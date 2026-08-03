英仙座流星雨｜8.12香港夜空上演！最高峰每小時100顆！附6觀星點

英仙座流星雨｜流星雨｜太空館｜天文愛好者注意！全年三大流星雨之一英仙座流星雨即將登場！據國際流星組織及香港太空館預測，英仙座流星雨活躍期橫跨7月中至8月下旬，並將於8月12日迎來最高峰期，每小時天頂流星數（ZHR）預計高達100顆。想捕捉到最清晰、最壯觀的流星雨美景？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了6個絕佳觀賞地點，即看下文啦！



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英仙座流星雨2026｜出現日期時間？

根據國際流星組織（IMO）流星雨日曆指出，英仙座流星雨的活躍期為7月17日至8月24日，活躍期通常在8月12日至13日，預計每小時可看到100顆流星。太空館預計，高峰日子為香港時間8月12日晚上9時15分，其天頂每小時出現率可達100。

英仙座流星雨是北半球最受歡迎的流星雨，活躍期為7月17日至8月24日，極大期通常在8月12日或13日。（IMO流星雨日曆截圖）

英仙座流星雨2026｜太空館建議：到光害較低地方觀星

想觀賞英仙座流星雨，捕捉最震撼的追星瞬間？太空館建議，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光污染程度低的地點觀測。觀測時應盡量避開其他光源，以免降低眼球對光線的敏感度。

太空館建議，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光污染程度低的地點觀測。（AI生成圖）

另外，流星雨只需用肉眼觀看即可，無需借助望遠鏡。觀測時可備有星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅，並注意觀星禮儀，切勿在觀星地點胡亂照明，以免影響其他觀星人士。

英仙座流星雨2026｜如何拍攝流星雨？

如要拍攝流星，太空館建議，需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值，例如F2.8或以下、ISO800或以上，並視乎相機鏡頭規格與現場環境，選擇合適的曝光時間。

一般而言，曝光時間愈長則愈有機會拍攝到突如其來的流星。如打算長時間曝光，可考慮收細光圈，F4/F8或感光度ISO400，以提升照片質素。善用遙控或延遲拍攝功能，更可避免因相機晃動而令星點影像變形。

英仙座流星雨2026｜推薦6大觀星地點

以下將推薦大家6大觀星地點，讓市民可以在繁華鬧市中追星。

流星雨觀賞地點推薦｜1.西貢天文公園

位於西貢萬宜水庫西壩的天文公園，是全港首個以觀星為旨的主題公園，24小時免費開放的園地內，有齊全的天文儀器及觀星設施，也設有的斜背觀星專為用座椅上觀。

西貢萬宜水庫西壩的天文公園。（香港太空館）

流星雨觀賞地點推薦｜2.西灣觀星台

位於西灣與鹹田灣之間的西灣觀星台，也是欣賞流星雨的理想地點。場地內也設有專為觀星而設計的斜背座椅，讓市民能舒適地仰望星空。

流星雨觀賞地點推薦｜3.大嶼山籮箕灣

大嶼山南部的籮箕灣既是露營熱點，也是觀星之地。籮簧灣擁有廣闊的海景，而且不受光污染的影響，營地附近也有廁所及燒烤爐等設施，坐在沙灘或營區都可欣賞到漂亮星空。

大嶼山南部的籮箕灣擁有廣闊的海景。（小紅書@lridium)

流星雨觀賞地點推薦｜4.蒲台島

蒲台島位於香港最南端，擁有極低的光污染、廣闊的視野及無遮擋的南海美景。島上的直升機坪及126燈塔附近是許多觀星與露營人士喜愛的觀星熱點。不過，大家要留意一點，由於船班次較稀疏，前往的人需要留宿過夜，記得出發前查清楚船期表！

蒲台島位於香港最南端，擁有極低的光污染、廣闊的視野及無遮擋的南海美景。（資料圖片）

流星雨觀賞地點推薦｜5.大坑墩風箏場

位於清水灣大坳門的大坑墩風箏場，是香港最開揚的風箏場。可以一覽香港東南面水域風光，因位於香港最東邊，較遠離市區光害，是晚上觀星、賞月的勝地！

位於清水灣大坳門的大坑墩風箏場可以一覽香港東南面水域風光。（一元去哪兒授權使用）

流星雨觀賞地點推薦｜6.大美督船灣淡水湖主壩

大美督是香港著名的交通便利、視野廣闊的熱門觀星勝地。入夜後環境開揚，可在長堤上欣賞繁星。

大美督是香港著名的交通便利、視野廣闊的熱門觀星勝地。（資料圖片）

英仙座流星雨2026｜英仙座名字的由來

英仙座流星雨的命名，是來自一顆名為109P/史威夫特－塔特爾的彗星巡遊太陽系時，一路灑下無數塵埃碎片；而當地球運行穿過這片碎片過道時，碎片便會集體衝入大氣層摩擦發亮，劃破夜空變成浪漫流星雨。由於碎片來自同一軌道，所有流星看起來都會像從天空中的同一點放射出來，而這個輻射點恰好落在英仙座的位置，因而得名。

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