍頭裝置及花灑頭。安裝或改裝電熱水爐，亦必須由註冊電業承辦商及持牌水喉匠處理。若使用時出現跳掣、漏水、異響，或有不正常蒸氣從花灑頭冒出，應立即停用並關掉電源，並聯絡合資格人士進行檢查。

消委會提醒，使用花灑式電熱水爐時，應只安裝原廠或生產商認可的混合水龍頭裝置及花灑頭。（AI生成圖）

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