撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-18 15:25

【酷熱警告｜消暑方法｜心靜自然涼】天文台預測佛誕假期（5月19日）天氣酷熱，最高氣溫33度，放假想去玩，你可能都會選擇有冷氣的地方。有網民就笑說，兒時媽媽不許開冷氣，於是只能用各種奇招降溫，例如心口搽白花油。

「心靜自然涼」究竟是一種迷信還是精神修為？有多少人童年時代做得到？（King of the Hill圖片）

facebook群組「90年代回憶」有網民問：「呢幾日天氣勁熱，想起細個家境清貧，老母唔俾成日開冷氣，當時嘅消暑方法耐唔時打開雪櫃門涼一涼，一係就心口塗白花油攬住個風扇係咁吹，你地細個有咩消暑秘方？」該帖文引來不少網民分享各種兒時奇招 🤣👇👇👇

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🥤同場加映1：最甜汽水是哪款🥤

超級市場、便利店內汽水款式眾多，哪款含糖量最高？記者就營養標籤上的含糖量和熱量進行比較，發現有1款甜度比芬達高2.5倍！👇👇👇第一位是韓國出品？按圖看汽水含糖量TOP 17👇👇👇

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最高卡路里是哪款？想看汽水熱量排行榜請按➡️【17款汽水含糖／卡路里比併 可樂熱量第6 榜首糖份比芬達多2.5倍】⬅️觀看全文

🎋同場加映2：竹林隧道推介🎋

喜歡探索香港美景的話，推介你去竹林隧道，不用去日本京都嵐山也能拍出深幽林徑！👇👇👇按圖看號稱最美的竹林👇👇👇

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全港最長翠竹夾道又在哪兒？想知全部4條路線推介，請按➡️【港版嵐山｜4大竹林隧道打卡行山：茅坪深幽環道、大埔燕岩茂林】⬅️觀看全文