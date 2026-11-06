香港博物館節2026｜5免費活動推介！登滅火輪+大埔墟百年火車導賞

香港博物館節2026｜今個11月迎來年度文化盛事「香港博物館節2026」！活動即日起至11月30日舉行。今屆以「香港故事」為核心主題，轄下多間博物館設有博物館節限定互動體驗區，大部分節目均免費參加，不論親子家庭、文藝愛好者，或是想週末尋找休閒節目的市民，都可以找到合適的內容。香港01《好食玩飛》記者為大家精選5個最具地道情懷與玩味的必去亮點，記得看下去啦！



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香港博物館節亮點【1】香港鐵路博物館同樂日｜走入舊大埔墟火車站 鐵路主題互動

香港鐵路博物館由百年舊大埔墟火車站改建而成，是法定古蹟，館內珍藏多架退役蒸汽、柴油機車以及九廣鐵路舊車卡，一向是鐵路迷與親子家庭的熱門去處。

今次博物館節同樂日圍繞九廣鐵路歷史設計活動，除專題導賞介紹鐵路發展與昔日大埔墟社區故事外，亦設火車填色、模型手工、集章攤位，現場循環播放珍貴舊鐵路紀錄片，更特設多項期間限定的特色手作與音樂表演。讓參加者一邊打卡觀賞車卡機車，一邊透過互動體驗認識香港鐵路歷史。

活動地點：新界大埔大埔墟崇德街13號（室內展覽廳及露天展場）

活動日期：2026年11月8日（星期日）

活動時間：上午10時至下午5時（音樂會主要於中午12時至下午1時、以及下午3時至4時舉行）

入場費用：全免（各項特備節目及工作坊可直接到場參與，名額有限，先到先得）



香港博物館節亮點【2】藝聚屏山｜屏山文物徑同樂日 新界古蹟互動體驗

今屆博物館節把活動帶到元朗屏山文物徑，舉辦「藝聚屏山」同樂日，把歷史古蹟與表演藝術互相結合。

屏山是香港新界鄧氏宗族的聚落（屬新界五大氏族之首的廣府圍頭人），擁有聚星樓、鄧氏宗祠等多座法定古蹟。活動期間，文物徑沿途設置街頭表演、導賞講解、親子手工攤位，透過生動的演繹，讓參加者認識新界宗族歷史與建築文化。

有別於一般靜態參觀古蹟，現場加入互動劇場元素，大人小朋友都可以邊遊走古蹟，邊參與各式體驗，適合安排一日新界文化小旅行。

活動地點：元朗屏山文物徑（集合地點將於活動前一星期透過電郵通知）

活動日期：第一輪為10月31日至11月1日（已圓滿結束）；第二輪將於11月14日至11月15日舉行（逢星期六及日）

活動場次：每日設五個時段——上午10:00、11:00，以及下午2:00、3:00、4:00（每節歷時約50分鐘）

入場費用：免費登記（需付港幣50元按金，出席後將全數退回）



參加小貼士：適合6歲或以上人士參與（10歲或以下小童須由成人陪同）。活動全程需步行且戶外不設座位，記得穿著輕便衣物及自備飲用水。



香港博物館節亮點【3】葛量洪號滅火輪展覽館｜登上歷史船艦 消防主題互動

葛量洪號滅火輪是香港僅存的舊式滅火輪，停泊於鰂魚涌公園，是認識香港海上救援歷史的獨特地點。

博物館節期間，展覽館推出「葛量洪號滅火輪展覽館探索日2026」特備活動，除可登船參觀艙內設施之外，現場設置消防主題互動攤位，提供模擬裝備試戴、故事導賞等活動。

參觀者可以近距離認識昔日滅火輪的運作模式，了解香港過去海上消防的發展歷程，題材新穎，尤其適合對交通工具、消防歷史感興趣的小朋友。

活動地點：香港鰂魚涌公園海傍（葛量洪號滅火輪展覽館室內及露天展場）

活動日期：2026年11月21日（星期六）

活動時間：上午10時至下午6時

入場費用：全免（除特別註明外，多數特備活動及工作坊可即場參與，名額有限，先到先得）



香港博物館節亮點【4】 福壽無疆｜細看傳統賀壽文化 百件珍貴館藏

香港文化博物館舉辦的「福壽無疆」專題展覽，為博物館節重點展覽之一，精選約一百組康文署館藏文物，包括明清瓷器、賀壽掛軸、粵劇戲服、祭祀器物等，圍繞中國傳統賀壽、祝壽文化展開敘述。

展場更還原傳統酒樓龍鳳大禮堂場景，透過實物、影像與多媒體，講述民間賀壽習俗，不僅可以欣賞精緻古代工藝，也能夠理解傳統節慶背後的人文內涵，適合喜愛歷史與文物的參觀者。

活動地點：香港文化博物館1樓、專題展覽館三及四

展出日期：2026年10月14日至2027年7月26日

開放時間：星期一、星期三至五：上午10時至下午6時、星期六、日及公眾假期：上午10時至下午7時、星期二休館（公眾假期除外）

入場費用：免費入場



香港博物館節亮點【5】星空遊樂園｜太空館夜間觀星體驗 維港夜景配天文望遠鏡

香港太空館於博物館節期間變身星空遊樂園，是適合親子、情侶的夜間特色活動。參加者可以走上太空館天台，透過天文望遠鏡對準維港上空觀賞星體，一邊欣賞城市夜景，一邊聽館方人員講解天文知識。

展覽廳內亦設置多個天文主題互動攤位與科學示範遊戲，以輕鬆方式認識星象、宇宙等基礎天文概念。

天台觀星活動分多節進行，名額有限，當日下午會於太空館正門派發免費參加證；展覽廳內的遊戲攤位，持展覽廳門票即可即場參加。倘若天氣不適合觀星，天台環節會改為室內天文分享。

星空遊樂園。（康樂及文化事務署博物館官方網站截圖）

活動地點：香港太空館展覽廳及天台

活動日期：2026年11月21日

活動時間：19:00-21:00（戶外觀星主要於黃昏後進行）



入場費用：展覽廳活動憑展覽廳門票即場參加。全日制學生或持有效博物館入場證者免費參加。天台觀星活動共4節，每節約25分鐘，活動內容相同，每節名額80人。於當天下午6:30在太空館正門處派發免費參加證，先到先得，額滿即止。



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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