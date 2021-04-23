【最強食玩買排行榜及得獎名單出爐啦｜最強流動派】

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-04-23 15:45

「最強流動派」之最強食玩買排行榜已經完咗投票啦，經過統計最高CP值餐廳、最高人氣購物熱點、最吸睛打卡玩樂熱點及終極一站式玩樂熱點終極排名都出爐啦！

即睇各項排名：

是次票選為各位參加者準備了豐富獎品，完成投票除獲得高達888「01積分」獎賞換會員禮品外，參加者仲可以分享「上一次係香港嘅食玩買經歷/趣事」，被小編選中內容最令人印象深刻及有趣的答案就有機會獲得指定獎品，即睇以下得獎名單有無您份啦：

$500 四季禮品券 (名額：10個)

1/ D** W** Y**

「嗰次喺Four Seasons嘅一間高級餐廳食飯 全間餐廳都好靜 職員黎幫我地落單 我咁啱嗰日肚痛 忍唔住‘砵’一聲放咗個屁 個職員都好有禮貌扮聽唔到 order完野食之後我同朋友都笑到kaka聲😂」

2/ I* K* Y***

「花園街水渠道長期泊左架雪糕車,但我唔係成日經過,見到咪買杯連花杯,見到附近D人又係咁拎住甜筒食緊,都急不及待揭左個蓋,呢個時候電話響係我八是非既同伴打比我,我掛住講仲心急到死大大Gun咁送入個口,点知原來我未除口罩,超多人見到,好瘀啊」

3 / W* Y** F***

「我記得一次參加公益金百萬行，行到中峽道附近想找洗手間，我以為要排隊，故跟著人龍，怎料該隊伍是保險公司派lunch,可能我比較大眾臉，被誤當同事，而我雙手又不爭氣地接下餐具，最後吃了免費午餐」

4 / W** H** S****

「上次突然圍封佐敦幾條街時正在食店吃云吞麵，見警察拉帶狂奔，老闆大叫下次先比錢快D走，食了一半麵的我奪門而逃，好刺激好搞笑」

5 / L** S** Y**

「食食下飯，忽然間有個侍應走埋黎，話我地中左獎喎，咁就出去門口望下啦，點知原來係被抄牌😭😭」

6/ W*** W** Y*

「我食緊黑松露意粉，突然隔離枱嘅亞叔，就大叫侍應，話有漏石油氣味，之後個侍應望住我，我忍唔住大笑咗，黑松露=石油氣味🤣」

7/ Y**** N** L**

「無法出國旅遊，當然在香港也要好好獎勵自己一番，別虧待自己。 Donki在逆境下也能不斷開張更多的分店，亦是現時很多人排隊的一間日本超市，我當然也不例外！ 最讓人期待的是山頂開張的Donki，那真的是非去不可。在開張的第一天，我冒着寒冷的天氣，預了差不多3小時的車程，終於去到了久違的山頂！ 到達的那刻真的會以為自己身在日本，因為那邊的職員都穿著紅色的日式輕和服，甚至真的有日本職員說着日本話高呼着，那感覺真的讓人很興奮！ 最令我驚喜的是Donki職員竟然邀請我，讓我親身體驗穿着日式的輕和服，指導我如何燒帶子扇貝，當刻我只感受到日本人的熱情，這真的讓我一輩子難忘，難怪所有人都對日本一見鍾情，這種情意結真是一輩子。」

8/ T*** H** Y**

「和朋友到酒店吃自助餐，見隔離枱甚至附近的枱個個都有侍應送上生日蛋糕，仲點住蠟燭添！乜甘多人都甘啱這一個月生日。心想，我也是這個月生日呢！雖然出面長枱上有很多切件蛋糕和甜品，但是我也想有一個屬於自己的生日蛋糕啊！於是我便膽粗粗問一個貌似和善的侍應姐姐，她說這優惠只供給會員享有。沒有辦法，誰叫我不是會員呢！誰不知過了一分鐘，該姐姐拿着一個蛋糕仔放到我枱上，說是送給我，不想我失望，上面還插上生日牌呢！雖然不是別人的一個大蛋糕，但那份情意卻是令我十分感動呢！最後我仲做左會員添！以後生日月份來吃自助餐便名正言順可享有屬於自己的生日蛋糕了！」

9/ L** O* Y***

「去城門水塘野餐，親親大自然，我們食緊午餐時，😅突然覺得好多對眼係我們，我們就立刻執嘢上回車上，佢哋已行緊過來，我們立刻關門，佢哋就係我們車邊周圍行，😓結果我們又開不到車，😅最後好快速拋出一些食物出去，那班馬騮就一渦風跑去搶食物、我們當然趁機開車走啦！✌🏻✌🏻」

10/ T*** M** Y**

「去左一間冰室，老闆中意張國榮，一路聽住哥哥既一路食西多士，突然間老闆係我隔離大叫Monica呀～！」

$500 HKTV Mall 電子購物禮券 (名額：10個)

1/ S** P** C****

「喺玩具店，見到隻貓公仔，因為同其他仿動物公仔一齊放，所以唔覺佢係真。結果一拎起佢＜喵＞一聲，原來係真，店主都笑左，佢話隻貓平時好鍾意喺公仔堆梳乎，所以成日比人以為佢係公仔抱走佢，佢實在太可愛太靚，幸好客人知係真無真係抱走，否則就會同主人永別。」

2/ C**** H**** Y** F**

「🐣🐣🐣趁復活節假期嘅時候去神秘位置露營🏕，朝早被營外嘅嘈雜聲吵醒💥📣，拉開營幕拉鍊探頭一望，驚見有牛🐮有野豬🐷仲有美猴王🙉喺度開Party食薯片飲啤酒🍻Cheers!🤪🤣🎉🎊」

3/ L** Y** P**

「一家人打邊爐，爸爸覺得唔夠味，所以在枱面上拿一樽疑似係鹽/胡椒粉嘅樽倒落去，結果好多牙籤仙女山花咁係個邊爐入邊，真係笑到癲咗」

4/ C*** T** L***

「疫情爆發初期，全城都忙著撲口罩，我同其他市民一樣，只要社交網站發表任何有關口罩嘅消息，我就會係底下留言「2盒 Thx！」，希望可以買到口罩。然後有一次去超市買嘢，收銀員問我需唔需要以優惠價加購盒裝朱古力，我口快快地答：「好呀！2盒 thx！」，仲要舉出「耶」嘅手勢，收銀員同身後排隊嘅市民都忍唔住笑，收銀員仲笑到手都震埋，場面十分搞笑。雖然疫情發生唔係一件好事，但「2盒 thx!」潮流更突顯出市民係面對疫情時都會團結、幽默咁面對，在苦中尋找一點甜。」

5/ T*** Y** P***

「有次購物時，見到個外國人同店員溝通唔到，諗住幫手，點知個外國人原來識講廣東話，佢只係聽唔明店員嘅半鹹淡廣東話...」

6/ C*** C**** H***

「有次行上海街618市集，見到有檔賣頭飾，整成貓貓耳朵，好得意，點知檔主話係真貓毛，嚇得我吖！原來係佢幫自己隻貓梳出嚟甩咗既毛，以為佢虐畜！」

7/ W*** K* W**

「尋晚喺商場等位食飯突然人有三急又驚過咗號碼急急腳入錯咗男廁大叫走返出嚟50幾歲人第一次入錯男厠真係驚瀨尿衝返出嚟咁啱撞到呀仔就捉住佢定一定神望下佢又再大叫完來是一個陌生男人真係印象深刻超難忘最後返到屋企發現個背囊個芝士蛋糕比我驚到壓扁左真人真事」

8/ L* S*****

「有一次同朋友去咗台灣餐廳食嘢，嗰間餐廳係要用普通話落單，我朋友叫鴨舌講咗要鴨屎。」

9/ H** Y** H***

「最難忘係同第一次嚟香港嘅外國朋友品嘗菠蘿包，佢試過話好好味，但原來佢唔好意思問我點解菠蘿包食唔到菠蘿🍍困擾咗佢幾日，直至離港先知真相，好好笑但好難忘🤭」

10/ L** H** L**

「有一次由北角搭小巴去銅鑼灣諗住同老公去"榮記"食車仔麵, 我一直係度諗緊食咩好,但係當差不多到既時候, 我好大聲咁叫: 浄豬紅蘿蔔唔該!!! 😂😅😂😅」

$500 AME Stadium 運動電競館禮券 (名額：10個)

1/ C**** K** W**

「之前帶兩個小朋友去長洲睇太平清醮，見到表演飄色嘅小朋友，哥哥就話點解佢哋可以企上去玩，而佢唔可以，妹妹就天真地話因為哥哥又高又肥，唔企得上去，會升唔起 , 聽完個個都笑到收唔到聲😂」

2/ C**** W*** K*

「同朋友二人去上水踩單車，由於好少去北區，一啲都唔熟路，有上網睇過吓路線，想去大水管同食豆腐花。但當日都係不停踩錯方向，喺附近不停兜圈，試呢邊唔啱、相反方向都係唔啱，朋友仲唔小心炒車，雖然無咩大礙但我哋都兜到灰諗住放棄(搵咗一個鐘有多都未搵到..)，加上朋友單車跌完好似有啲問題，就踩回租單車地方，我哋話炒咗車，唔知架車有無問題，單車店老細先係三扒兩撥整返好單車，之後就問要唔要換車呀？呢間都應該無問題喇，我哋就話唔喇，諗住還車，老細就話仲咩咁浪費呀？仲咁早，繼續踩吓嘛，之後我哋話好灰，都搵唔到，唔想踩喇。老細就好鼓勵我哋叫我哋再試，又問我哋想去邊，教我哋點踩，我哋就喺佢鼓勵下再次挑戰，原來一開始就錯，跟錯片中教，果然跟老細形容同教法，好順利就到達！還車特意再感謝老細！係香港人情味呀！當日都好多人租車，我哋租一日踩咁少時間還車其實佢大可以唔理我哋，還咗車佢仲多咗車租俾其他人，但佢都想我哋繼續踩吓唔好浪費，唔係賺錢至上，好難得！亦多得佢我哋先無放棄到最後成功咗！所以有時真係唔好吝嗇一句支持或鼓勵，可能就幫到人！」

3/ L* Y** M***

「在香港迪士尼樂園裏由最早入場時間玩至晚上放煙火表演後才離去。於離開樂園前突然收到一大花束及一大束氣球，十分驚喜！」

4/ C** M*** S******

「最開心食玩買應該係迪士尼樂園，因為可以見到Marvel 電影人物仲可以同佢地合照，之後仲可以喺樂園裏面玩唔同嘅設施，肚餓嘅時候又可以喺樂園餐廳醫肚，話咁快快樂嘅時光就可以喺迪士尼樂園一次過滿足晒我嘅願望。」

5/ C***** K* C***

「有一次去左食放題，我發揮我大胃王嘅本色用盡全力叫晒佢舖頭所有野食，最後雖然食得晒啲野，但係我一出門口就獲利回吐返出黎，真係瘀到爆。」

6/ T*** W** L**

「貼心保安，以客人為先。好記得有一次得我同囝囝揸車入商場，諗住搵間餐廳食飯。點知仔仔突然間話肚痛，但我架車又排緊隊入停車場，仲要係下一個到我入。呢個時候我問保安師傅可唔可以比我入先，因為我小朋友肚痛。師傅佢二話不說，就算冇車位，都比我入去停車場內等候，而我就可以立即帶仔仔去洗手間。而且我仲好記得佢哋仲搵另一位同事帶我去最近嘅洗手間。」

7/ C**** T T

「抽獎抽中咗兩張迪士尼入場券，隔離枱嗰個姐姐話冇興趣就送咗畀我,咁我就帶咗爸爸媽媽(both over80歲)去迪士尼,佢哋從來都未去過迪士尼㗎,我冇興趣玩嗰啲佢都玩幾勻, 佢哋玩得好開心呀連嗰個space mountain都夠膽玩兩次，好勁呀。」

8/ L** W** K***

「上星期帶女兒去觀塘區，經過間舊式麵包舖，買咗個$4.5嘅奶油撻，佢話好好味，仲問點解連鎖包店無呢啲款...去到瑞和街，我話不如買埋餸就返屋企，點知見到間文具舖，外面放咗部彈珠機，$2舖，嘩！真係童年回憶，於是用$6玩足半個鐘先走..由食撻、玩機到買餸，$50有找，真心抵，小朋友好滿足，仲發掘咗舊區嘅樂趣添！」

9/ C*** P* Y**

「對上一次帶個仔去食18座狗仔粉，叫左碗狗仔粉後 個仔低住個頭笠聲唔出，講我唔鍾意媽咪，媽咪好殘忍，我啞左問佢點解咁講，佢話我食狗仔……我就哈哈大笑再同佢解釋狗仔粉既來源，亦同佢解釋左係媽媽童年既回億，因為細個住屋村成日都有一對老公公婆婆手牽手咁開檔賣狗仔粉係石梨貝，直到個伯伯過左身就無見過個婆婆賣，佢地啲狗仔粉係我食過做好味，亦都睇到佢地靠哩門生意為生，相扶人生數十載所以對於我黎講係一份人情味」

10/ C***** W***

「印象最深刻就係去迪士尼嗰度扮公主👸🏻 真係好似去左一個奇妙世界！但係最正嘅地方，係有奇妙嘅世界返回現實嘅家中只需要30分鐘嘅時間🤣 」

$2,000信用卡簽賬額 (名額：10個)

1/ H* W** Y**

「曾經生日當日喺某間西餐廳和同事食晚飯，因為我無同過同事講幾時生日，所以佢哋唔知當日係我生日，無準備，但食飯途中有餐廳職員拿了一個生日蛋糕出來問邊個既，我以為我同事為我準備驚喜，所以舉左手話呢到，但原來個蛋糕係隔離枱既，成件事勁尷尬，好彩最後隔離枱無介意，仲好大方咁邀請我一齊切蛋糕，我地兩枱人最一齊切蛋糕和互相認識，呢次經歷令我認識左一個同月同日生日既朋友，到以家都仲有聯絡！」

2/ P*** K** C*****

「我有次預訂個玩具，因為個玩具都幾hit，我到現場拎貨時，因為現場都頗多人，店員問我用戶名係咩？因為開account咪是但改個名，為咗件心頭好硬著頭皮講個用戶名俾佢聽我個account名叫“BB豬豬你好正”,跟住全場靜晒望住我😑」

3/ L* Y** H***

「有一次在百佳超級市場買咗一盒朱古力返屋企，其後發現食用日期已經過咗接近一個月，其後將該盒朱古力帶回去該超巿查詢，該超市之經理立即向我道歉，並講話一時睇漏眼並希望我原諒，及立即幫我更換另一盒而且多送一盒給我，並多送一張100之禮卷給我，以表謝意，所以這次經歷算是難忘！」

4/ L** L** S***

「最令我印象深刻又有趣的食玩買經歷是：某年的一個生日，我心血來潮，決定來一個食玩買慶祝生日，於是該天早上到中午，到海洋公園玩個痛快，由於是平日，遊客較少，每項機動遊戲不用久等，更可重複多玩幾次，實在好玩足過癮！之後，到了商場瘋狂血拼，獎勵自己，更抽中了購物禮券，真是幸運！晚上與友人吃了一頓豐富晚餐，席上，侍應突然端上生日蛋糕一個，附近的食客更為我拍手唱生日歌，雖有些尷尬，但好不驚喜！就這樣，便渡過了一個開心、難忘的的「食玩買生日」，至今我仍津津樂道呢！」

5/ C** S**

「同男朋友係AIA嘉年華被表白，之後每年我們都會去重溫一下初心的那份小鹿亂撞的童真，左手吃著那又平又美味的芝士撈面，右手拎住啤酒，實在是半小時燒錢500大元的貼地一餐😂小時侯家窮，之前是從未去過這個嘉年華的，男友笑說，這兒確是追女好去處。」

6/ L** M** H**

「有次同朋友一齊去海灘游水潛水，潛得興高彩烈之際，冇理水上飄浮物，一上水，一條底褲笠在我頭，朋友一望即大笑對住我，我才知道發生咩事，為免尷尬，我即時扮底褲超人，這趣事真是永留在我心。」

7/ A* L** K**

「海洋公園的亞洲天地表演環節，當時現場工作人員正在介紹樹懶，解說樹懶7天才大便一次，大約五分鐘後邀請小朋友上台互動和拍照，剛好便發生了大便情況，令現場小朋友發笑和有一個難忘的回憶」

8/ Y* C*** N**

「長洲一日遊 - 打卡景點、美食、酒店，簡直滿足晒唔去旅行，享受渡假放鬆願望。 離島遊當然也少不了長洲，不單有大魚蛋、芒果糯米滋等長洲必食，還有日落🌅、海🌊、奇形怪石、昔日漁村樣貌等等遊客和本地人必打卡熱點📸。啱晒我正三代同堂去渡假及享受假期。」

9/ L** S** L***

「曾在某動漫商場，見一男仕好似在求他身傍女伴買什麼！女伴被他煩爆又發不得脾氣下做了個'動作，清楚又絕核地表達出，想都咪想意思，個男仔終肯擺休離開，個女仔笑笑口舉起手臂放頭後，露出白滑格拉底說：你望下我先啦！女仔用另一隻手摸住自'己'格拉底，男仔還問咩呀！好痕呀你，女仔話：揾條毛都冇呀！買？嘩！笑得我肚一直抽住抽住，掂呀！」

10/ I* K*** K***

「最深刻一次食玩買經歷係喺中環同朋友搭摩天輪後再食無奶雪糕，當日黃昏時份到達，先到摩天輪乘搭透明車廂，原來與乘搭普通車廂的隊列不同，由職員帶領到專門入口，待透明車廂轉到適合位置再上車。第一次搭透明車廂欣賞維港景色，好興奮！開始時以為轉一圈已完畢，誰知轉完一圈又一圈，由黃昏餘暉到華燈初上，飽覽維港景色後再到摩天輪旁的快樂牛雪糕專門店食雪糕，該店出售的是無奶雪糕，有多種口味選擇，包括很多不同水果味道，而雪糕中有果肉非常美味，延續了剛才乘搭摩天輪透明車廂的快樂感覺，令整個食玩買個程順利又完滿，留下深刻印象。」

得獎通知將於4月26日透過電郵發送至參加者提供之電郵地址並通知有關領獎安排。