撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-28 11:44

雞蛋仔是香港馳名中外的「名物」，歷年以來有多間出名食店如北角利強記、太安樓雞蛋仔、媽咪雞蛋仔等等。不過時移世易，新店陸續出現，現時網民追捧的會是哪間高質食店？《香港01》飲食頻道記者綜合網民意見，推介6間最當紅的人氣雞蛋仔店！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定）

Facebook群組「香港雞蛋仔關注組」現時有約一萬二千位成員。（香港01圖片）

潮流興加入各個美食「關注組」，發動香港各區網民的力量尋找隱世而又高質的美食！其中「香港雞蛋仔關注組」中，不難發現網民會蜂擁去試某幾間街坊食店，有些看到好評後，更會特地由其他地區遠度去朝聖，只為一嘗雞蛋仔美味！

記者根據組內網民的好評，挑選了以下6間非連鎖式雞蛋仔店，沙田有間以「豬柳蛋」作為餡料風靡大眾，旺角有間被網民讚譽為「全港最好吃雞蛋仔」，還有間連歌星容祖兒都要吃。👇👇👇想知每間店的招牌必試款式？按圖看6間推介👇👇👇

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🥤同場加映1：掃街飲品熱量排行榜🥤

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📸同場加映2：4D環迴立體打卡位📸

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