永續美元債全攻略：入門者必讀，高息背後的機會與風險

近年債券市場話題不斷，銀行類永續債券更是市場焦點。2026年3月，滙豐控股（0005.HK） 宣布發行總額25億美元的永久後償或可轉換證券，也就是市場俗稱的永續美元債券（AT1債券），消息一出立即吸引不少穩健型與追求高息的投資者關注。



對於投資入門者來說，「永續債」「美元債」「AT1」「後償債」這些名詞既陌生又複雜，到底這類產品是什麼、有何特點、適不適合自己、如何申購、風險在哪？《香港01》「好食玩飛」以淺白角度，結合最新市場資訊，完整拆解滙豐這次發行的永續美元債，幫助你一次看懂、理性布局。



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一、什麼是永續美元債券？

1. 基本定義：沒有到期日

永續債券（Perpetual Bond），簡單說就是沒有固定到期日的債券，理論上發行機構可以「永久持有」這筆資金，不用像普通債券那樣在約定時間歸還本金。

這次滙豐發行的屬於美元計價永續債，同時歸類為額外一級資本債券（AT1），也叫應急可轉換債券（CoCo Bond），是銀行專用的資本補充工具，用來強化資本基礎、提升資本充足率，避免金融危機時需要政府用納稅人資金救助銀行。

2. 這次滙豐發行的核心規模與條款

根據公告，滙豐這次發行分為兩筆，合共25 億美元：

・第一筆：12.5億美元，年利率6.75厘（至2031年9月）

・第二筆：12.5億美元，年利率7厘（至2036年3月）

・其後利率：按參考息率再加2.914厘及2.798厘（浮動計息）

・轉換條件：當滙豐普通股權一級資本（CET1）低於7%，債券會強制轉換為普通股，初步轉換價3.6061美元，最多可轉換約6.93億股

・贖回權：投資者無權要求贖回，滙豐可在特定時間主動贖回全部債券



3. 為什麼銀行愛發永續債？

對銀行來說，永續債有三大好處：

1.補充資本：AT1債屬於銀行額外一級資本，直接提升資本充足率，符合監管要求

2.無到期壓力：沒有強制還本時間，財務壓力遠低於普通債

3.會計優勢：部分永續債可按「權益工具」入賬，改善財務結構



二、永續美元債的特點（入門者必記）

1. 無固定到期日，但有贖回期望

永續債不是永遠不還錢，發行機構通常會在第5年、第10年等節點擁有贖回權。市場默認銀行會按約定時間贖回，因為不贖回會嚴重打擊市場信譽，未來融資成本會大幅上升。

2. 「固定 + 浮動」雙重利率

絕大部分銀行永續債採用前期固定、後期浮動：

・前期：發行後數年給出固定高息（如這次滙豐 6.75 厘、7 厘）

・後期：轉為浮動利率，通常是「基准利率 + 固定息差」，息差會比前期更高，鼓勵銀行贖回



3. 後償性質：還錢順序排很後

永續債屬於後償債券，一旦銀行出現違約、清盤：

・先還：存款、普通債權人、高級債券

・後還：永續債、優先股、普通股



也就是說，永續債的償還順序只比股票好一點，風險明顯高於普通存款與高級債券。

4. 應急機制：轉股或減記

這是AT1債最關鍵的特點：

・觸發條件：銀行資本充足率低於監管線（如這次CET1<7%）

・後果：債券強制轉為股票，或直接減記歸零



2023年瑞信危機就是經典案例，其AT1債券被全數減記，投資者血本無歸，這也是入門者必須警惕的風險點。

5. 美元計價：匯率與息率雙重影響

這類債券以美元計價與派息，好處是美元相對穩定、國際流通性強；壞處是你需要承擔港元 / 人民幣兌美元的匯率風險，匯率波動可能吃掉部分利息收益。

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三、投資滙豐永續美元債的好處

1. 息率明顯高於普通存款與國債

對比香港主流低息產品：

・港元活期：接近0%

・港元定期：約2–3厘

・美元定期：約3–4厘

・滙豐永續債：6.75–7厘固定息，後期可能更高



在低息環境下，這種息率對追求被動收入的人非常有吸引力。

2. 發行主體實力強大

滙豐是全球系統重要性銀行，資產規模、信用評級、盈利能力都屬於頂級水平，違約概率極低，相比小型機構發行的債券，安全性明顯更高。

3. 中東戰事後首單大型 AT1 發行，市場認可度高

2026年初受中東局勢、私募信貸憂慮影響，全球AT1債發行幾乎停滯。滙豐這次成功發行25億美元，說明機構與市場對其資質高度認可，流動性相對有保障。

4. 適合長期收息配置

如果你追求長期穩定現金流、能接受中等風險、不想頻繁交易，永續債可以作為收息組合的一部分，與股票、基金、存款搭配分散風險。

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四、不能忽視的風險（入門者最容易忽略）

1. 資本觸發風險：債變股或歸零

這是最大風險。一旦滙豐CET1低於7%，債券立即轉股，你的債權變成股權，股價波動會直接影響資產價值；極端情況下甚至可能被減記，本金全無。

2. 利率風險：息口上升→債價下跌

債券價格與市場利率成反比：

・加息周期：市場要求更高回報，舊債息率不夠吸引，債價下跌

・減息周期：舊債高息更值錢，債價上漲



如果你在二手市場賣出，可能面臨本金虧損。

3. 流動性風險：想賣不一定賣得掉

永續債主要面向機構投資者，零售參與度相對低，二手市場成交量不如股票、大型國債。急於套現時，可能要以低於合理價格賣出。

4. 匯率風險：美元波動吃掉收益

舉例：你用港元換美元買債，一年賺7厘利息，但美元兌港元貶值5%，實際淨收益只剩約2厘，甚至可能虧損。

5. 不贖回風險：高息變長期持有

雖然概率很低，但銀行理論上可以不贖回，一直支付浮動利息。後期浮動息率雖然更高，但你會被「套牢」在這隻債上，無法收回本金再投資。

6. 信譽與行業風險

銀行業受經濟周期、監管政策、壞賬風險影響很大。若出現金融危機、銀行巨額虧損，永續債價格會大幅波動。

五、誰適合投資？申請資格與門檻

1. 適合人群

・追求高於定期存款息率的收息型投資者

・能接受中等偏高風險，明白本金可能波動

・投資期限以3–5 年以上為主，不追求短期買賣

・有美元需求或能承受匯率風險

・已配置存款、保證金、股票等，想分散投資



2. 不適合人群

・保守型投資者，只想保本，完全不能接受本金虧損

・短期要用錢（1年內），需要高流動性

・沒有美元，不願意承擔匯率風險

・不理解「後償」「轉股」「減記」等條款



3. 香港零售投資者申請基本資格

・年滿18歲，持有有效香港身份證

・擁有香港銀行賬戶與證券賬戶

・完成風險承受能力評估，達到中等或以上風險等級

・符合產品的最低認購金額（通常以萬美元為單位）

・了解產品條款，簽署風險聲明書



重要提醒：這類債券屬於非保本投資產品，《香港01》「好食玩飛」不會提供個人投資建議，你需要自行判斷是否適合自己的財務狀況、投資目標與風險承受力。

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六、申請手續：從開戶到認購全流程

第一步：開立證券 / 債券交易賬戶

你可通過：

・銀行

・證券行

・網上投資平台



開立可交易債券的賬戶，準備身份證、地址證明，完成線上開戶與風險評估。

第二步：換匯（如需要）

・將港元或其他貨幣換成美元

・注意銀行匯價差，選擇合適時點換匯，降低成本



第三步：查詢發行信息

・關注銀行公告、證券行通知、財經新聞

・確認：認購日期、最低認購金額、認購代碼、派息頻率



第四步：提交認購申請

・網上銀行 / APP：進入「債券認購」頁面，選擇對應產品

・輸入認購金額，確認條款，提交申請

・部分產品支持電子認購，無需親臨網點



第五步：確認中籤與扣款

・認購截止後，系統配額，凍結資金

・成功認購後，債券會存入你的證券 / 債券賬戶



第六步：持有與派息

・按約定時間（通常每半年 / 一年）自動派息，直接入賬

・可選擇持有至贖回，或在二手市場賣出



小貼士

・首次認購建議小金額嘗試，熟悉流程與波動

・保留所有發行文件、條款、風險聲明，方便日後查閱

・有疑問直接諮詢銀行客戶經理或投資專員，不要盲目跟單



七、投資前必做的5個功課（入門者清單）

1.細閱核心條款

確認：固定利率期、浮動利率計算、贖回日期、轉股 / 減記觸發條件、轉換價。

2.評估自身風險

問自己：如果債價跌10%、甚至轉股，我能接受嗎？未來5-10年會不會急用這筆錢？

3.分散配置

不要把全部資金投入單一債券，建議永續債佔你投資組合的10%–30%，其餘配置存款、高評級債、指數基金等。

4.關注發行主體基本面

定期查看滙豐的：資本充足率、盈利狀況、壞賬率、信用評級，判斷長期安全性。

5.留意匯率與利率環境

加息周期債價偏弱，減息周期債價偏強；美元強勢時持有更有利，弱勢時要謹慎。

八、理性看待高息

滙豐這次25億美元永續美元債，高息、強主體、市場認可度高，對收息型投資者有不小吸引力，但同時伴隨資本觸發、利率、匯率、流動性等風險，絕對不是「保本高息」產品。

對於投資入門者，要堅守一個原則原則：不懂不買，小額試水，長期持有，分散風險。細閱條款、評估自己的風險承受力，再決定是否配置，不要被高息衝昏頭腦。

最後再次提醒：本文僅為資訊介紹，不構成投資建議。所有投資決定應基於你的個人財務狀況、投資目標與風險承受能力，必要時諮詢專業投資顧問。

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