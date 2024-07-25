將軍澳美食12間推介｜Hama Sushi平價壽司將進駐+Hashtag B千層撻

將軍澳美食｜將軍澳越來越多新餐廳進駐，成為香港人的假日好去處，日本過江龍迴轉壽司Hama Sushi亦即將殺入區內開分店。記者整理了12間將軍澳餐廳推介，包括文青Cafe、港式小食、意法Fusion菜、平價日式牛肉飯、潮州打冷、素食自助餐等，大家去將軍澳踩完單車更可以歎美食！



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將軍澳美食【1】Hama Sushi —— 日本過江龍迴轉壽司

日本過江龍迴轉壽司Hama Sushi以提供平價迴轉壽司聞名，曾被稱為「壽司郎勁敵」。近日有網民發現Hama Sushi即將進駐將軍澳東港城，有關舖位已經圍板裝修，日後想食迴轉壽司又多一個選擇。除了基本的三文魚和吞拿魚壽司，Hama Sushi還會不定時推出限定壽司，如特大松葉蟹腳壽司等，每碟價格低至$12，該店的抹茶蒙布朗同樣是必點的美食！

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Hama Sushi

地址：將軍澳坑口東港城223&225號舖



將軍澳美食【2】Hashtag B —— 招牌拿破崙焦糖千層撻

Hashtag B的招牌拿破崙焦糖千層撻，備受小紅書力捧，更被列為來港必食蛋達之一，經常一到出爐時間即被搶購一空！大家在將軍澳都可以吃到香脆千層撻，近期大熱的開心果千層撻、流心抹茶千層達、韓國大熱扁牛角包、五色菠蘿包、雲朵吐司等，都是店內大人氣產品！

Hashtag B

地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn



將軍澳美食【3】戀上台式料理 —— 招牌紅燒牛肉麵

戀上台式料理主打台式料理，店家招牌紅燒牛肉麵湯底使用牛骨、雞骨、香料及藥材等熬製超過8小時而成，每一口都充滿濃郁的香味。牛𦟌及牛肋條則用辣豆瓣醬及醬油燉煮至軟嫩。店家冬天還會推出限定羊腩煲，羊肉腍而不羶，更附帶台灣特式腐乳甜口及酒香味。該店還是寵物友善餐廳，大家可以帶上毛孩一邊享受美食的同時享受海景。

戀上台式料理

地址：將軍澳唐俊街21號地下G26號舖



將軍澳美食【4】低調高手大街小食 —— 招牌雞蛋仔發哥都食過

多位明星光顧過的低調高手大街小食在將軍澳開分店，主打港式小食雞蛋仔和格仔餅，價錢由$24至$38，有原味、鹹蛋黃、朱古力、蘋果和辣肉腸。雞蛋仔「外脆內Q」，粒粒脆卜卜，就連周潤發（發哥）、陳奕迅（Eason）、謝霆鋒等明星都光顧過！留意暫時只接受現金付款。

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低調高手大街小食

地址：將軍澳寶琳新都城中心2期UNY內TKO016號舖（逢星期四休息）



將軍澳美食【5】SUKIYA すき家 —— 唔使去旺角排長龍

以平價牛肉飯著稱的すき家在將軍澳都有分店，不用去旺角排長龍！すき家於1982年在日本橫濱開業來，目前於日本擁有1,956間店舖，是日本牛丼連鎖店的NO.1。招牌牛丼上有秘製醬汁煮製而成的薄切肥牛，配上新鮮熱騰騰的白飯。而且有多種配菜可選，建議加購以日本產雞蛋製成的溫泉蛋，配搭牛丼一流！

（fb@Sukiya Hong Kong-すき家 香港）

SUKIYA すき家

地址：

將軍澳唐明街2號TKO Spot 2樓205A號舖

將軍澳調景嶺彩明街1號彩明商場2樓247-248號舖



將軍澳美食【6】Hygge —— 意法Fusion菜

主打日式料理的人氣食店悄悄食堂，其姊妹品牌Hygge登陸將軍澳海濱長廊一帶！店內設計為復古和式風格，更設可麗餅爐台！Hygge主打意大利和南法Fusion菜，供應多款可麗餅（Crepe）、薄餅和奶昔。

其中必試場的便是多款即叫即做的可麗餅，鹹甜口味包括法式油封鴨配自家製肝醬Galette、焦糖蘋果塔、法式火焰焦糖可麗餅、普羅旺斯燉菜以及獨創的炙燒劍魚明太子千島醬配吞拿魚蓉薄餅等等。

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Hygge

地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙地下G33號舖



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將軍澳美食【7】GOSO GOSO Bakery

將軍澳日韓系麵包店GOSO GOSO Bakery ，主打多款日韓手工製麵包，包括丹麥酥、芝士醬冬甩、吉士醬牛角包鬆餅、吐司及蛋糕甜品等，部分更標榜由日本直送，性價比極高，麵包控們記得留意！

GOSO GOSO Bakery

地址：將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期UG樓UG036號舖UNY生活創庫內



將軍澳美食【8】無肉食 —— 素食自助餐

人氣素食自助餐專門店無肉食在港九新界都有分店，更是區內少數的新派素食店，供應多款用時令食材製作的前菜、小食、沙律、炸物、炒菜及甜品等。不少食客讚食物款式夠多，組合百變，可以試到不同口味的素菜，性價比頗高！而且自助餐會定時補充食物，網民的必食推介包括薄底素Pizza、素韓式炸雞、純素芝士蛋糕和招牌拔絲甜品。

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無肉食

地址：將軍澳唐賢街19號天晉匯2地下G20號舖



將軍澳美食【9】陳儀興飯店 —— 60年老字號潮州菜

陳儀興飯店這個名字相信各位老饕餮都不全陌生，作為新蒲崗60多年老店，不止附近街坊支持，更吸引不少區外人專程來一嘗高質潮州菜滋味。在將軍澳分店同樣受歡迎，其中一樣非常受歡迎的菜式就是滷水鵝肝，師傅用濃郁的滷水，細火浸熟浸鵝肝，比起法國鵝肝完全是一種的享受，咬下去不會一口油。

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陳儀興飯店

地址：將軍澳至善街9號地下2-3號舖



將軍澳美食【10】NOC Coffee Co. —— 曾入選全球50間最佳咖啡店

曾入選全球50間最佳咖啡店的NOC Coffee進駐將軍澳，新分店佔地4,000呎，採用落地大玻增加空間感，設計以純白色、水泥灰為主，加上座位旁的綠色植物陪襯，環境舒適。新分店更設有烘焙空間，每日新鮮製造麵包蛋糕。

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NOC Coffee Co.

地址：將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下1A號舖



將軍澳美食【11】Urban Coffee Roaster —— 工業風精品咖啡店

這間本地精品咖啡店的將軍澳旗艦店佔地約3,000呎，裝修走復古工業風格，店面吸引超多人打卡。店內設有窗邊位，可以望著海景歎美食，亦可以外賣一杯咖啡到海傍散散步。Cafe最出名就是自家烘焙的咖啡豆，提供約15款手沖咖啡，另外還有沙律、主菜、甜品等美食。

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Urban Coffee Roaster

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下12號舖



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將軍澳美食【12】研香 —— 開心果梳乎厘

人氣港式糖水店研香主打自家研磨糖水，將軍澳分店裝潢主打木系簡約風。除了傳統的糖水外，還有開心果系列特色甜品，包括開心果豆腐花、開心果梳乎厘、開心果拿鐵等！還有如同水墨畫一般適合打卡的芝麻鮮奶豆花。

研香

地址：將軍澳寶琳運亨路1號新都城中心一期G樓G28號舖



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