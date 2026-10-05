一粥麵優惠｜套餐$32+送$5煲仔飯優惠券！雲吞河/鯪魚球粥4款任擇

一粥麵優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜一粥麵推出一連串超抵優惠！包括多款指定套餐連熱飲只需$32，以及長者出示樂悠咭或長者咭可享早／茶市送熱飲。此外，於優惠期內購買指定$32粥麵，還額外送$5煲仔飯優惠券。想知優惠幾時開始，即睇下文！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵在10月推出限定優惠，逢星期二至四的上午11點後，便可以優惠價$32歎到每周指定的人氣粥麵，套餐還包一杯熱飲！

一粥麵優惠【1】墨丸雲吞河連熱飲$32

10月6日至10月8日，上午11點後， 一粥麵墨丸雲吞河連熱飲（茶／啡）只需$32（原價$45起）！

一粥麵優惠【2】鯪魚球肉丸粥連熱飲$32

10月13日至10月15日，上午11點後，一粥麵鯪魚球肉丸粥連熱飲（茶／啡）只需$32（原價$44起）。

墨丸雲吞河連熱飲／鮮鯇魚腩鯪魚球粥連熱飲$32（官方圖片）

一粥麵優惠【3】柱候牛肚併雲吞河連熱飲$32

10月20日至10月22日，上午11點後，一粥麵柱候牛肚併雲吞河連熱飲（茶／啡）只需$32（參考零售價$48）。

一粥麵優惠【4】荔灣艇仔粥連熱飲$32

10月27日至10月29日，上午11點後，一粥麵荔灣艇仔粥連熱飲只需$32（原價$44）。

提提大家，上述優惠每人限購1碗，數量有限，售完即止。此外，此優惠不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台，並且不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

柱候牛肚併雲吞河／荔灣艇仔粥連熱飲$32（官方圖片）

一粥麵優惠【5】買指定$32粥麵 額外送$5煲仔飯優惠券

於優惠期間（10月6日至29日，逢星期二至四），凡購買指定$32粥麵套餐，還會額外送$5煲仔飯優惠券，可在下次使用！

一粥麵優惠【6】長者早／茶市送熱飲

即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

優惠期：即日至另行通知



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