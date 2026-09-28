一粥麵優惠｜65折！原隻滷水鴨／紅燒豬手$38／長者早+茶市送熱飲

一粥麵優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜長者優惠｜一粥麵推出超抵優惠！外賣自取原隻滷水鴨（免斬）以及紅燒原隻豬手（免斬） 只售$38。此外，長者早／茶市惠顧，更可獲贈熱飲一杯，想知優惠幾時開始，即睇下文！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】原隻滷水鴨$38／紅燒原隻豬手$38

一粥麵推出外賣快閃優惠！9月29日至10月2日，下午4-6點，外賣自取原隻滷水鴨（免斬） 以及紅燒原隻豬手（免斬）只售$38（原價$58），即65折！提提大家，是次優惠不適用於手機點餐、自助點餐機或網上外賣平台，每人最多限購2份。

一粥麵優惠【2】長者早／茶市送熱飲

一粥麵推出長者優惠！即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

優惠期：即日至另行通知



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