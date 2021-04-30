撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-30 17:00

DON DON DONKI（驚安之殿堂）要進駐九龍灣淘大花園？網上流傳DONKI在淘大商場開九龍東第一間分店的消息，瞬間吸引網民留言及競猜DONKI確實地址。DONKI進軍香港後大受歡迎，多間分店經常要排長龍，不過淘大一帶居民不但不開心，更表示憂慮，列出5大理由反對DONKI進駐。

「淘大關注組」Facebook專頁公佈了DONKI將要進駐淘大的消息。（「淘大關注組」Facebook專頁截圖）

「淘大關注組」Facebook專頁於4月29日突然公開消息稱「東九龍已確定選址淘大」，消息一出隨即在網上瘋傳，網民亦熱烈討論DONKI確實選址會是何處。有傳淘大DONKI會進駐淘大商場前UA戲院的位置，但有人質疑UA戲院旁邊就是Taste超市，除非Taste搬走，否則機會不大，但其後亦有傳Taste會搬走。

另外，又有人指DONKI會開在淘大商場第一期吉野家及吉之島的兩層位置，確實地址眾說紛紜。當不少人都希望DONKI能進駐自己所住的區，這次竟然有不少淘大居民反對DONKI進駐淘大商場，到底有什麼原因？點擊圖片睇睇5大原因 👇👇

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假如淘大真的開DONKI，有什麼必買和抵食的食品？有日本資深廚師接受另一傳媒訪問，表示日本直送的雞肉、和牛和豚肉都較值得入手，而且精選了在荃灣DONKI必買的7大食品。以下亦有網民推介的另外11款食品，點擊圖片睇睇 👇👇

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