長者日2026｜7大超市優惠：惠康、大生9折+百佳每人送3個金奇異果

長者日超市優惠2026｜11月15日就是長者日，當天各大商戶推出長者優惠，關愛及回饋長者。《香港01》「好食玩飛」記者整理了香港7大超市長者限定優惠，包括惠康憑樂悠咭消費滿$138即享9折優惠、百佳推出加入「樂賞會」即送Zespri金奇異果3個。想知還有甚麼長者日優惠？即看下文！



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長者日｜7大超市限定優惠一覽

長者日超市優惠【1】百佳超級市場——入會即送金奇異果

新綁定樂悠咭並成功加入「樂賞會」的易賞錢會員於2026年11月15日（長者日）當天，憑樂悠咭於百佳及旗下品牌門市成功綁定易賞錢帳戶，並加入「樂賞會」，即送迎新禮品Zespri金奇異果3個，毋須額外消費。數量有限，送完即止。

迎新禮品Zespri金奇異果3個（資料圖片)

優惠期：只限2026年11月15日



長者日超市優惠【2】惠康——消費滿$138有9折

各位長者於11月15日使用樂悠咭，在全港惠康、Market Place、3hreesixty超市的任何一間分店，消費滿$138即享9折！

長者日憑樂悠咭消費滿$138即享9折。（資料圖片）

優惠期：只限2026年11月15日

適用店舖：惠康、Market Place、3hreesixty香港分店。



長者日超市優惠【3】大生生活超市——消費滿$120即享9折

全線大生生活超市分店購物滿$120，並出示長者咭或樂悠咭，即可享9折優惠（指定產品＆禮券除外）。

優惠期：2026年11月14日至15日



長者日超市優惠【4】HKTVmall——門市消費滿$128享85折

60歲或以上長者於長者日當日，於HKTVmall門市購物滿$128即享85折。

長者於長者日在HKTVmall消費滿$128即有85折優惠。（資料圖片）

優惠期：只限2026年11月15日



長者日超市優惠【5】優品360°／FoodVille——買滿$108享95折優惠

長者日當日在香港優品360˚或FoodVille分店購物單一發票滿$108，並出示長者咭或樂悠咭，即可享95折優惠（購買禮券除外）。

優品360°在長者日推出長者購物滿$108享95折優惠。（資料圖片）

優惠期：只限2026年11月15日



長者日超市優惠【6】寶達食品超市——急凍產品9折

60歲或以上長者凡購買急凍產品，即享9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日



長者日超市優惠【7】益群愛心超市——精選貨品特價

60歲或以上長者可以低價購買6款貨品，如：米粉、梳打餅、淮山麵、有機五穀粉等。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：石硤尾石硤尾邨20座地下103號舖



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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