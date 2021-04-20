撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-20 13:09

【麥當勞 / BTS / 防彈少年團】香港麥當勞早前與本地人氣爆登的偶像姜濤聯乘「姜B餐」，隨餐附送的「姜B卡」更在網上掀起炒風，全城熱議！但原來這都未夠勁，全球麥當勞宣布和南韓天團防彈少年團（BTS）合作出「The BTS Meal」，香港都有份開賣！

Coming this May: The BTS Meal pic.twitter.com/iarw2gYMsx — McDonald’s⁷ (@McDonalds) April 19, 2021

韓國天團防彈少年團（BTS）在全球都擁有大批粉絲，更在多個排行榜寫下全球第一的紀錄，風頭一時無兩。昨天（19日）全球快餐代表麥當勞更宣布和BTS 聯乘推出「BTS套餐」，在全球49個地方發行，其中還包括香港，香港的A.R.M.Y有褔了！想知香港幾時開賣？「BTS套餐」包什麼？立即點擊以下圖片👇👇

麥當勞可算是世界的「共同語言」，在全球119個國家擁有約3萬6千間分店，而每個地區都有限定的美食，例如全球就只在香港有板燒雞腿扭扭粉，讓一眾港人不用去茶記也可以食通粉早餐！在眾多M記美食之中，最受全球顧客歡迎的又是哪些呢？

外國著名網站Ranker早前綜合全球網民投票，選出最好食的麥當勞美食排名，想不到魚柳包竟跌出10大，而且冠軍竟不是包類！20強當中多款都在香港有售，立即看看你的心水M記美食有沒有上榜👇👇

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🍔同場加映1：全球20種古怪M記食物🍔

麥當勞在各地分店都有很多特色食物，不少是融合當地文化創作而成。部分創意食物非常瘋狂，未必人人接受。👇👇👇有種食物似嘔吐物！按圖看香港以外麥記20種創意食物👇👇👇

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想知餘下10種美食是什麼？請按➡️世界麥當勞20種古怪食品 麥意粉、麥素球夠特別 泰國有粥做早餐⬅️觀看全文

💡同場加映2：盤點全球10間奇特M記💡

大家不要以為麥當勞在全球的分店都是一式一樣，不少設計絕對可稱得上「創作力量同幻想會嚇你一跳」！不要覺得「隔離飯香」！其實全球首間麥當勞概念店就是設於香港！想知香港概念店有甚麼特別？立即按圖睇👇👇

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