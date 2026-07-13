書展2026優惠10大｜門票獨家$9+圖書$10起!三聯/樂思/Kobo電子書

香港書展2026｜由貿發局主辦的「香港書展2026」將於2026年7月15日起，一連7日在灣仔會展舉行，今年有逾770間參展商參展。《香港01》「好食玩飛」記者首日到現場直擊，為大家搜羅了10大優惠，包括三聯書店購物即送禮品、新雅文化全場中文書8折、KOBO電子閱讀器限定折扣優惠，小皇宮$10圖書等。還有就是《香港01》獨家發售的書展門票優惠，只需$9起！想知更多？即看下文！



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香港書展2026門票｜獨家優惠$9起

普通門票｜書展2026

普通門票：成人 $30｜小童 $10

​​長者：免費，65歲或以上免費（憑身份證）

＊小學生或身高1.2米或以下的兒童

書展門票優惠低至$9入場📢即買即用

電子超級書迷證（無限次以特別通道入場）

超級書迷證（無限次以特別通道入場）：$88

香港書展2026門票｜獨家超級書迷證 無限次入場

香港書展2026的小童及成人票價分別為$10及$30；65歲或以上長者（憑有效身份證件）、3歲或以下小童可免費進場。如果不想現場排隊入場，亦可預訂獨家$88超級書迷證，除了可走快速通道外，更可於展覽期間無限次進場，這樣就可無拘無束買得更過癮！

香港書展2026精選優惠一覽

香港書展每年都吸引不少人入場買平書、特價補充練習等。今年書展在7月15日至7月21日在會展舉行，小編直擊書展現場，有見多間書商繼續推出精選限定會場優惠，吸引一眾家長和中小學生入場掃平貨！現場人流尚算較多，尤其補充練習和減價專區較高人氣。即睇小編發現到咩更荀優惠：

書展優惠【1】三聯書店滿指定金額送指定圖書

三聯書店在今年書展中推出多重優惠，當中包括凡於香港三聯攤位消費即送隨機款式明信片一張。而單筆交易折實滿指定金額，即送精美禮品，包括滿$150加送筆記簿一本、滿$280送指定圖書一本、滿$500即送精美馬克杯一個。

指定圖書方面，圖書價值高達$398，書單包括：《做自己的主角》、《第三類型電影》、《香港年曆遊蹤》等；滿$500即送精美馬克杯一個。

書展優惠【2】商務書局全場8折

商務書局在今年書展推岀全場單本8折，2本75拆，3本以上7折，但注意不含劍橋/敦煌/故宮畫冊。另外，商務也特設$100/3本專區，主要是中英文練習，適合小學生！

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書展優惠【3】新雅文化全場中文圖書8折

新雅文化亦在今年書展中推出多項優惠，當中包括全場中文圖書單本8折、台版圖書單本75折、英文圖書單本8折、精選圖書買一送一等。另外，購物滿$300即送禮物1份，滿$600可獲贈2份，最多可獲贈3份。現場登記會員更可獲78折！

書展優惠【4】樂思教育推中小學教材優惠

想在書展幫子女購買教科書及補充練習的家長留意，樂思教育除了有多款新書，包括人文及科學科書目之外，更特設限定會員價，全場低至每本$25起。而小學套裝低至65折、指定補充練習半價、最新補充練習8折；中學指定補充低至每本$50、最新補充練習88折。另外，在現場消費滿指定金額亦有多重獎賞，包括滿$600送$100樂思家長會網店現金券、滿$900送迷你相機等，數量有限，送完即止。

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書展優惠【5】香港教育圖書練習多買多折

香港教育圖書同樣推出中小學練習優惠，包括全場精選練習有多買多折優惠。在「小學練習專區」方面，購買單本即享85折、購買5本或以上即享8折；「初、高中練習專區」亦有單本85折、3本或以上8折等。

書展優惠【6】小皇冠圖書最平$10起

小皇冠在今年書展繼續推出多款香港及台灣超值特價圖書，包括繪本、益智漫畫、歷史書、科普書、遊戲書、橋樑書以至兒童小說等，種類非常豐富，涵蓋小朋友各個年齡層。而最平圖書更低至每本$10起，特價圖書數量有限，售完即止。

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書展優惠【7】Rakuten Kobo電子閱讀器限定折扣優惠

喜愛看電子書的讀者留意，Rakuten Kobo在書展期間推出限定優惠，其中電子閱讀器「Clara BW」現場限定價 $1188起、熱門彩色閱讀器亦有優惠​。另外，買機即送豐富禮遇，包括最高$400的Kobo 電子書優惠券、Okaimono Panda ! 禮品包、日本樂天集團旗下服務及HKTVmall Nespresso咖啡機優惠券等，除電子書券外，其他贈品每日名額有限。大家就算不買機，到現場指定位置打卡，也即送$25電子書優惠券。

書展優惠【8】文具佬全場88折 多款chikawa

書展除了買書以外，當然不少得各種文具，其中文具佬更推岀書展限定全場88折優惠！只要買滿$200即可享優惠。店中更有多款chikawa公仔產品，包括限定款吊飾，文具等等 。

書展優惠【9】柏雅岀版社 $200/9本書

另外柏雅岀版社因結束營業而在這次書展中推岀激抵優惠，包括$200/9本書，除開等於$23本，如果想單本購買也只是$25！柏雅岀版社同樣有超荀專區，只需$10本，如買滿10本更送1本！書本種類較多，有烹調，健康。哲理等等。

書展優惠【10】｜《香港01》門票獨家$9起

一年一度的書展將於2026年7月15日至21日在灣仔會展中心舉行，料今屆書展將有近30個國家及地區的超過770家展商參展。而書展活動亦十分多元化，涵蓋世界各地知名作家的講座、多元文化活動及焦點展區「世界文藝廊」，絕對是這個夏天不容錯過的文化盛事！書展門票優惠低至$9入場📢即買即用

免費再進場優惠

凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月15或16日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月17-19日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月20日（星期一）晚上7時後

*此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

香港書展2026詳情 日期 2026年7月15日（星期三）至21日（星期二） 時間 2026年7月15至20日 上午10時至下午10時； 2026年7月21日 上午9時至下午5時 地點 香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）

為方便內地與海外旅客購票，現時可透過「01空間」微信小程序購票：

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