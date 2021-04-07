撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-07 18:40

譚仔雲南米線又有新搞作，推出芫荽皮蛋米線之餘，更可加$3有「芫荽山」，絕對是芫荽控們的喜訊！

譚仔雲南米線推出香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇。

譚仔將於4月8日起在全線推出全新湯底「香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇」，加推「芫荽山」及「皮蛋海」加配選擇及芫茜特飲。中環店更有限定「香茜煎蛋」特色早餐，並佈置巨型L形芫荽牆，讓大家與新鮮芫荽盆栽打卡留念，一班芫荽黨黨友們絕對不能錯過！點擊圖片睇睇芫荽美食新品價錢 👇👇

熱愛芫荽的網民所組成的「香港芫荽黨」Facebook群組最近繼續在網上活躍，更為飲食業創造出無限商機。不少小店或品牌相繼推出芫荽美食，《香港01》飲食記者為大家整理7間食店的芫荽新品，讓大家輕易跟著去搵食 👇👇

+ 27 + 27 + 27

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🤣🤣🤣 同場加映：6間越做越頹餐廳 綠野仙蹤還有分店？加太賀由家傳戶曉變無人知 🤣🤣🤣

陪伴一眾80、90後成長的食店多不勝數，雖然她們並非漆黑中會發光的螢火蟲，更是執得一間又一間，但只有提起她們的名字，大家都會記起那些食店曾經的風光，點擊圖片睇睇6間越做越頹餐廳 👇👇

+ 4 + 4 + 4

有些餐廳真的不提起也忘了她們的存在……點擊全文睇睇還有沒有你回憶中的食店 👉👉6間越做越頹餐廳 綠野仙蹤還有分店？加太賀由家傳戶曉變無人知