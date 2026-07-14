動漫節優惠12大｜直擊5折福袋+埃及Hello Kitty+CHIIKAWA+陀螺

ACGHK 2026｜動漫節｜全港動漫迷年度盛事！第27屆香港動漫電玩節將於7月24日至28日於灣仔會展舉行。一連五日的展期集結了動漫、電玩、同人創作及Cosplay舞台。今年亮點滿滿，除了有Sanrio埃及主題全球首發、Hot Toys兩千呎巨型珍藏搶先買，還有CHIIKAWA打卡送周邊、咒術迴戰福袋、各品牌推出低至半價的會場限定優惠。即看下文搶先鎖定12大必看人氣IP與門票獨家激減優惠！



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香港動漫電玩節2026精選優惠一覽

香港動漫電玩節一向是暑假人氣展覽之一，每年都吸引大批動漫愛好者入場搶購最新款產品。今年動漫電玩節在7月24日至28日於灣仔會展舉行，《香港01》「好食玩飛」小編今日（24日）就到現場直擊開幕情況。在早上時段已有大量市民入場，大家都直衝心儀攤位排隊等候，其中一個攤位更在開幕後1小時就截龍！

動漫節優惠2026【1】6大人氣IP開賣／動漫節產品優惠

今年動漫節有多款超人氣IP公仔開賣，最矚目登場的當然是神秘古埃及主題Sanriocharacters！位於Hall1的埃及主題展位設有高達2米的埃及造型Hello Kitty巨型打卡裝置，一眾換上特色造型的Sanrio角色亮相，讓粉絲盡情打卡留念。

Sanrio全新埃及主題系列商品將於動漫節率先發售，六大超人氣角色換上全新埃及造型神秘登場。這個攤位可說是全場最多人排隊等候之一，在開幕後1小時已經有工作人員舉「截龍」牌。

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另外，3大人氣角色Hello Kitty、Melody及Kuromi更會以全新長腿百變造型亮相！一眾Sanrio迷絕對要大買特買！

動漫節優惠2026【2】Sanrio Gift Gate期間限定店

如果大家買不到埃及版Sanrio公仔也不要緊，3樓的Sanrio Gift Gate期間限定店還有其他人氣Sanrio characters公仔及毛公仔鑰匙扣，由經典角色到可愛造型款式都可以慢慢發掘。

動漫節優惠2026【3】Monchhichi 太陽花活力周邊首度發售

除了Sanrio之外，也有最近大熱的Monchhichi！現場將帶來揉合了充滿活力太陽花元素的吊飾、T恤、環保袋等多款會場首發周邊產品。其中太陽花主題Monchhichi公仔每隻售$218，暫時只可在會場內買。

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動漫節優惠2026【4】Hot Toys 2,000呎巨型展覽

玩具迷注意！Hot Toys今年將強勢進駐香港動漫電玩節，打造約2,000平方呎的大型珍藏人偶展覽。當中必搶產品包括限量400套現貨發售的鐵甲奇俠Mark VII (Exo-Chrome Clear Version)1:6比例合金珍藏人偶，以及《蜘蛛俠：英雄重生》蜘蛛俠1:6比例珍藏人偶。動漫節期間會場將率先發售300套普通版現貨，現場預訂還可享動漫節特別優惠！

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動漫節優惠2026【5】Hello Kitty盲盒 ／哥斯拉周邊

Mains帶來首度登場的超可愛Hello Kitty 斜揹兼環保袋兩用盲盒，以及全新仲夏版Sanrio 迷你包包盲盒，連同上次搶購一空的「Spring Edition」、應援燈匙扣及港式發光燈箱強勢回歸。動漫迷更不能錯過哥斯拉周邊與收藏級啤牌、EVA型格金屬杯墊與陶瓷碟、鐵甲萬能俠可摺疊購物袋等等，現場更設有限定優惠與數量有限的超值福袋，想入手就把握機會！

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動漫節優惠2026【6】CHIIKAWA 打卡位／限定抽卡／派周邊

今年動漫節更有「劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密」限定電影主題打卡位！只要粉絲親臨打卡並完成指定任務，即可免費獲贈會場限定的「登島行李紙眼鏡」乙副。活動於24至 28日舉行，每日分四個時段（10:00、13:00、16:00、19:00）派發，每時段限量500 副，每日共派 2000 副。現場數量有限、先到先得！

動漫節優惠2026【7】Hasbro 全球限量變形金剛40周年模型

Hasbro Fans Expo推出極吸引的滿額贈品優惠！凡購物滿指定金額即送限量禮品, 包括：Star Wars或Marvel Legends 角色扮演產品，更有全球限量兼有獨立編號的「變形金剛大電影 40 周年」戰損限定版麥加登或鋼鎖一套！贈品每日限量派發，先到先得，送完即止！

動漫節優惠2026【8】XPower 聯乘14大動漫IP與會場獨家5折福袋

香港本土3C數碼周邊品牌XPower亦於本屆動漫節聯乘14個知名動漫IP推出周邊商品，包括Sanrio旅行小家電福袋，多款實用產品$600有找！另外，當中有部份產品更享有只限動漫節展場發售的5折獨家優惠，記住把握機會啦！

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動漫節優惠2026【9】csl×網上行 5G AI科技體驗與三大電玩主機半價極限流

csl與網上行今年在動漫節以極速5G網絡及F5G-A超級寬頻打造科技體驗，讓入場者能現場盡情潮玩最新AI工具。csl展位特別夥拍HONOR、PlayStation及Xbox三大品牌，設立遊戲迷專屬體驗區，現場展出各式熱門主機、周邊配件、5G AI手機以及精選電子產品，更推出低至半價的會場限定震撼優惠。由於優惠產品數量有限，想掃貨的朋友記得盡早出手！

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動漫節優惠2026【1】人氣動漫福袋 咒術迴戰／我推的孩子／排球少年

日本官方認證Ani-Mall周邊精品購物網，今個動漫節強勢推出12款高性價比的會場限定動漫福袋！集結各大超人氣話題作，包括《排球少年!!》、《hololive production- It's holo-tea time!》、《咒術迴戰》、《【我推的孩子】》、《怪獸8號》及《藍色監獄》等。每個福袋都充滿驚喜，內含多款首度曝光的熱賣精品及福袋限定產品，絕對是動漫迷不容錯過的年度必搶優惠！

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動漫節優惠2026【10】爆旋陀螺X 特設對戰區／展出最新款

全城掀起熱潮的爆旋陀螺X已落實參展！今次動漫節特設陀螺對戰區位於3樓展館，期間更有特別嘉賓現身，隨時有機會與他們同場激戰，而現場亦有不少人帶備自己的陀螺即場對戰。除了對戰，大家亦可以在展示區率先欣賞到最新款的陀螺新品！各位陀螺戰友是時候齊集現場戰鬥啦。

動漫節優惠2026【11】 日清 x Piapro Characters限定周邊

「日清 x Piapro Characters」現場限量發售「合味道 STIR 撈麵 x Piapro Characters」限量收藏盒套裝及多款限定周邊商品！現場福利同樣豐富，只需登記成為「日清食品體驗館」會員，即可獲贈聯乘大紙袋乙個及即影即有相片乙張；完成現場指定打卡任務，更免費送聯乘貼紙乙份，粉絲切勿錯過打卡與入手限定好物的機會！

動漫節優惠2026【12】 01空間獨家優惠、電子QR Code入場快一倍

常規門票及專屬證件將於7月2日起正式開售。想慳到盡兼快人一步入場？可以經大會App預購，或上「01空間」售票平台網頁，可享獨家激減$5優惠！入場時直接Show電子門票QRCode，掃碼速度比實體便利店飛快足足一倍！

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ACGHK門票｜動漫節2026

ACGHK全票價錢：$50

長者/傷健人士：12pm經1B通道進場,長者需出示樂悠咭,每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家$45入場

小童全票價錢：$25

*3-11歲(2歲或以下免費) 必須由18歲或以上之持票人士陪同(最多2位)

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家$20入場

動漫節2026｜48小時快閃優惠

優惠詳情：輸入【ACG26HK01】即享每單減 HK$3

對象：成人及小童門票

推廣期：7月23日中午12:00起（限定48小時）

動漫節2026｜PayMe減$2優惠(可一齊用)

用PayMe俾錢 買滿$20即享$2現金回贈

使用限期：即日到7月31日

*但每個 PayMe 戶口最多享用2次



其他門票：

動漫節快線門票：$150（10:30AM起特快進場）

Cosplayer登記證：$50（實名制，每日限4,500張。如欲穿Cos裝進Hall1逛大攤位，需於下午5點後方可進入，且限一次）

攝影師入場證：$220（實名制，每日限600張。可帶大型器材由5FG通道進場，自由穿梭Hall3及Hall5）

＊上「01空間」使用 Payme 購買 香港動漫電玩節2026門票 滿港幣20元，可享港幣2元即時回贈！

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