鄭中基體驗做拾荒者呼籲大眾尊重　婆婆：我也是靠自己雙手生存

撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-04 13:32

藝人鄭中基早前結束演唱會後，繼續更新個人YouTube頻道《機動電視台RTV》，最近推出《一日職業體驗系列》，第一集受到拾平台的邀請，體驗做一日拾荒者，希望透過公眾人物的力量，令大眾能尊重拾荒者的工作及了解背後的辛酸。

鄭中基體驗做一日拾荒者，望大眾尊重這份工作。（YouTube《機動電視台RTV》截圖）

鄭中基到上水探訪近70歲的拾荒者黃婆婆，在街頭幫她推手推車，邊走邊拾紙皮，了解拾荒者的工作。後來黃婆婆亦分享自己曾遭無禮對待，更一度哽咽，希望大家能尊重拾荒者，「我們拾荒者不是讓人看低，我也是靠自己雙手生存，很多人也叫我拿綜援，但我還有雙手，我還能拾紙皮。」按圖了解婆婆工作背後的辛酸👇👇👇

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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