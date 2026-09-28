世界技能大賽｜港鐵90後技術員揚威上海　靠一招逆轉奪銀

港人在國際舞台再創佳績！被譽為「技能界奧林匹克」的「2026年上海世界技能大賽」落幕，代表中國香港出戰「軌道車輛技術」賽項的港鐵技術員鄧光大（Gordon）成功擊敗新加坡、馬來西亞、巴西及奧地利等地的強勁對手，勇奪銀牌！他同時更獲頒「中國香港代表團最佳選手獎」，為港爭光！



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首次列正式項目 三天高壓考核考驗專注力

「軌道車輛技術」於今屆賽事首度被列為正式比賽項目，選手需於限時內完成車門系統、集電弓、轉向架的檢查維護，以及高難度的故障檢測，極度考驗鐵路車輛的綜合維修技術與應變能力。

Gordon坦言比賽比想像中更具挑戰性。第一天進行「集電弓檢查與維護」時，曾因時間分配有些微失誤未能及時完成所有內容。幸好他迅速調整心態，想起過往的備戰策略，果斷取捨，不再執著於單一工序，而是將時間效益最大化，成功搶分逆轉！

到了關鍵的「電路分析與接駁」環節，評審不僅看電路是否正常運作，連線路接駁的整齊度亦會評分。若過度追求完美反而會浪費時間， Gordon憑藉在港鐵培訓時積累的臨場判斷力，精準掌控時間。到了第三天雖然體力漸耗、心態受壓，但他咬緊牙關堅持到底，最終順利拿下這面得來不易的銀牌！

Gordon勇奪銀牌。

由乘客變鐵路專家 受哥哥影響加入港鐵

談起入行經過，Gordon 笑言自小搭港鐵上學及外出，一直對這個龐大的鐵路系統充滿好奇。中學畢業後，他在參與「見習鐵路技術人員計劃」的哥哥鼓勵下正式加入港鐵，從一名普通乘客一步步成長為獨當一面的專業技術員。

為了應付今次國際大賽，港鐵公司特別為他調整了約一年半的培訓時間表。除了安排他到不同部門、車廠及工場輪調實戰外，因應比賽車門設計與韓國製列車（K-Train）相似，公司特地安排他到小蠔灣車廠熟練車門特性；導師更設計了多種針對性的電路故障情境練習。此外，Gordon 更遠赴長春數字科技職業學院等內地院校進行多次集訓，與各地年輕好手切磋交流，大開眼界。

Gordon說能代表香港獲獎真的十分感恩！

Gordon 感謝團隊傳承技術

世界技能大賽規定每名選手一生只有一次參賽機會，Gordon說能代表香港獲獎真的十分感恩！Gordon 表示，今次獲獎不單是對個人努力的肯定，更是對港鐵專業培訓的認同。他特別感謝公司及導師們的支持，並感嘆龐大鐵路系統的背後，是一班默默耕耘的鐵路前輩，自己未來亦會繼續將這份專業技術傳承下去。