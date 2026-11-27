急症室輪候時間｜醫院管理局轄下的18間公立醫院急症室為緊急需要的病人提供診症及治療，轉季或踏入流感高峰期，求診人數會上升， 致急症室輪候時間變長。小編參考醫管局官網整合了18間公立醫院急症室的等候時間和收費。不想白等數小時？即看下文了解！



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急症室輪候時間 分流五大類

急症室實施分流制度， 護士一般會按照病人的情況作出初步評估，再分為危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急五類，其中危殆者無須等候， 非緊急者或需要等候數小時，病情較輕的病人亦可考慮到私家診所求醫。

18間公立醫院急症室的等候時間和收費。（資料圖片）

醫管局截至2026年11月27日上午11時15分，病人到達急症室求診預計等候時間：

其中深水埗明愛醫院等候時間最長，需約5.5小時；而北大嶼山醫院、長洲醫院等候時間較短，需約1小時。

九龍區急症室等候時間 深水埗 明愛醫院 5.5 小時 觀塘 基督教聯合醫院 2.5 小時 油麻地 伊利沙伯醫院 3 小時 旺角 廣華醫院 2 小時

新界區急症室等候時間 將軍澳 將軍澳醫院 4.5 小時 葵涌 瑪嘉烈醫院 3小時 沙田 威爾斯親王醫院 3 小時 荃灣 仁濟醫院 3 小時 上水 北區醫院 2 小時 屯門 屯門醫院 2 小時 天水圍 天水圍醫院 2 小時 大埔 雅麗氏何妙齡那打素醫院 2 小時 元朗 博愛醫院 1.5 小時 大嶼山 北大嶼山醫院 1 小時 長洲 長洲醫院 1 小時

港島區急症室等候時間 柴灣 （東區醫院） 東區尤德夫人那打素醫院 3 小時 薄扶林 瑪麗醫院 2.5 小時 灣仔 律敦治醫院 2.5 小時

輪候時間為特定時點估算，隨急診現場突發狀況隨時變動，急症重症患者應立即前往就近急症室，切勿因預計輪候時間延誤救治。

急症室收費｜18間公立醫院急症室收費

醫院管理局轄下的醫院／門診服務均按照列於政府憲報之收費表收費。醫療收費可分為下列二類：

【1】公眾收費 - 符合資格人士

【2】公眾收費 - 非符合資格人士

急症室收費｜哪類人屬於符合資格人士？

【1】持有有效香港身份證的人士：

必須是根據《人事登記條例》獲簽發香港身份證的人士（包括永久性居民及非永久性居民）。但如果該身份證是基於早前獲批的入境或逗留許可（例如工作簽證、學生簽證或受養人簽證等）而簽發，而該簽證或許可已經過期或失效，即使手上仍持有身份證，是不再符合資格。

【2】11歲以下的香港居民兒童：

由於香港法例規定年滿11歲才須登記領取身份證，因此11歲以下、並通常居住在香港的兒童（例如在港出生或持有效受養人簽證居港的兒童）亦自動符合資格。

【3】獲特別批准的人士：

未符合上述兩項條件，但獲得醫院管理局行政總裁特別批准的人士（例如部分公務員及醫管局員工的合資格家屬等）

符合資格人士公眾收費為每次診症 $400。（資料圖片）

急症室收費 符合資格人士收費 非符合資格人士 急症室 每次診症$400 每次診症$2,100 住院費用 每天$300（急症病床） 每天 $7,400（普通科醫院）

急症室收費｜中途唔等退款$350

面對急症室長期輪候問題，如中途想轉私家醫院的話診金會退回嗎？根據醫院管理局公營醫療收費改革常見問題指南，符合資格人士急症室收費雖調整至每次$400，但當局已建立常態化退款機制：凡經護士分流為第三類（緊急）、第四類（次緊急）及第五類（非緊急）的求診病人，如因等候時間過長而決定轉向私營醫療機構求診，只要在完成急症室登記後的24小時內，透過「HA Go」手機應用程式或直接前往急症室登記處提出申請，醫管局在扣除$50基本分流及初步醫學評估行政費後，將退回$350診金。經電子支付如八達通、AlipayHK或信用卡付款者，款項會按渠道原路退回或寄發支票，讓非危急市民在就醫選擇上有更大彈性。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略