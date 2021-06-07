撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-06-07 07:07

【GODIVA／Dreyer's／維記／雀巢／LOTTE】天氣酷熱是時候買多幾杯雪糕長放雪櫃！不過，雪糕所含糖份和卡路里不能輕視，隨時越食越肥。《香港01》飲食記者去到超級市場及便利店，搜羅市面輕易買到的18款雪糕，再根據營養標籤比較其糖份及熱量，發現GODIVA是最多糖及最高卡雪糕，而便利店7-11獨家發售的一個日本品牌雪糕，則成為最低糖雪糕！

炎炎夏日大家都會入手雪糕解暑，但都要注意它們的糖分和卡路里，避免踩進致肥陷阱！（李琬瑩攝）

《香港01》飲食記者在各大超市及便利店找了18款不同品牌的雪糕，比較它們的糖份及熱量，發現為人熟知的GODIVA雪糕居然是多糖又高卡，相反7-11獨賣的幾款LOTTE雪糕及童年回憶的雀巢雪糕杯是低糖又低卡，而最高糖的一款只要吃兩杯就超過世衛建議成年人每日糖攝取量50克！那麼哪款口味的雪糕最值得入手？點擊完整排行榜睇睇：

🍨18款杯裝雪糕糖份排行榜

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🍦18款杯裝雪糕熱量排行榜

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那麼兩大雪糕品牌Häagen-Dazs和Mövenpick的糖份和熱量排行又是怎樣？記者整理了兩個品牌13款100毫升杯裝雪糕的卡路里，發現Häagen-Dazs一款新品雪糕熱量最低，熱量最高的則為Häagen-Dazs熱門的朱古力口味，兩者卡路里更驚人地相差超過一倍！點擊圖片睇睇完整熱量排行榜 👇👇

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兩大雪糕品牌的糖份排名方面都令人意外！立即點擊睇全文 👉👉Haagen Dazs糖份高過Movenpick？13款杯裝雪糕糖份／熱量檢閱

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🤣🤣🤣 同場加映：00後未見過酒樓推點心車嘲似截的士 食飯9句說話暴露年齡差異 🤣🤣🤣

有網民早前在網上討論區分享與00後去飲茶，但一班00後居然笑酒樓侍應托住一盤煎堆、春卷等叫賣及推點心車等情況。大家對飲食文化的認知都有所不同，《香港01》飲食記者精選9句與食有關的說話，全部能看出大家與00後有年代差 👇👇

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