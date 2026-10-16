超市優惠懶人包2026｜惠康派$1100券、佳寶全場8折！　附優惠一覽

超市優惠2026｜想用至抵價幫屋企補貨？即睇各大超市最新優惠陣容！全港多間超市包括佳寶、惠康、百佳、馬莎（M&S）等，均推出激抵折扣，其中有平均每隻只需約$0.96的湖北大雞蛋、惠康$1,100電子優惠券、阿信屋7折等等。即刻睇邊間啱你掃貨！



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超市優惠2026【1】佳寶超市一連8日全場8折起！米油肉蛋超值劈價

佳寶由10月15日起至22日止，一連8日推出全場8折起優惠！肉類蔬果、米油醬醋應有盡有，當中多款糧油食品更低至6折，包括：

糧油肉蛋精選：

七鮮芥花籽油/粟米油（900毫升）：$32/2支，平均每支$16（原價$25.9/支）

龍珠66頂級茉莉香米（5公斤裝）：$70/包（原價$87.5/包）

湖北大雞蛋（30隻）：$28.8/排，平均每隻只需$0.96（原價$36/排）



飲品：

七鮮純牛奶（200毫升裝）：$16/6盒，平均每盒$2.7（原價$4/盒）

七鮮夏枯草飲料（500毫升）：$6.4/2支，平均每支$3.2（原價$5/支）

京鮮紡100%橙汁/桃汁（1升裝）：$12.8/支（原價$16/支）



超市優惠2026【2】馬莎（M&S）78折優惠

英國知名連鎖品牌馬莎推出快閃優惠！由10月15日起至10月19日，一連5日於港澳M&S門市購買任何食品及飲品，單一消費淨值滿$100或以上，即可直接享有78折優惠。

港澳M&S門市購買任何食品及飲品，單一消費淨值滿$100或以上，即可直接享有78折優惠。（馬莎官網）

使用方法：毋須輸入繁複優惠碼，只需於收銀處付款時，向店員出示官方發布的「Friends & Family Offer 22% OFF」電子優惠圖片，即可即時享用折扣。



超市優惠2026【3】惠康網店搶$1,100優惠券+滿額88折

惠康超市網店推出多重現金券及折扣回贈！由即日起登入惠康雙11活動推廣專頁，即可領取總值高達$1,100的電子優惠券組合，涵蓋美酒、零食、個人護理及家居清潔等不同範疇。完成送貨上門訂單，更可額外獲贈$200電子優惠券供下次購物使用！

搶券方法：每日早上10時準時登入推廣頁面，更有機會搶領每日限量100張的$50電子優惠券。



另外，由10月16日至17日（星期五至六），於惠康網店選購貨品並選擇送貨上門，買滿$888即享全單88折。

而即日起至10月22日，過百款商品以$11、$111震撼均一價或低至89折發售，更設有$111任選3件或4件自由配搭專區，詳細可到官網查詢。

超市優惠2026【4】百佳長者星期三9折

每逢星期三，長者及老友記只要帶備樂悠咭或長者咭親臨百佳超級市場或FUSION門市，購買指定自家品牌產品，結帳時即可輕鬆享9折優惠！

適用品牌：「SELECT佳之選」、「金御膳」、「超值牌」指定產品。



百佳超市長者逢星期三有9折。（資料圖片）

超市優惠2026【5】759阿信屋會員7折

759阿信屋電子會員，由即日起至19日，凡以正價消費滿$100，並出示「759Online」App內之電子會員二維碼，即享全單7折。

此外，759推出長者專屬超抵折扣！由即日起至12月31日期間，長者只要持有效的樂悠咭親臨門市購物，即可享全線貨品高達77折的超值優惠與現金回贈。

超市優惠2026【6】HKTVmall長者登記即送$50迎新券

憑長者咭或樂悠咭到HKTVmall門市登記成為長者會員，即送$50迎新網購優惠券。

長者會員獨家禮遇：

門市指定產品每件減$2（單價需滿$15）

網購逢星期三享95折

星期三至五享有精選會員價

超低門檻免運費（$0門市自取/滿$188送貨上門）



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