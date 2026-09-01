中秋好去處2026｜8大活動推介　CHIIKAWA燈會/舞火龍/藍屋花燈海

中秋節好去處2026｜中秋節想同伴侶、家人共聚賞月？今年全港各區都有多個中秋節活動，包括大坑舞火龍、中秋綵燈匯，藍屋700個手繪花燈海，另外還有全新的CHIIKAWA中秋燈會！《香港01》好食玩飛將會帶大家深入各區，了解有什麼活動！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

中秋節好去處【1】大坑舞火龍——國家級非物質文化遺產

香港中秋最有特色的活動，定必是大坑舞火龍！這是香港獨有的中秋節慶習俗，並已列入國家級非物質文化遺產名錄。屆時將有300多位壯丁，舞動著一條全長67米、插滿12,000枝長壽線香的巨型火龍，聯同由小朋友揮舞的LED小火龍，穿梭於大坑的大街小巷，祈求合境平安。這項傳統至今仍由大坑的客家社群悉心守護和傳承。

大坑舞火龍

日期：2026年9月24日至26日

活動時間：晚上8時15分至10時30分

地址：香港島銅鑼灣大坑浣紗街至銅鑼灣道



中秋節好去處【2】國際中秋綵燈匯——維園首展20國節慶綵燈

每年中秋，維多利亞公園都會舉辦綵燈會，今個中秋香港旅遊發展局更升呢舉辦「國際中秋綵燈匯」。現場設有世界綵燈大街、中秋主題綵燈及香港綵燈庭，除了匯集南京傳統工藝打造的巨型綵燈，更首度展示來自20個國家的節慶綵燈，不單為綵燈會添上繽紛的國際元素，更把世界各地的綵燈故事與節慶特色帶到維園！

「國際中秋綵燈匯」，活動以「團圓」為主題，並以三大元素呈現，分別為世界綵燈大街，設有3,000盞來自20個國家及地區的特色綵燈，包括韓國傳統祝福家人安康的晉州絲綢燈籠；國家級非遺南京秦淮綵燈，在維園正門設有高達8米的巨型榕樹綵燈「樹影流光」、7米高的巨型明月「荷塘月色」等。

綵燈匯以「香港綵燈庭」作為元素，設有超過400盞香港經典手紮花燈，以玉兔、楊桃和金魚等經典造型設計燈籠，展現地道港式中秋風情。

國際中秋綵燈匯

日期：2026年9月17日至10月4日

亮燈時間：晚上6時30分至11時（中秋節正日9月25日延長亮燈至午夜12時）

地點：香港島銅鑼灣興發街1號維多利亞公園



中秋節好去處【3】藍屋中秋——逾700手繪花燈海

位於灣仔石水渠街的藍屋建築群及周邊社區，即日起至10月14日，每晚6時至9時30分都會點亮超過700個手繪花燈。在中秋節期間（9月24日至26日），藍屋空地更設有中秋慈善攤檔，義賣中秋手作及寵物用品。中秋前後亦夥拍企業及團體推出一系列活動，包括攝影比賽、展覽及賞月遊等。

+ 1

藍屋中秋2026

日期：2026年8月28日至10月14日

亮燈時間：晚上6時至9時30分

地點：灣仔石水渠街72、72A、74、74A號、景星街8號、慶雲街2至8號藍屋建築群及附近社區街舖

（亮燈活動有機會受天氣影響取消，最新資訊請留意We嘩藍屋社交平台）



中秋節好去處【4】JCCAC懷舊中秋夜．藝術村綵燈展——逾百特色手繪燈籠

今個中秋，JCCAC藝術村將舉辦「懷舊中秋夜．藝術村綵燈展」，現場展出逾100盞由學生與駐村藝術家繪製的特色燈籠，每盞燈都畫上了滿滿心意，夜幕下照亮整座藝術村，是絕佳的打卡點。同場更設有傳統燈謎及其他藝文體驗（例如AI×古詩詞×美術創作工作坊、日式花道工作坊等），是個充滿藝術氣息的中秋好去處。

+ 1

藝術村綵燈展及燈謎

日期：2026年9月19日至27日

時間：早上10時至晚上10時（每晚6時起亮燈）

地點：賽馬會創意藝術中心中央庭園



中秋節好去處【5】CHIIKAWA中秋燈會——兔仔燈籠必睇

CHIIKAWA迷注意！ARR 將於9月21日至10月4日帶來全新「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」，以別具香港情懷的「中秋燈會」為主題，三位人氣角色：吉伊卡哇、小八及兔兔分別化身成風琴紙燈籠、金魚燈籠及兔仔燈籠造型。活動現場更重新構建的2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位，而且26號後更免費入場！

CHIIKAWA中秋燈會

日期：2026年9 月21日至10月4日

時間：

9月21日 ：14:00 - 21:00 (最後入場時間為 20:45)

9月22日 至 10月3日 ：12:00 - 21:00 (最後入場時間為 20:45)

10月4日 ：12:00 - 20:00 (最後入場時間為 19:45)

地點：啟德 AIRSIDE 2樓中庭及 Shop L210 & L222



中秋節好去處【6】花燈賞月．夜遊天秀墟——歡度佳節贏禮物

天水圍天秀墟將於中秋節當晚舉辦「花燈賞月．夜遊天秀墟」，當日設有攤位遊戲區、猜燈謎區、小食區及手工藝區，居民可以一起玩攤位遊戲贏小禮物，或猜燈謎、製作手工，現場更有小食換領，一同歡度中秋。

花燈賞月．夜遊天秀墟（東華三院天秀墟 Tin Sau Bazaar）

花燈賞月．夜遊天秀墟

日期：2026年9月25日（星期五）

時間：晚上7時至10時30分

地點：天水圍天秀路18號東華三院天秀墟



中秋節好去處【7】月圓家圓中秋親子綵燈會——玩攤位送豐富禮物

南昌薈空地今年也有綵燈會，現場除了可以欣賞花燈，更有多個精彩活動供小朋友、家長及社區居民一同參與，包括攤位遊戲、自由遊戲、傳統遊戲、節日手工及中秋燈謎等，完成挑戰更可換取豐富禮物！

月圓家圓中秋親子綵燈會（基督教香港信義會南昌幼稚園ELCHK Nam Cheong Kindergarten）

月圓家圓中秋親子綵燈會

日期：2026年9月25日（星期五）

時間：下午3時至6時

地點：富昌邨南昌薈空地（南昌站A出口對面）



中秋節好去處【8】YM²裕民坊中秋賞燈市集——原創手作與花燈工作坊

SOHO MARKET將於YM²裕民坊舉辦中秋賞燈市集，令大家可以選購各種圍繞初秋／滿月主題的手作產品，結伴賞月賞燈，人月兩團圓！市集齊集原創手作，如首飾髮飾、手袋服飾、花藝布藝、咖啡花茶、烘焙糕餅、香薰香水、番梘蠟燭、鈎織皮革以及寵物食品／用品等，再配合花燈工作坊，一同享受中秋節的熱鬧氛圍。

YM²裕民坊市集中秋賞燈市集

日期：2026年9月26日至27日

時間：中午12時至晚上8時

地點：觀塘協和街33號YM²裕民坊L1中庭



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略