衣服沾到油立即沖水超錯！專家揭關鍵1步：爽身粉、卸妝油4招去油

洗衣｜油漬｜小知識｜大家平時吃飯時，可能都試過不小心將油或辣油彈到衣服上，這時候應該如何清潔頑固的油漬？早前有網民在社交網站上發文求助，指孩子的衣服沾到油漬，用水洗過一次還是無法清走，隨即有人在貼文留言指一般用洗潔精就可解決，但過了水就沒救了。想知還有哪些清潔物品可以清潔衣物上的油漬？即看下文！



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衣服油漬｜沾到油為何不可沖水？

早前有網民在社交網站上發文指，小朋友的衣服沾到油漬，但已經過水洗過一次還是洗不掉，向網民求助有推薦的清潔法寶。貼文引起不少人留言回應，其中有網民回應指，「已經過水就沒什麼救了，一般都是先不要碰水直接用洗潔精清潔」。

網民指小朋友的衣物已用手清洗油漬還是洗不掉。（Facebook截圖）

台灣家居清潔用品公司淨毒五郎曾在網上指出，記得不要先碰水，因為油水不相容，碰水後反而會導致洗碗精效果被稀釋，增加清洗難度。

衣服油漬｜應該如何清洗油漬？

至於怎樣做才是正確清理衣服上的油漬方法？淨毒五郎也在網站指出，衣服沾到油漬先別急著丟洗衣機，處理順序如果錯了，反而會讓衣服油漬更難清。

如果處理衣服上油漬的順序錯了，反而會讓油漬更難清。（AI生成圖片）

衣服油漬清潔步驟｜1. 用紙巾或布吸油脂

衣服若沾到油漬，最好先用紙巾或乾淨的布，輕輕按壓油漬表面，將油脂吸附起來，以避免油漬繼續深入布料內，使後續更好清潔。但大家要記得用「按壓吸附」的方式，而不是來回擦拭，否則會使油漬擴散，甚至滲入更深。

清潔衣服油漬的3個步驟。（淨毒五郎官方網頁截圖）

衣服油漬清潔步驟｜2. 塗抹洗潔精

當吸完油後可以在油漬處塗抹少量洗潔精，用手指或軟毛牙刷輕輕推開，讓洗潔精均勻覆蓋在油漬表面，以幫助分解油脂，並靜置約10至15分鐘。

衣服油漬清潔步驟｜3. 用溫水沖洗

最後可以用溫水沖洗沾上油漬的地方，如果還有殘留的油漬，可重複「塗抹洗潔精加溫水沖洗」1至2次，大多數的衣服油漬都有機會去除。

衣服油漬｜還有甚麼清潔用品可以清走油漬？

除了洗潔精外，原來還有4樣大家可以在家中容易找到的物品清潔油漬：

衣服油漬清潔法寶｜1. 爽身粉或麵粉

因為粉末比較容易用作吸油脂，可將其從衣服布料表面帶走，而在乾燥狀態下的吸油效果最好，很適合在剛沾到油的第一時間使用。

粉末比較容易用作吸油脂，適合在剛沾到油的第一時間使用。（AI生成圖片）

衣服油漬清潔法寶｜2. 卸妝油

由於卸妝油能乳化並分解油脂，就好像清潔化妝品一樣，能將衣物上的食用油、機械油溶解。

衣服油漬清潔法寶｜3. 牙膏

牙膏含有潔白與細緻的研磨成分，適合處理小範圍、表層型的衣服油漬。大家可以將少量白色牙膏塗在油漬處，之後再用手指或軟毛牙刷輕輕刷洗1至2分鐘，再以清水沖洗乾淨便可。

牙膏含有潔白與細緻的研磨成分，適合處理小範圍的衣服油漬。（AI生成圖片）

衣服油漬清潔法寶｜4. 過碳酸鈉

如果衣服上的油漬已經停留一段時間，或洗過一次還是有淡淡痕跡，這時候可以使用過碳酸鈉加強處理，它比傳統漂白水溫和，對白色或耐洗材質通常更友善。大家可以將過碳酸鈉加入溫水中溶解後，浸泡油漬處約20至30分鐘，再進行正常清洗即可。

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