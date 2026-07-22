美食博覽優惠7大｜買臘腸送月餅/冰皮月餅買一送一/CHOYA梅酒$10

美食博覽2026｜深受港人歡迎的「香港美食博覽2026」 將於8月13日起一連5日在灣仔會展舉行，今年繼續推出多個優惠吸引大家去「掃平貨」。《香港01》「好食玩飛」小編整理了7大優惠，當中包括榮華買臘腸送冰皮月餅、$15一包早餐腸等。想知還有哪些優惠？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

美食博覽2026優惠一覽

由貿發局主辦的「香港美食博覽2026」於8月13至17日在會展舉行，除了現場參展商推出的優惠外，貿發局網站亦有一系列場刊限定優惠，入場前記得先看看有哪款券適合自己！

美食博覽優惠【1】榮華買臘腸送冰皮月餅

香港榮華推出以美食價$660買加瘦招牌臘腸1斤裝3包或3張券，送孖裝冰皮月餅1包及$50禮券1張。

榮華買臘腸送冰皮月餅。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【2】美心$22買冰皮月餅

憑券可享會場限定價$22購買美心冰皮月餅「二人世界」 1包（1包2個），每日有指定款式推出。

美心及東海堂推冰皮月餅優惠。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【3】東海堂冰皮月餅買1送1

東海堂推出場刊限定「冰皮二人前」買1送1優惠，同樣每日也有指定款式推出。

美食博覽優惠【4】農心辛辣麵套裝

大家可以憑券用$99購買「精美農心斜孭袋套裝」，共有3款套裝推出，套裝包含1個斜孭袋、辛辣麵等。

憑券可以$99購買辛辣麵套裝。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【5】CHOYA試飲價$10梅酒

CHOYA梅酒推出美食博覽試飲價$10購買50毫升的「黃金梅子至極之梅梅酒」。另外，還可以憑券以$78換購「清新柚子酒」1支以及以$299換購「限定熟成梅酒」1枝。

CHOYA推試飲價$10梅酒。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【6】$15換購香腸

憑券可以用$15換購Smithfield「雞肉早餐腸」或「維也納風味煙燻腸」1包。另外，他們亦推出$30/2包的170g豬柳漢堡優惠。

憑券可以$15換購香腸。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【7】$60美食福袋

新進海產推出$60美食福袋，當中包括煙腩碎1包、清香煙熟鴨腿1隻、清香煙熟雞腿1隻、豬尖腸1包。福袋限售100套，售完即止。

$60美食福袋限售100套。（貿發局網頁截圖）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略