公立醫院急症室18間輪候時間一覽！分流5大類 附收費退款攻略
急症室輪候時間｜醫院管理局轄下的18間公立醫院急症室為緊急需要的病人提供診症及治療，轉季或踏入流感高峰期，求診人數會上升， 致急症室輪候時間變長。小編參考醫管局官網整合了18間公立醫院急症室的等候時間和收費。不想白等數小時？即看下文了解！
急症室輪候時間 分流五大類
急症室實施分流制度， 護士一般會按照病人的情況作出初步評估，再分為危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急五類，其中危殆者無須等候， 非緊急者或需要等候數小時，病情較輕的病人亦可考慮到私家診所求醫。
醫管局截至2026年11月27日上午11時15分，病人到達急症室求診預計等候時間：
其中深水埗明愛醫院等候時間最長，需約5.5小時；而北大嶼山醫院、長洲醫院等候時間較短，需約1小時。
深水埗
明愛醫院
5.5 小時
觀塘
基督教聯合醫院
2.5 小時
油麻地
伊利沙伯醫院
3 小時
旺角
廣華醫院
2 小時
將軍澳
將軍澳醫院
4.5 小時
葵涌
瑪嘉烈醫院
3小時
沙田
威爾斯親王醫院
3 小時
荃灣
仁濟醫院
3 小時
上水
北區醫院
2 小時
屯門
屯門醫院
2 小時
天水圍
天水圍醫院
2 小時
大埔
雅麗氏何妙齡那打素醫院
2 小時
元朗
博愛醫院
1.5 小時
大嶼山
北大嶼山醫院
1 小時
長洲
長洲醫院
1 小時
柴灣
（東區醫院）
東區尤德夫人那打素醫院
3 小時
薄扶林
瑪麗醫院
2.5 小時
灣仔
律敦治醫院
2.5 小時
輪候時間為特定時點估算，隨急診現場突發狀況隨時變動，急症重症患者應立即前往就近急症室，切勿因預計輪候時間延誤救治。
急症室收費｜18間公立醫院急症室收費
醫院管理局轄下的醫院／門診服務均按照列於政府憲報之收費表收費。醫療收費可分為下列二類：
【1】公眾收費 - 符合資格人士
【2】公眾收費 - 非符合資格人士
急症室收費｜哪類人屬於符合資格人士？
【1】持有有效香港身份證的人士：
必須是根據《人事登記條例》獲簽發香港身份證的人士（包括永久性居民及非永久性居民）。但如果該身份證是基於早前獲批的入境或逗留許可（例如工作簽證、學生簽證或受養人簽證等）而簽發，而該簽證或許可已經過期或失效，即使手上仍持有身份證，是不再符合資格。
【2】11歲以下的香港居民兒童：
由於香港法例規定年滿11歲才須登記領取身份證，因此11歲以下、並通常居住在香港的兒童（例如在港出生或持有效受養人簽證居港的兒童）亦自動符合資格。
【3】獲特別批准的人士：
未符合上述兩項條件，但獲得醫院管理局行政總裁特別批准的人士（例如部分公務員及醫管局員工的合資格家屬等）
符合資格人士收費
非符合資格人士
急症室
每次診症$400
每次診症$2,100
住院費用
每天$300（急症病床）
每天 $7,400（普通科醫院）
急症室收費｜中途唔等退款$350
面對急症室長期輪候問題，如中途想轉私家醫院的話診金會退回嗎？根據醫院管理局公營醫療收費改革常見問題指南，符合資格人士急症室收費雖調整至每次$400，但當局已建立常態化退款機制：凡經護士分流為第三類（緊急）、第四類（次緊急）及第五類（非緊急）的求診病人，如因等候時間過長而決定轉向私營醫療機構求診，只要在完成急症室登記後的24小時內，透過「HA Go」手機應用程式或直接前往急症室登記處提出申請，醫管局在扣除$50基本分流及初步醫學評估行政費後，將退回$350診金。經電子支付如八達通、AlipayHK或信用卡付款者，款項會按渠道原路退回或寄發支票，讓非危急市民在就醫選擇上有更大彈性。