盤點8種用手吃更滋味美食　食薯片要舔埋手指啲味粉才有靈魂！

撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-14 13:43

燒雞翼，我鍾意食，那你喜歡用手食、用刀叉食，還是用筷子食？早前有港女在網上討論區分享，有次和女性朋友食飯時用手食雞翼，結果被同台的朋友批評無儀態，應該用刀叉才對，更勸告她若想出pool就要斯文一點。結果帖文引來熱議，有不少網民都支持樓主，認為用手食雞翼沒有問題、還更滋味！

有《來自星星的你》劇照

早前有港女於Dcard討論區出帖「用手食雞翼係咪真係咁失禮？」，帖文指她中六時與數名友人叫外賣，當中包括雞翼，樓主洗手並以手食雞翼，結果被友人批評：「類似話咩想出pool就斯文啲有儀態啲，其中有個friend仲話咩一個人嘅儀態反映佢嘅修養，總之我嘅行為難以接受」。

不少網民也認同樓主，認為用手進食不代表異性就會討厭，「其實儀態呢家嘢，你care嘅咪重要囉，你唔care嘅，根本都唔係啲乜嘢嚟嘅。儀態唔係單指用手食嘢方面，係平時嘅行為端唔端莊」、「男仔care你嘅性格多過你嘅儀態啦，無謂搞到自己成日食嘢都食得唔舒服」。

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