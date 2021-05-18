撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-18 10:39

【佛誕／佛誕活動／食素／Green Monday / 齋菜素食健康】素食文化愈來愈盛行，不少人因為減肥、環保或宗教原因加入素食行列，即使不是全面茹素，一星期都會找一兩天go green 一番，但原來食素都不代表健康！消委會早前測試了10款素菜的營養含量，發現有個別的素食菜式鈉、糠和脂肪含量偏高，長期食用有機會增加患高血壓和肥胖風險！

10款素菜之中菠蘿素咕嚕肉的平均糖含量最高 (mrslam_privatekitchen@IG)

消費者委員會（消委會）早前聯同食物安全中心於市面食肆搜集了10款共99個素菜樣本並進行化驗，10款素食菜式分別有：粟米素魚塊、齋鹵味拼盤、素魚香茄子、羅漢齋、素福建炒飯、紅燒豆腐、菠蘿素咕嚕肉、芋頭魚、素漢堡包及松露野菌意粉。

🥦4款素菜鈉含量比薯片更高🥦

測試報告發現素漢堡包、粟米素魚塊、齋鹵味拼盤和素魚香茄子較高鈉，以一包卡樂B原味薯片每100克含349毫克鈉作比較，這4款素菜的鈉含量更高。其中以素漢堡包的鈉含量最高，比一般牛肉漢堡包高達2成。👇👇👇點擊看10款素菜鈉含量排名 👇👇👇

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🥦菠蘿素咕嚕肉高糖🥦

素菜的糖含量同樣引人關注。菠蘿素咕嚕肉和齋鹵味拼盤的平均糖含量位列首兩位，消委會相信與廚師烹調這兩道菜式的酸甜汁時，加入了較多糖有關。另外，菠蘿素咕嚕肉中的菠蘿本身就含天然糖份，進一步推高整道菜的糖含量。👇👇👇點擊看10款素菜糖含量排名 👇👇👇

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🥦芋頭魚脂肪含量最高🥦

至於致肥風險最高的素菜，則是芋頭魚、粟米素魚塊及素漢堡，相信和這三道菜式都經油炸有關，大大增加了菜式的總脂肪含量。👇👇👇點擊看10款素菜脂肪含量排名 👇👇👇

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😎同埸加映1：51款甜味汽水果汁能量飲品含糖量😎

消委會早前測試市面上共51款甜味飲品，當中20款屬高糖，而且全部均有使用甜味劑，29款更使用2種或以上甜味劑，並有2款能量飲品的甜味劑用量較建議高出4倍。👇👇👇點擊下圖看51款甜味飲品含糖量👇👇👇

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想知道果汁飲品、乳酸類飲品、有味瓶裝水等其他飲品含糖量，立即點擊內文👉👉消委會｜51款甜味汽水果汁能量飲品含糖量 芬達、七喜等20款高糖

🍰🍰同埸加映2：10款蛋糕脂肪糖分排名 Lady M、聖安娜高脂 蛋糕仔高糖🍰🍰

消委會聯同食牛油蛋糕總脂肪平均含量最高物安全中心測試，於烘焙店、咖啡室、茶餐廳、快餐店及酒店搜集了10種共100個非預先包裝蛋糕樣本並進行化驗，10款蛋糕包括：瑞士卷、鬆餅、黑森林蛋糕、芒果慕絲蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、千層蛋糕、雪芳蛋糕、栗子蛋糕、牛油蛋糕及拿破崙蛋糕。👇👇👇點擊看10款蛋糕脂肪平均含量排名 👇👇👇

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想知道埋10種蛋糕糖含量排名，立即點擊內文👉👉消委會｜10款蛋糕脂肪糖分排名 Lady M、聖安娜高脂 蛋糕仔高糖

🍢🍢🍢同埸加映3：9大街頭小食卡路里排名 燒賣熱量高魚蛋3倍！榜首小食等於3碗飯🍢🍢🍢

《香港01》飲食記者整理了9款受歡迎的街頭小食的熱量排行，包括生菜魚肉、燒賣、咖哩魚蛋、章魚小丸子、腸粉、煎釀三寶、雞蛋仔、格仔餅、碗仔翅，以一碗白飯 260 千卡計算，榜首的小食熱量等如3碗飯！👇👇👇點擊下圖看9款街頭小食熱量👇👇👇

想知道埋另外4款街頭小食的卡路里排名，立即點擊內文👉👉9大街頭小食卡路里排名 燒賣熱量高魚蛋3倍！榜首小食等於3碗飯