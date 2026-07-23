美食博覽2026｜Food Expo｜一年一度的美食博覽絕對是8月的好去處！第36屆美食博覽將於8月13日起一連五日於灣仔會展舉行，大家只需一票在手，即可行勻同場家電、茶展等5大展覽。《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家整理好早鳥門票9折優惠、開放時間、免費入場資格等詳情，提早做足準備入場狂掃心水美食！



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美食博覽2026｜8.13一連五日灣仔會展舉行！1票玩盡5展

第36屆美食博覽於8月13日起至17日，一連五日於灣仔會展舉行。除了美食博覽，同場亦會舉行家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、香港國際茶展。除了可以一票行勻5個展覽，每年的重頭戲，非$1優惠莫屬，按照以往傳統，場內勢必推出$1鮑魚、$1花膠及各式超抵零食福袋等限量搶手貨。入場前記得提早鎖定心水攤位啦！

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第36屆美食博覽於8月13日起至17日，一連五日於灣仔會展舉行。（官方圖片）

美食博覽2026｜早鳥門票9折！2類人免費入場

想慳到盡入場掃貨，記得把握早鳥優惠！由7月30日至8月12日期間，購買套票即可享9折，而3歲或以下小童、65歲或以上長者更可免費入場。

展覽門票主要分為「公眾館」及「公眾館連尊貴美食區套票」兩款。想主攻平價抵食乾貨、即食麵及零食福袋，可購買「公眾館」門票；若想歎盡頂級和牛、高級黑松露及醇酒等精緻名物，建議可直接買套票！以下為各款門票收費：

早鳥套票（公眾館及尊貴美食區）：$36起（原價$40）

售賣日期：2026年7月30日至8月12日



正價指定日子門票（公眾館）：$30

正價套票（公眾館及尊貴美食區）：$40起

售賣日期：2026年8月13日至17日

＊展覽關閉前45分鐘將終止參觀人士進場。



美食博覽2026｜同場加映「香港國際茶展」金茶王大賽 茶控必去！

同場舉行的「香港國際茶展」亦是重頭戲之一。茶展為期三日，將展出各式高品質特色茗茶、精緻茶具及相關產品，除了傳統的茶款外，亦會有氣泡茶、康普茶、無酒精葡萄酒茶調飲、涼茶及膠囊鴛鴦等，適合不同年齡層；「茗茶之友」展區則展示茶食配對、茶香水等茶相關生活產品，相當多元化。而展覽今年亦預告會擴大該專區規模，豐富大眾與茶愛好者的參觀體驗。門票早鳥9折🦞

展會期間更會舉辦「全國及大灣區金茶王大賽2026（港式奶茶）香港區決賽」，選出頂尖的港式奶茶製作師傅，展示港式奶茶製作的技藝和獨特風味，同期也會舉行多項精彩活動，包括粵港澳青少年國際茶藝大賽2026、青年茶道座談會茗茶活動、茶藝表演等。

美食博覽2026｜「家電‧家居‧博覽」 雲集各式潮流智能家電

另外記得不要錯過「家電‧家居‧博覽」！展覽雲集各式潮流智能家電、廚具及寢室用品。無論是降溫消暑神器，還是智能吸塵機等都能找得到，而且同樣會帶來多項會場限定折扣，絕對是入貨好時機！

美食博覽2026｜「美與健生活博覽」 主打彩妝、天然護膚品

「美與健生活博覽」主打涵蓋各類彩妝、天然護膚品、水療產品以及按摩與健身器材等，提供多款人氣美妝護膚品、養生保健產品及按摩儀器，按照歷屆情況，部分專區更會提供免費健康或皮膚檢測、美容產品示範等實用體驗，啱晒一眾注重保養的朋友！

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美食博覽2026｜去年美食展盛況回顧！必去3大焦點展區

雖然目前大會尚未公布今年度的焦點美食，但參考去年展覽的盛況，五項展覽雲集約1,890家展商，共吸引了逾50萬人次入場。預計以下3大特色展區將繼續成為搶手目標：

【1】咖啡專區：去年首設即大受歡迎，網羅多國優質咖啡豆及專業配件，吸引大批啡迷入場尋寶。



【2】清真食品區（Halal）：迎合多元飲食需求，過百家供應商帶來世界各地的特色清真食品及飲品。



【3】食品科學與技術區：帶來專為長者及吞嚥困難人士而設的精緻軟餐產品，以及各類未來替代食品。



美食博覽2026｜開放時間詳情

美食博覽公眾館及尊貴美食區、美與健生活博覽、家電‧家居‧博覽2026

日期：2026年8月13日（星期四）至2026年8月17日（星期一）

地點：香港會議展覽中心

時間：8月13日至16日：上午10時至下午10時，8月17日：上午10時至下午6時



香港國際茶展

日期：2026年8月13日（星期四）至2026年8月15日（星期六）

地點：香港會議展覽中心

時間：8月13日至14日：上午10時至下午6時，8月15日：上午10時至下午5時



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