恒地會新App｜免費入會領迎新禮券　100+商戶優惠　國金軒套餐4折

恒基｜恒基地產旗下會員計劃恒地會推出全新手機應用程式，將逾100家合作商戶的優惠、會員專屬禮遇及最新活動資訊整合於一App之內，方便會員隨時查閱各項生活優惠。



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恒地會新App｜慶祝成立50周年

為慶祝恒基地產集團成立50周年及新App推出，恒地會更特別加推多項限時精選優惠，涵蓋餐飲、健康生活、消閒及泊車等多元範疇，現有及新登記會員均可享用。

恒地會推出全新手機應用程式，版面設計煥然一新，為會員帶來升級體驗。（恒地提供圖片）

星級禮遇包括：

・著名食府國金軒、翠亨邨及大宅特選套餐低至四折

・煤氣烹飪中心親子手工意粉工作坊買一送一

・全面醫護指定健康檢查計劃買一送一

・AMOUR指定護髮療程半價

・黑卡及特選金卡會員於恒基地產指定商場享額外5小時免費泊車

・9月30日前登記成為新會員，更可額外獲得迎新電子禮券，於APITA、UNY及千色Citistores 使用。



恒地會新App｜入會費用全免

恒地會入會費用全免。18歲或以上人士下載恒地會App即可登記成為金卡會員，享有消費優惠、生日獎賞及參與會員活動的資格。至於恒基地產旗下物業業主、買家或租戶則可登記成為黑卡會員，享有更多專屬禮遇。 有關恒地會詳情及條款細則，可瀏覽恒地會網站。

恒地會精心策劃多元活動為會員帶來豐富生活體驗。（恒地提供圖片）

恒地會新App｜8月及9月限時額外精選優惠

恒地會新App優惠【1】國金軒（中環）

由即日至2026年9月30日，國金軒（中環）推出國金南非吉品鮑伴花菇和牛宴4折優惠。

恒地會新App優惠【2】翠亨邨（尖沙咀）

翠亨邨（尖沙咀）由即日至2026年9月30日，推出京式片皮鴨超值4人晚餐4折優惠。

精選優惠【3】大宅

大宅由即日至2026年9月30日，推出商務套餐41折優惠。

恒地會新App優惠【4】Coco

即日至2026年9月30日（不適用於公眾假期、公眾假期前夕、特別節日及特別節日前夕），於Coco消費滿淨值港幣400元可享港幣100元折扣。

於Coco消費滿淨值港幣400元可享港幣100元折扣。（恒地提供圖片）

恒地會新App優惠【5】CulinArt 1862

由即日至2026年9月30日，於CulinArt 1862晚市堂食惠顧Signature Tasting Menu，即可享85折優惠。

於CulinArt 1862晚市堂食惠顧Signature Tasting Menu，即可享85折優惠。（恒地提供圖片）

恒地會新App優惠【6】Aqua

即日至2026年9月30日，於Aqua惠顧可享免費迎賓飲料及甜品；另外可以優惠價港幣688元預訂指定Yoru Menu （鐵板燒）套餐（僅限下午6時時段預訂）。

於Aqua惠顧可享免費迎賓飲料及甜品。（恒地提供圖片）

恒地會新App優惠【7】月山

月山由即日至2026年9月30日，推出晚市惠顧廚師發辦或守破離（懷石料理）套餐兩份，即送指定清酒一支（每枱最多可享用兩次）。

月山推出晚市惠顧廚師發辦或守破離（懷石料理）套餐兩份，即送指定清酒一支。（恒地提供圖片）

恒地會新App優惠【8】胡同

由即日至2026年9月30日到胡同，惠顧可享免費胡同花椒薑檸大紅袍或麻檸薑梳打。

到胡同惠顧可享免費胡同花椒薑檸大紅袍或麻檸薑梳打。（恒地提供圖片）

恒地會新App優惠【9】OMAROO Grill

OMAROO Grill推出即日至2026年9月30日，於天台酒吧惠顧雞尾酒及無酒精雞尾酒可享買一送一優惠；以及於餐廳惠顧午餐或晚餐，可獲贈當日甜點一份。

OMAROO Grill推出天台酒吧惠顧雞尾酒及無酒精雞尾酒可享買一送一優惠。（恒地提供圖片）

優惠數量有限，換完即止；優惠受條款及細則約束，詳情請向有關商戶查詢。

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