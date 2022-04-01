5月生日優惠｜壽星免費食5大餐廳　半島西餐/酒店自助餐買1送1

【5月生日優惠】 5月生日壽星公必看5月生日優惠！ 5月生日壽星可以免費食5大餐廳，包括放題、酒店自助餐買1送1、BBQ、半島酒店西餐送蛋糕等等，部分優惠連母親節正日、公眾假期都用得！

（下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

5月生日優惠 【1】半島酒店大堂茶座：壽星免費

第1個5月生日優惠就是壽星免費食半島酒店大堂茶座！半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶敘地點之一，每月推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，每4位惠顧，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕一個。想使用生日需於3日前預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

不過需注意5月生日優惠不適用於母親節當日。

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香港半島酒店 大堂茶座 The Lobby

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂

電話：2696 6772／2696 6693

收費：晚餐$528/位，另收加一服務費



5月生日優惠【2】百樂酒店Park café：4人同行，1人免費

Park café推出全新「拾味南歐」海鮮自助晚餐，供應一系列歐洲南部的地道菜式，包括伊比利亞黑毛豬火腿、洋蔥芝士辣肉焗生蠔、意大利巴馬臣芝士伴黑松露意粉等等。只需於生日月內在Park café惠顧自助晚餐，每4人同行，壽星即可免費食1次。同行親友都有85折！

百樂酒店Park café生日優惠不適用於母親節當晚。

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百樂酒店 Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168

自助晚餐供應時間：18:30至21:30

收費：（星期一至四）成人每位HK$548 (成人) ；小童每位HK$388 (小童)

（星期五至日、公眾假期及前夕）成人每位HK$578；小童每位HK$398



5月生日優惠 【3】黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳：買一送一

聆渢咖啡廳供應一系列以大澳蝦乾及蝦醬等特產入饌的佳餚，充滿地道風味，同時有供應豐盛的海鮮、燒烤美食、國際菜式及甜點，更有生啤、百事可樂和七喜任飲。

壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員app後憑生日自助餐電子券，才能使用生日優惠。壽星更可獲半磅生日蛋白質。

5月生日優惠不適用於5月1、2、7、8、9日。

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黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳

地址：屯門香港黃金海岸酒店低層地下

電話：2452 8448

收費：（星期一至五）成人$658／小童$398/ 長者$508（需加一服務費）

（星期六、日及公眾假期及其前夕）成人$738／小童$458/ 長者$568（需加一服務費）



5月生日優惠 【4】龍鼓灘海邊BBQ：壽星免費任食燒烤

燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，以人頭費計算。壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，任食近40款場內食品。不限同行入場人數，1個人入去獨歎都得！壽星需出示身份證明文件作實。

公眾假期、母親節都可以使用5月生日優惠。

（FB @ 龍鼓灘海邊BBQ）

龍鼓灘海邊BBQ

地址：屯門龍鼓灘村136地段

電話：5601 1002



5月生日優惠【5】德家日式燒肉店：4人同行，一人免費燒肉放題

這家燒肉店一店兩食，一邊是德家日式燒肉放題，另一邊則是德興火鍋放題。5月壽星只需4位同行惠顧燒肉或火鍋放題，即可1位免費。

不過德家日式燒肉店生日優惠不適用於母親節或公眾假期。

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德家日式燒肉店

地址：旺角彌敦道 593-601 號創興廣場4樓

電話：2780 0182

