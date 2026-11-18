明日的天氣｜冷鋒｜東北季候風｜天文台｜天文台預料，廣東內陸的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日（18日）稍後橫過沿岸地區，本港氣溫將一夜跌9度，由今日最高27度，降至明日（19日）最低18度，意味一夜急跌9度。受強烈東北季候風影響，周五及六（20、21日）最低氣溫在15、16度左右，新界分區低見11度。



氣溫急降，相信不少人都會用到保溫瓶，方便隨時可以飲到暖水！日本著名保溫瓶品牌TIGER（虎牌）曾於在社交平台X上發布帖文，指原來保溫瓶底部的貼紙十分重要，揭貼紙2大秘密，提醒大家千萬不要多手撕走！



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天文台預料，一道冷鋒在今日（18日）稍後橫過沿岸地區。（資料圖片）

冷鋒襲港 天文台料周五氣溫跌至15℃

天文台今日早上發出特別天氣提示指現時位於廣東內陸的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日稍後橫過沿岸地區。本港會有一兩陣雨，晚上氣溫下降。隨後一兩日天氣顯著轉涼，星期五及星期六市區最低氣溫在15、16度左右，新界再低兩三度。

此外，受強烈東北季候風影響，天文台料星期五及星期六初時高地風寒效應會較為明顯及寒冷。市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖。

天文台料本港氣溫將由周三最高27度跌至周四最低18度，一夜跌9度。（天文台網頁截圖）

天文台料周六一區跌至11℃

據天文台分區天氣預報顯示，由今日最高氣溫27度，跌至明日最低氣溫18度，一夜料跌9度。而到周六（21日）凌晨12時，有5區跌至14度，其中打鼓嶺更低見11度，已達天文台的寒冷水平。

天文台料周六凌晨打鼓嶺跌至11度。（天文台網頁截圖）

保溫瓶底貼紙不可撕 日牌TIGER解釋原因

氣溫急降，大家都準備使用保溫瓶，外出時也可以喝熱水保暖，但不少人都疑惑保溫瓶底的貼紙到底可不可以撕掉？日本著名保溫瓶品牌TIGER（虎牌）曾在社交平台X表示，一直有很多客人向他們查詢可否撕走保溫瓶底部的貼紙。官方則透過X帖文揭開貼紙2大秘密，呼籲用家不要撕走貼紙！

日本著名保溫瓶品牌TIGER透過X帖文揭貼紙2大秘密，呼籲用家不要撕走貼紙。（X@Tiger_PR_JPN）

保溫瓶底貼紙｜1個關鍵原因不可撕掉

保溫瓶要達到保溫、保冷的效果，保溫瓶設計上使用雙層構造，內瓶和外瓶之間呈現真空狀態，並透過表面的隔熱材料抑制3種來自外部的傳熱方式，包括熱傳導、熱對流及熱輻射。可見，要有效維持保溫瓶的保溫效能，表面的保護層就顯得相當重要了。

TIGER（虎牌）在X平台表示：「不少客人向我們查詢可否撕走保溫瓶底部的貼紙。其實，保溫瓶在製造期間，為進行抽真空處理，會在底部開一個洞，完成後再將其密封。底部的貼紙正是用來保護這個開洞位置的。因此，撕掉貼紙可能會影響瓶子保溫效果，請勿將其撕除。」

TIGER（虎牌）指撕掉貼紙可能會影響瓶子保溫效果。（X@Tiger_PR_JPN）

根據各大不鏽鋼真空保溫杯製造商（包括日本虎牌Tiger與象印ZOJIRUSHI）的說明書指引，保溫瓶底部通常存在兩種貼紙：第一種是位於中央的「圓形金屬箔保護貼」，主要用於密封並保護瓶身製造抽真空時留下的「真空排氣焊接孔」，一旦強行撕除或刷洗脫落，水氣與空氣容易滲入真空層，導致雙層結構失效並使金屬氧化生鏽，保溫瓶將徹底喪失溫控功能；部分新款型號若改用一體成型樹脂底座包覆，則不會看到此圓形貼紙。

保溫瓶底貼紙｜網民：已撕掉怎麼辦？

帖文一出，網民都表示非常震驚，紛紛表示不知道保溫瓶貼紙有這個功能，更有網民嘆：「每次見到都很想撕掉，現在看來只能忍了。」這個小知識隨即在X上引起很大迴響，網民紛紛討論如果撕掉了貼紙要怎麼辦，又有人問部分保溫瓶型號的底部沒有貼紙，它們又是如何保溫的？

保溫瓶底貼紙｜原來是指另一張貼紙

虎牌隨後將相關帖文刪除，再發文澄清指：「保護貼紙是指保溫瓶底部圓形的部分（如圖示）。另外沒有貼紙的產品，則是使用樹脂物料的底部覆蓋。」

虎牌指，保護貼紙是指保溫瓶底部圓形的部分。（X@Tiger_PR_JPN）

官方又補充指：「雖然撕開長方形銀色貼紙（標籤貼紙）不會影響保溫效果，但圓形保護貼紙是用於保護真空焊接孔；而銀色標籤因標有商品及製造編號，撕毀將影響售後保養與零件配對，故兩者皆不建議撕除。」

雖然撕走保溫瓶底部的貼紙未必會對保溫瓶的功能即時造成影響，但大家最好還是乖乖忍手，不要胡亂撕開保溫瓶的貼紙！

（X@Tiger_PR_JPN）

消委會教保溫瓶保養

除了底部貼紙切忌胡亂撕除外，消費者委員會過去亦多次提醒市民，使用不鏽鋼保溫杯有四大安全及保養紅線。首先，切勿長時間盛載果汁、酸梅湯等酸性強的飲品或碳酸氣泡水，以免侵蝕內部金屬保護層；其次，清洗時絕對不能將整個保溫瓶放入洗碗碟機或高溫消毒櫃中烘乾，極度的高溫與強烈水柱容易破壞底部的密封膠與焊接密封結構，導致真空層滲水失溫。日常清洗應選用軟身海綿配合中性清潔劑，嚴禁使用鋼絲刷或強鹼漂白水，才能確保保溫杯長久維持高效溫控性能。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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