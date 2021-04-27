撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-27 13:46

【落雨乾鞋/ 辦公室乾鞋 / 實用乾鞋】踏入梅雨季，打工一族最怕返工途中遇大雨，人未返到公司、對鞋已經濕答答，噏足一日非常不舒服，更可能滋生霉菌。其實只要善用簡單工具，就可以極速把濕透的鞋弄乾！

每到春夏季，經常會下雨，在辦公室準備定一對後備拖鞋是常識吧！最怕掠到放工對鞋都未乾，噏足一日，分分鐘會發霉！👞👞👞《香港01》食玩買記者整理了9招實用快速乾鞋法，其中一個簡單動作，做了超級快乾👇👇👇

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😍同場加映1：全港7大絕美屋邨打卡必去😍

自從疫情爆發，不能飛往外地旅遊之後，港人都轉戰本地景點，連屋村都成為文青打卡熱點！除了在蘋果發布會上出現的彩虹村，香港還有不少 IGable 的屋邨，就讓《香港01》旅遊記者為讀者們整理本港7大絕美屋邨，一起拍出充滿本土特色的靚相吧👇👇👇

其餘4個絕美屋邨在哪？想知立即點擊睇全文 👉👉Apple發布會現彩虹村示範桌布揚威海外！全港7大絕美屋邨打卡必去

🥰🥰同場加映2：全球幸福指數排名2021 移民熱點英國排17/台灣排24 香港微升1位🥰🥰

《全球幸福指數報告》調查了149個國家及地區，按各地的人均GDP、社會保障、預期健康壽命、社會自由、慷慨度及對腐敗的認知等等多個指標作出綜合排名，想知道港人熟悉的地區以及頭10位排名，立即點擊👇👇👇

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🤣🤣🤣同場加映3：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

其餘4位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔