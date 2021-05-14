Staycation｜極罕泰式住宿人均千二蚊起　美利食三餐帶毛孩一齊嘆

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-05-14 18:00

Staycation優惠愈出愈多，香港酒店還各出奇招吸客，好像香港維港凱悅尚萃酒店推出「港遊世界」Staycation系列，讓大家置身香港都猶如出國度假，一止旅行癮，出名打卡一流的香港美利酒店則推出超筍套票食足三餐，還罕有地接受毛孩一起入住！

去staycation體驗價值$1,500的75分鐘泰式按摩，煩惱和疲累一掃而空！（hyattcentrichongkong）

維港凱悅尚萃— 送$1,500泰式按摩

講到香港人最愛的旅遊熱點，泰國必定榜上有名，香港維港凱悅尚萃酒店推出「港遊世界」Staycation系列，第二站就是充滿東南亞風情的泰國！「We Miss Thailand」主題包含大家去泰國必有的元素：住resort嘆無邊際泳池、品嚐生蝦刺身及芒果糯米飯等泰國美食，當然是要做泰式SPA！

今次香港維港凱悅尚萃酒店「港遊世界We Miss Thailand」住宿只需$2,508起，還可享用自助早餐和泰式套餐，更可體驗75分鐘泰國天然護膚品牌Siam Botanicals Thai Spa提供的皇牌香薰按摩或泰式傳統按摩（原價HK$1,500），非常超值，想「飛去泰國」的你一定要把握機會啦！仲諗？立即㩒我到「01空間」Book 房啦！

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香港美利酒店—住宿連3餐 可帶毛孩入住

香港美利The Murray酒店由歷史建築改建，前身為政府辦公大樓美利大廈，純白牆身配以金色點綴，處處都是低調高貴的打卡位，2019年更被選為香港最佳奢華酒店。

香港美利The Murray酒店「美饌薈萃」 一晚住宿由$3,300起，客人可在入住當晚享用3道菜晚餐、翌日則有早餐和下午茶，最特別的當然是酒店有寵物友善政策，讓客人可帶上毛孩一起感受慢活時光。仲諗？立即㩒我到「01空間」Book 房啦！

港島香格里拉—飽覽維港夜景

維港夜景璀璨奪目，即使長居香港也百看不厭，位於金鐘的港島香格里拉大酒店樓高56層，可在高處飽覽醉人的維港景緻，加上酒店設計充滿藝術氣息，猶如漫遊歐洲藝術館。

港島香格里拉大酒店可飽覽維港絕色美景。（islandshangrila@IG）

港島香格里拉大酒店Staycation優惠罕有地送出雙人自助晚餐，第二天亦可在cafe TOO享用自助早餐，人均也只是$1,210起。仲諗？立即㩒我到「01空間」Book 房啦！