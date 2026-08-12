拖板原來有壽命　Panasonic警告：5年不換或起火　6個故障前先兆

拖板｜不少人在家中都會使用到拖板，大家是否都會用到無法再通電才會更換？但原來不定期更換新拖板，隨時會引起火災！有日本網民發文表示，為了安全考量，決定要更換家中所有拖板。而有日本電器商亦在網上發文提醒，拖板應該每3至5年就要更換，如果發現拖板異常發熱的話，更需要立即更換！想知還有甚麼情況需要立即檢查及更換拖板？即看下文！



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拖板｜日網民：為了安全決定更換所有拖板

早前有日本網民在社交網站X發文，表示決定更換家裡所有的拖板，更指雖然全部更換要花不少錢，但與它帶來的安全保障相比，直言「這筆錢花得值得」。帖文一出，隨即引起日本電器公司Panasonic轉發並留言。

日本網民指為了安全問題決定更換家中所有拖板。（X截圖）

拖板｜幾耐應該要更換？

Panasonic發文回應指，建議每3至5年就要更換一次拖板，如果大家不確定何時開始使用，這時候可以查看連著拖板的電線，因為有部分拖板會印上生產年份在上面。另外，如果拖板上沒有寫生產年份的話，大家也可以在更換時於電線上寫下開始使用的日期，以防止在到期時忘記要更換。

Panasonic建議每3至5年就要更換拖板。（Panasonic Japan公式X截圖）

拖板｜為甚麼要更換拖板？

Panasonic亦在帖文中提到，拖板在使用過程中，容易因拉扯或踩踏電線，導致內部電線斷裂，繼而導致燒毀或火災。雖然損壞情況可能因周圍環境和使用方式而異，但出於用電安全考慮，建議拖板有損壞的話，最好進行檢查和更換。

拖板損壞有機會引起火災。（AI生成圖片）

拖板｜甚麽異常情況下要更換？

帖文亦列出了6個拖板異常情況，若發現有其中1點出現，就需要立即檢查及更換拖板。

若發現拖板有異常情況，最好盡快檢查及更新。（Panasonic Japan公式X截圖）

拖板異常情況1——電線變硬

若發現連接拖板的電線變硬，便要停止使用。

拖板異常情況2——異常發熱

拖板、插頭位置若有異常發熱情況，也應該要更換。

拖板異常情況3——接觸不良

如果輕微碰觸或移動電線時，連接的電器即閃爍或斷電，也要換新的拖板。

拖板異常情況4——外觀破損

拖板的機殼或電線出現裂痕、刮痕，或插頭金屬片變形彎曲要注意！

拖板的機殼或電線出現裂痕就要注意！（AI生成圖片）

拖板異常情況5——插孔鬆動

如果發現在插頭插拔時毫無緊實感、以及容易鬆脫，需要更換新拖板。

拖板異常情況6——使用5年以上

若拖板已持續使用超過5年或以上，最好更換新的。

若拖板已使用5年以上要立即更換。（AI生成圖片）

拖板｜消委會6大安全使用拖板貼士

消委會過往曾就拖板進行安全測試，並提出6大安全使用拖板的小貼士！

消委會拖板安全貼士｜1. 供電插座只可用1個拖板

每個固定的供電插座只可使用1個拖板或1個萬能插蘇，而拖板亦不應插上任何萬能插蘇，避免電路超出負荷。

消委會拖板安全貼士｜2. 不應同時用超過1款高耗電電器

消委會亦提到，冷氣機及電暖爐不應使用拖板接電，而其他家庭電器中，以發熱電器例如電水煲、電煮食爐及大型電風筒的耗電較高，電子產品例如電腦、電視機或音響組合等一般耗電較低，拖板上不應同時使用超過1款高耗電量的電器。

拖板不應同時用超過1款高耗電電器。（AI生成圖片）

消委會拖板安全貼士｜3. 潮濕地方不可用

大家應避免在潮濕或近水的地方，例如浴室，使用拖板。

消委會拖板安全貼士｜4. 插腳不匹配易令電器壞

不規則形狀插座雖然方便用戶插入配有非英式插頭的電器，但若因插腳不匹配而導致接觸不良，可能令電器損壞，用戶應避免使用；

消委會拖板安全貼士｜5. 不使用時應關掉開關掣

如果大家在不需要使用電器時，應關掉拖板上的開關掣，若拖板上沒有獨立開關掣，應把插頭拔出，以策安全。

消委會拖板安全貼士｜6. 發熱即停用

如發現拖板異常發熱，應立即停止使用。

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