撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-01 11:17

《香港01》飲食頻道記者搜羅了11個抵食餐飲優惠，壽星有機會免費食自助餐、燒烤、放題等，部分餐廳連復活節都有得用優惠！ （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】德家日式燒肉店：燒肉火鍋4人同行，一人免費

這家燒肉店 一店兩食，一邊是德家日式燒肉放題，另一邊則是德興火鍋放題，4 月生日限定優惠推出四人同行嘆燒肉或火鍋放題， 一位壽星免費。👇👇👇套餐幾錢？按圖看「德家日式燒肉」套餐有咩食？👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

【2】香港愉景灣酒店Café bord de Mer & Lounge：4人同行，1人免費

餐廳恢復供應自助晚餐，設戶外餐桌，適合喜愛被自然景觀環抱的食客。只要於生日月惠顧，4位同行惠顧dinner buffet，壽星即享免費食。需於3日前訂座，並說明使用優惠，用餐時需出示身份證明文件作實。👇👇👇同行人士都有折！按圖看「Café bord de Mer & Lounge」自助餐收費👇👇👇

優惠不適用日期：4月1日至6日

Café bord de Mer & Lounge 地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下 電話：2295 8299

【3】如心海景酒店Café Circles：2人同行，1人免費酒店buffet

荃灣如心酒店的Café Circles即日起至3月推出國際美饌自助晚餐，有海鮮冷盤、即煮意粉、Movenpick雪糕等。生日壽星只要成為會員，於生日月惠顧享買一送一。👇👇👇凡訂晚餐再送2款美食包括香煎鴨肝！按圖看優惠詳情及收費資料👇👇👇

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心9樓 電話：2280 2868

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【4】九華徑自助燒烤場：5人同行，壽星免費

是市區比較方便的燒烤場，美孚港鐵站步行數分鐘就到，一個價錢任燒任食。凡於生日正日惠顧，5位或以上壽星即可免費入場，需出示身分證明。如果生日撞正法定假期如復活節都可以免費，不過人頭收費就要$228起！👇👇👇星期五、六、日價錢都不同！按圖看「九華徑自助燒烤場」收費及美食👇👇👇

美孚九華徑燒烤場 地址：美孚荔景山路九華徑舊村村口 電話：6983 7878

【5】龍鼓灘海邊BBQ：壽星免費任食燒烤

燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，以人頭費計算。壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，任食近40款場內食品。不限同行入場人數，1個人入去獨歎都得！壽星需出示身份證明文件作實。👇👇👇每周有一天休息日！按圖看「龍鼓灘海邊BBQ」各時段收費及食物相片👇👇👇

龍鼓灘海邊BBQ 地址：屯門龍鼓灘村136地段 電話：2613 8129／5601 1002

【6】緣聚鮮鍋：4人同行，1人免費火鍋放題

主打自助餐加任食火鍋，任選多款湯底，包括黑蒜、日式豬骨、壽喜燒、海鹽昆布等。推出2款生日優惠，最抵可以免費打邊爐，且不收服務費，連公眾假期都適用！入座前需出示身份證明文件作實。復活節都適用。👇👇👇想知邊個時段最抵食？按圖看「緣聚鮮鍋」火鍋配料、刺身及收費詳情👇👇👇

緣聚鮮鍋 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心3樓 電話：2515 2988

【7】泰夯蝦：4人同行，壽星半價任食即燒海鮮

主打泰式海鮮BBQ放題，設長蝦缸即夾新鮮流水蝦即燒！連生蠔、元貝、沙白、東風螺等也是任燒任食2.5小時。餐廳推出的生日優惠，壽星可以半價食。👇👇👇指定時段同行人士都有7折！按圖看詳情及放題收費👇👇👇

泰夯蝦 分店1：尖沙咀諾士佛臺1號 分店2：銅鑼灣堅拿道西10號冠景樓1B（鵝頸橋街市側） 分店3：荃灣眾安街周合成大廈1樓 電話及WhatsApp：6576 2487 / 9299 0264 / 9437 0175

【8】8度海逸酒店8度餐廳：4人同行，壽星半價

推出「鮮味美饌」自助晚餐，有超過90款美食，主打即開生蠔、原盅松茸燉花膠湯及芒果拿破侖甜品。於生日月惠顧自助晚餐，每4位同行壽星即享半價，或免費生日蛋糕或紅、白酒1瓶。👇👇👇指定日子送磯燒鮑魚！按圖看「8度餐廳」自助餐時間及收費👇👇👇

8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【9】Forte：2人同行，1人免費半自助餐

位於觀塘的酒店餐廳主打西式半自助餐，可以任食長腳蟹冷盤、冰鎮鮑魚、焗蠔、Movenpick雪糕等美食。生日壽星惠顧晚餐，可享買一送一，第3位同行都有折！👇👇👇要登記做會員才可享生日優惠！按圖看如何免費登記及收費資料👇👇👇

Forte 地址：觀塘創業街38號如心艾朗酒店2樓 電話：3968 8222

【10】香港半島酒店大堂茶座：2人同行送蛋糕

位於半島酒店Lobby的大堂茶座有生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜晚餐，2位起即送免費蛋糕或香檳。需於3日前預訂，用餐時需出示出生日期證明。👇👇👇按圖看「大堂茶座」晚餐收費👇👇👇

大堂茶座 The Lobby 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂 電話：2696 6772／2696 6693

【11】白石燒烤：送原隻乳豬即燒即食

燒烤場就近馬鞍山，有多款BBQ套餐選擇，2位起計。只需提早網上登記做會員，壽星於生日月惠顧，滿$1500即可獲免費乳豬一隻，堂食慢慢燒。👇👇👇BBQ套餐幾錢？按圖看「白石燒烤」套餐有咩食？👇👇👇

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白石燒烤 地址：馬鞍山白石第1950 號 電話：2744 8188

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