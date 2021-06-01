20款中式點心卡路里排名　蝦餃燒賣熱量幾多？叉燒包比馬拉糕低卡

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【點心熱量/ 卡路里排名/ 減肥】「一盅兩件」絕對不是老一輩的專利，不少後生仔都愛吃點心，難怪點心放題愈做愈多。但不要以為點心細細粒，吃多了也不怕，原來卡路里相當驚人！

不少人的假日指定動作就是去飲茶(mcrfoodie@IG)

《香港01》飲食記者根據食物安全中心的資料，整理了20款受歡迎的中式點心熱量排行，包括春卷、叉燒包、山竹牛肉、煎蘿蔔糕、燒賣等。以白飯每100克130 千卡計算，港人喜愛的蝦餃比白飯更高卡路里！👇👇👇點擊下圖看20款中式點心熱量👇👇👇

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😎同埸加映1：51款甜味汽水果汁能量飲品含糖量😎

消委會早前測試市面上共51款甜味飲品，當中20款屬高糖，而且全部均有使用甜味劑，29款更使用2種或以上甜味劑，並有2款能量飲品的甜味劑用量較建議高出4倍。👇👇👇點擊下圖看51款甜味飲品含糖量👇👇👇

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想知道果汁飲品、乳酸類飲品、有味瓶裝水等其他飲品含糖量，立即點擊內文👉👉消委會｜51款甜味汽水果汁能量飲品含糖量　芬達、七喜等20款高糖

🍰🍰同埸加映2：10款蛋糕脂肪糖分排名　Lady M、聖安娜高脂　蛋糕仔高糖🍰🍰

消委會聯同食牛油蛋糕總脂肪平均含量最高物安全中心測試，於烘焙店、咖啡室、茶餐廳、快餐店及酒店搜集了10種共100個非預先包裝蛋糕樣本並進行化驗，10款蛋糕包括：瑞士卷、鬆餅、黑森林蛋糕、芒果慕絲蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、千層蛋糕、雪芳蛋糕、栗子蛋糕、牛油蛋糕及拿破崙蛋糕。👇👇👇點擊看10款蛋糕脂肪平均含量排名 👇👇👇

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想知道埋10種蛋糕糖含量排名，立即點擊內文👉👉消委會｜10款蛋糕脂肪糖分排名　Lady M、聖安娜高脂　蛋糕仔高糖

🍡🍡🍡同埸加映3：9款街頭小食卡路里排名🍡🍡🍡

《香港01》飲食記者整理了9款受歡迎的街頭小食的熱量排行，包括生菜魚肉、燒賣、咖哩魚蛋、章魚小丸子、腸粉、煎釀三寶、雞蛋仔、格仔餅、碗仔翅，以一碗白飯 260 千卡計算，榜首的小食熱量等如3碗飯！👇👇👇點擊下圖看9款街頭小食熱量👇👇👇

想知餘下排名，立即點擊內文👉👉9大街頭小食卡路里排名　燒賣熱量高魚蛋3倍！榜首小食等於3碗飯

10款食物聞落超香但食落中伏　古早味蛋糕得陣味　燒魷魚乾勁呃人
全球最受歡迎甜品20強　Cupcake第二　冠軍來自亞洲煙韌控至愛！
全球最受歡迎街頭小食15強　薯條排第三沙嗲第幾？冠軍最啱送啤酒
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