撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-16 15:53

點心放題︱任食點心近來人氣不差於自助餐，《香港01》飲食頻道記者精選了9間人氣點心放題，包括海雲天、利寶閣、樂雅軒、Duckee、凱悅軒、國金軒、南海一號、神燈海鮮酒家及輝哥私房菜，最平$78就食到！ （文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準。）

【1】海雲天 —— 母親節早鳥優惠7折

九龍海逸君綽酒店中菜廳「海雲天」，每天供應午市點心放題，有約40款點心任食，例如黑金流沙包、鮑汁雞腳、椒鹽豆腐等，每位更可獲送帶子灌湯餃、椒鹽鮮鮑魚及燒鵝米線。餐廳有大型落地玻璃，可以無遮擋欣賞大片維港景色。母親節周末更有7折優惠，可以帶家中女王歎點心！

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海雲天 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓 電話：2996 8459

【2】利寶閣 —— 全新芫荽系列點心

芫荽黨逐漸壯大，這間酒樓亦乘勢推出芫荽系列點心，加入點心放題中，包括芫荽蝦餃、芫荽流沙飽、芫荽皮蛋瘦肉粥等。放題40款點心小食、粥粉麵及甜品，全部即叫即做，每位更獲送原隻鮑魚酥、花膠灌湯餃、椒鹽大虎蝦、天婦羅帶子、天婦羅茄子一份。

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利寶閣 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓 電話：2881 1682 【奧海城分店】 地址：西九龍海庭道18號奧海城二期商場UG01 電話：2577 0888 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀彌敦道100號The One 17樓 電話：2870 1488 【觀塘分店】 地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心9樓 電話：2799 9383

【3】樂雅軒 —— 7折任食超過40款點心

城景國際樂雅軒的點心放題可任食超過40款點心、小食、飯麵及甜品，包括鵪鶉蛋燒賣、甜酸炸雲吞、蜆芥炸鯪魚球、酥炸魷魚鬚、黑毛豬叉燒包、紫薯包等，現時更有7折優惠！

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樂雅軒 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3286

【4】國金軒 —— 米芝蓮推介精緻點心

餐廳獲得2021年米芝蓮推介，點心放題可任食超過20款美點，包括鮮蝦餃、黑松露野菌餃、法國鵝肝荔芋角、蜑家海味鹹水角、家鄉蓮藕餅、瑤柱鮮蝦菜苗餃、松茸上湯小籠包、椰香桂花糕等。最吸引是無限制用餐時間，可由頭食到尾，歎足3個鐘！

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國金軒 地址：尖沙咀彌敦道118號美麗華廣場The Mira Hong Kong 3樓 電話：2315 5222

【5】園中鴨子 —— 席前即削片皮鴨

餐廳推出周末任點填鴨早午餐，店內設有半開放式烤鴨爐和片皮鴨展示區，可觀賞大廚席前即削片皮鴨。除此之外，還有近30款點心，包括甜不辣牛肉、陳醋小排骨、松露素餃、冬菇鴨肉包、咕嚕雞球、鹹蛋蝦球等。

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園中鴨子Duckee 地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期B1樓B01-B10號舖 電話：3105 1252 / 9856 0166 (WhatsApp)

【6】凱悅軒 —— 歎足135分鐘

尖沙咀凱悅酒店凱悅軒可任食20多款點心，包括西班牙黑豚蜜汁叉燒、筍尖蝦餃王、飛魚子燒賣等，最正的是用餐時間比一般點心放題長，最多歎足135分鐘！現時更有低至7折優惠，周未同價，趕快book位！

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凱悅軒 地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓 電話：3721 7788

【7】南海一號 —— 米芝蓮一星餐廳望海景

中菜館曾經獲得米芝蓮一星殊榮，坐落iSQUARE 30及31樓，可以邊歎點心邊欣賞維港景色。共有近30款點心、小菜和飯麵類，包括小籠包、葡汁鱈魚酥、蜜糖薑汁糕、南瓜西米露、鮮果咕嚕肉、話梅石榴、黑糖馬拉糕等。現在更推出激減$100優惠，非常抵食！

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南海一號 地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場30-31樓3001及3101號舖 電話：2487 3688

【8】神燈海鮮酒家 —— 任食炸海皇釀蟹蓋

酒樓再度推出點心放題，任食超過50款點心及小菜，除了基本點心外，還有很多特色菜式，口水雞、紅燒乳鴿、蠔仔粥、炸蟹鉗、海蝦、桂花糕、溏心皮蛋、喇沙海鮮米線、懷舊魚翅餃等美食。

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神燈海鮮酒家 地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓 電話：2866 6177

【9】輝哥私房菜 —— 送半隻乳鴿、任飲汽水果汁

這間私房菜推出超抵點心放題，任食超過50款點心，全部即叫即蒸，包括水晶蝦餃皇、上湯蟲草花鮮竹卷、豬潤燒賣、流心奶黃包、多款即拉腸粉，還有各款小菜如避風塘九肚魚、蒜香穀飼牛柳粒等。每位客人更會獲送脆皮紅燒皇子鴿半隻，另外亦可以任飲韓國汽水及果汁。

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輝哥私房菜 地址：佐敦長樂街18號18廣場2樓 電話：5984 7878

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