撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-09 15:13

譚仔雲南米線（下稱 譚仔）4月8日推出香茜皮蛋魚湯米線更有加$3芫荽山，立即吸引一班芫荽控去試。不過看來芫荽量並未能滿足大家，不少人在網上分享中伏經歷！

譚仔官方示意圖的芫荽山。

譚仔於4月8日推出香茜皮蛋魚湯米線即吸引一班芫荽控去食，因為新品賣點更有加$3芫荽山及加$10有皮蛋海。但不少人吃過後都失望而回，紛紛在譚仔雲南米線facebook專頁及香港芫荽黨facebook群組表示「好失望」、「試完冇下次」，點擊圖片睇睇眾芫荽控中伏經歷 👇👇

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對於大量食客投訴貨不對辦，《香港01》飲食記者向譚仔查詢，暫時未有回覆。此外，記者於香茜皮蛋魚湯米線推出首日（4月8日）晚飯時段去到譚仔海之戀分店實試，憑兩招召喚出芫荽山 👇👇 點擊圖片睇睇方法 👇👇

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