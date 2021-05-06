撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-06 18:48

如果有日突然接到通知要入隔離營強制隔離21日，真的會「騰晒雞」！網上瘋傳一位在竹篙灣檢疫中心隔離的網民所整理的《竹篙灣隔離營——你要知帶乜嘢入營》，詳列必帶的所需品。《香港01》飲食記者根據清單，走訪Aeon、百佳、屈臣氏、759阿信屋及日本城，集齊清單上64種所需品，猜猜最後花了多少錢？

網民「Winky Li」在Facebook分享入隔離營所需品清單。（Facebook截圖）

多位被強制進隔離營隔離21日的居民向傳媒反映入營經歷，面對要求物資長期沒人應、熱線電話打不通、WhatsApp號碼也平均3、4小時才收到一次回覆，雖然未至於餓死，但真的會吃不飽、住不好。有入住過隔離營的過來人分享，供應的飯盒一定吃不飽，而即使要求日用品、罐頭等都要等兩三日才有，所以最好自備少量所需品入營。

由收到隔離通知到要離開屋企，幾個鐘頭內要收拾細軟到底需要帶什麼？網民「Winky Li」根據早前入竹篙灣隔離營的經歷，在Facebook分享入營所需品清單，讓大家能及早準備。《香港01》飲食記者於5月6日在藍田的Aeon、百佳、屈臣氏、759阿信屋及日本城，跟著清單執齊64種所需品，點擊圖片睇清入隔離營所需品及價錢（所需價錢總數答案在最後！）：

👇👇 食品類 👇👇

+ 27 + 27 + 27

👇👇 日常所需品類 👇👇

+ 26 + 26 + 26

這個《竹篙灣隔離營——你要知帶乜嘢入營》清單都是讓大家有個入隔離營前收拾細軟的Checklist，有些所需品若是家中已有，當然可以慳錢不買。

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