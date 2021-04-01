寵物Staycation|人均$1,100起即歎5星級酒店 包半自助早餐+下午茶

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-01 18:00

近年因為疫情不能外出旅遊，所以非常流行到Staycation，到酒店悠閒地歎一歎。不過，家中有寵物的話，難免會擔心，如果可以帶寵物一起愉快渡假便好了！其實香港有不少酒店也提供雙人及寵物住宿，現推介2大寵物Staycation酒店優惠，放假不妨與寵物開心一下吧！

寵物Staycation推介1：香港朗廷酒店 —「萬千寵愛」寵物住宿套餐

香港朗廷酒店 -「萬千寵愛」寵物住宿套餐，最平只需$2860便可享雙人連一隻寵物住宿一晚。

位於尖沙咀的香港朗廷酒店，地點非常就腳，而且屬5星級酒店，內部裝潢充滿英倫風，很有格調。現在推出「萬千寵愛」寵物住宿套餐，最平只需$2,860便可享雙人連一隻寵物住宿一晚（入住竉物的體重須少於15公斤），住宿優惠由即日起至2021年6月24日預訂，並於即日起至2021年6月30日入住。可於房間內享用早餐、24小時免費泊車，中午12時提早入住。

套票對寵物亦提供貼心服務，包括30分鐘Ruff & Fetch個別寵物造型諮詢和寵物用品購物體驗、45分鐘於主卧套房享受專屬寵物攝影服務，連寵物攝影師及pat a pet個人化寵物頸帶一條。👉🏻立即進入「01空間」優惠訂房

▼▼▼按下圖看酒店打卡位▼▼▼

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寵物Staycation推介2：香港美利The Murray酒店 —「Relaxing輕鬆悠閒」住宿體驗

美利酒店為NICCOLO品牌旗下酒店。酒店屢獲殊榮，於2019年被TTG選為香港最佳奢華酒店。現在最平以$2,200便可以入住星期一至四的一晚雙人香港美利酒店 Superior Room 住宿，星期五至日一晚房價也只需$2,420，可攜帶一隻10kg以下寵物入住，附加費$800，適用於即日起至4月30日預訂，並於即日起至4月30日入住。套票亦包括第2天享用半自助早餐和下午茶，每房可享一支 Prosecco 氣泡酒及享有 8 折水療護理優惠。👉🏻立即進入「01空間」優惠訂房

現在最平以$2,200便可以入住星期一至四的一晚雙人香港美利酒店 Superior Room 住宿，可攜帶一隻10kg以下寵物入住，附加費$800。（Instagram@themurrayhk）

香港美利The Murray酒店「美饌薈萃」住宿體驗套票

美利酒店亦有另外一個優惠，可讓毛孩一起入住。$3,300起可入住一晚雙人香港美利酒店N1Deluxe住宿，攜帶一隻10kg以下寵物入住附加費 $800，適用於即日起至4月30日預訂，並於即日起至4月30日入住。套票提供入住當晚三道菜晚餐、享用兩道菜午餐或下午茶一次（2選1），並提供歡迎飲品、免費泊車優惠、2人以上可享免費加床及享有 8 折水療護理優惠。👉🏻立即進入「01空間」優惠訂房

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同場加映：手編粗線寵物小窩工作坊

動動手為家裡的喵星人和汪星人打造溫馨小窩。

假日不妨參加工作坊，動動手為家裡的喵星人和汪星人打造溫馨小窩，手編作品可以隨意調整小窩尺寸至適合各種品種的汪喵，加上選用軟綿綿的材質，令寵物可以安心好眠。自由選擇喜歡的毛線顏色，利用軟綿粗絨線編織成寵物小窩！

現即使用「01空間」推廣碼「01SPACE300」報名，即享$300折扣！已包括所有課程費用、工具借用及基本毛線材料。👉🏻立即按此了解更多優惠

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3步兌換旅發局$500消費劵 名額20,000個

旅發局賞你住活動於3月26日至5月31日舉行，市民需在本地零本地零售及餐飲實體店消費滿800元，利用機印收據正本兌換500元本地酒店住宿折扣優惠，但要注意兌換名額只有20,000個，每人只可兌換一次，以及訂房時只能使用一張優惠券。

按圖即睇「賞你住」參加方法：

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