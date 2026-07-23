羅湖酒店5推介｜實測深圳彭年萬麗酒店！360度旋轉餐廳高CP自助餐

羅湖酒店推介｜酒店實測｜港人周末最喜歡北上！不少人更會星期五收工急急腳過關，在深圳吃晚飯順道過夜，星期六、日再盡情食玩買！深圳酒店有很多選擇，記者早前便實測了萬豪集團旗下的深圳彭年萬麗酒店，距離羅湖口岸只有5分鐘車程，不單位置就腳，酒店客房、餐廳水準亦非常高，更有親子套房適合一家大小入住。此外，還會介紹兩間同樣位於羅湖口岸附近的高質酒店，即睇實測內容！



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深圳近羅湖口岸酒店有哪些推介？

記者實測！深圳彭年萬麗酒店

羅湖口岸酒店【1】深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）

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深圳彭年萬麗酒店｜距羅湖口岸5分鐘車程 地理位置極佳

想搵近羅湖口岸的5星級酒店？深圳彭年萬麗酒店(Renaissance Shenzhen Luohu Hotel)位於地鐵1號線的國貿站，距離羅湖口岸只有1個地鐵站之隔，出站步行2個街口，大約5分鐘時間，就可以看到位於左手邊的酒店。酒店鄰近地鐵站，由酒店步行至東門也不過10分鐘。

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）位於地鐵1號線的國貿站，距離羅湖口岸只有1個地鐵站之隔。（張雨靜攝）

走進酒店立即就看到大堂佈置非常有氣派，前台後方有一面巨型壁畫，貫穿著一條條發光燈帶，充滿科技感。而在前台上方的半空中，更懸掛著大量金屬構成的立體幾何圖形，為大堂增添了豐富的層次感。中央更擺放了數隻人氣爆燈的LABUBU公仔，現場所見有不少人走到LABUBU前影相打卡！

深圳彭年萬麗酒店｜行政套房開箱！萬豪專屬兒童主題房

酒店提供397間客房/套房，這次就為大家開箱兩間行政套房！房內設計以淺木色為主調，整體簡約大方。如果家長帶小朋友一同入住，酒店更會悉心準備萬豪旅享家(Marriott Bonvoy)專屬的兒童主題佈置！大床鋪上印有可愛狐狸、大象及小羊圖案的童趣毛毯，更放有造型可愛的攬枕及毛公仔。房間內更會擺放小朋友專屬的大象梳化椅及森林系地氈，必定超驚喜！

空間感方面亦非常充足，套房內設有獨立的休閒會客區，放置了寬敞的弧形梳化及圓形大理石茶几，枱面更備有精緻的純白陶瓷中式茶具套裝，讓住客在血拼後可以回酒店房歎茶休息。而房間內的迷你吧(MiniBar)設備齊全，提供膠囊咖啡機、茶包及迷你雪櫃。

房間內的迷你吧(MiniBar)設備齊全，提供膠囊咖啡機、茶包及迷你雪櫃。（張雨靜攝）

衛浴空間採用半開放式設計配備磨砂玻璃門，採光度十足。最正是獨立大浴缸！浴缸上更貼心地配備了置物架及黑色沐浴頭枕，讓大家晚上可以舒舒服服地浸浴放鬆身心。

深圳彭年萬麗酒店｜必去50樓360度旋轉餐廳！高CP值海鮮自助餐

酒店設有3間餐廳，分別是燃餐廳、渡月橋日料餐廳及雲景軒旋轉餐廳，其中燃餐廳及雲景軒旋轉餐廳為自助餐廳、渡月橋日料餐廳則主打日式鐵板燒料理。

當中位於50樓的雲景軒旋轉餐廳更是深圳地標，餐廳每兩小時旋轉一次，白天可以看到深圳繁華的日景，晚上可以看到璀璨迷人的城市夜景。餐廳主打自助餐，當中最受歡迎的是海鮮、串燒等美食，餐廳分作兩層，樓上亦有熱食區，例如即煎牛扒、中西熱菜及燉湯，而壽司區亦提供多款新鮮刺身。

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如果帶小朋友一起來，2樓還有兒童樂園，可以讓小朋友盡情放電。而且自助餐的CP值非常高，午市大約是$200至$300，晚市則是$300至$400，而且食物水準跟香港同級的五星級酒店無異，同樣會提供高級食材如即開生蠔、波士頓龍蝦、用料十足的佛跳牆。假如一家四口周末北上順便享用自助餐，差不多可以節省一半到三分二的金錢，所以不少港人北上都喜歡到彭年萬麗酒店享用自助餐。

深圳彭年萬麗酒店｜燃餐廳點心放題！$159食足3.5小時

如果平日喜歡飲茶的朋友，就不能錯過位於酒店二樓的燃餐廳，日間主要供應粵式點心、早午茶，上午11時到下午2時半更推出點心自助餐，大約$159就可以食足3.5小時，現場有超過50款點心，全部都是即叫即蒸，非常受歡迎。蝦餃皇、蟹黃燒賣、醬香鳳爪、黑椒牛仔骨都是人氣之選。如果是喜歡吃榴槤的朋友，就可以試試榴槤酥。至於位於酒店大堂左側的R Bar，就提供咖啡及雞尾酒。

深圳彭年萬麗酒店｜康樂設施齊全！設有瑜珈房及室外泳池

酒店有設備齊全的健身房，旁邊亦有瑜珈房可自由使用。不過說到最受歡迎的設施，就要提及室外游泳池！

深圳彭年萬麗酒店的地理位置非常方便，車程5分鐘內便可抵達羅湖口岸、東門老街、向西村西區步行街、以及多個藝術館和博物館，地理位置極佳，對港人來說更是方便！

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）

房間：每晚人均$400起

地址：羅湖區嘉賓路2002號

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深圳羅湖酒店推介【2】深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen Hotel）

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen Hotel）位於深圳市羅湖區CBD，鄰近有購物商場、知名打卡地、景點等，而且10分鐘內可抵香港！酒店擁有522間客房及套房，配備浴缸、書桌、特長睡床等設備，亦提供相連房。酒店另設6間特色餐廳、戶外泳池、桑拿、健身室、兒童遊樂場等設施。

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen Hotel）

房價：人均HK$265起（高級大床房）

地址：深圳羅湖區建設路1002號

交通：羅湖站步行3分鐘

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深圳羅湖酒店推介【3】深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）坐落於羅湖區的繁榮地帶，步行3分鐘便到東門步行街；5分鐘便到金光華購物中心，距離羅湖口岸更只需18分鐘地鐵車程，非常方便！酒店提供312客房及套房，設計帶有古典歐洲格調，融合了中式傢俱，別具特色。酒店亦有提供室內游泳池、免費停車場、小童俱樂部等設施及服務。

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）

房價：人均HK$302起（高級雙床房；包100元代金券）

地址：深圳市羅湖區南湖路3018號

交通：國貿站步行5分鐘

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深圳羅湖酒店推介【4】深圳羅湖口岸萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Mixc）

深圳羅湖口岸萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Mixc）是以閲讀和攝影為主題的人文酒店，距離羅湖口岸約8分鐘車程，來往萬象城、東門老街及地王觀光·深港之窗均在10分鐘步程內可抵達，觀光購物都方便！酒店提供客房、套房及親子房型，設計簡約舒適，設有各規格電源插座、化妝鏡、洗漱用品、用餐桌等，部分房型亦附設浴缸及兒童設施，非常貼心！

深圳羅湖口岸萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Mixc）

房價：人均HK$256起（高級雙床房）

地址：深圳羅湖區和平路深鐵大廈

交通：國貿站步行5分鐘

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深圳羅湖酒店推介【5】深圳INNOGO楹諾酒店（羅湖口岸店）（Innogo Hotel Shenzhen（LuoHu Port））

深圳INNOGO楹諾酒店（羅湖口岸店）（Innogo Hotel Shenzhen（LuoHu Port））坐落在羅湖口岸附近，位於東門步行街、華潤萬象城、金光華等商業圈內，從酒店出發步行4至6分鐘，就可到羅湖地鐵站或人民南站，地理位置優越。酒店明亮簡潔，客房空間感十足，而且設有休閒區、洗衣房等，並會提供免費飲品和美式咖啡，性價比極高！

深圳INNOGO楹諾酒店（羅湖口岸店）（Innogo Hotel Shenzhen（LuoHu Port））

房價：人均HK$243起（都市高級大床房）

地址：深圳市羅湖區建設路1008號彙展閣1-5層

交通：羅湖地鐵站步行6分鐘

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