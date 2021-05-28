撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-28 18:05

【台式飲料 / 手搖飲品 / 珍珠奶茶】不少人行街或是lunch time 的指定動作，就是叫杯台式飲品，珍奶、果茶每星期起碼飲幾杯！然而一杯手搖飲品絕對唔平，閒閒地都要30元，稍為加點配料埋單隨時要50元，連網民都忍不住問：「憑咩收咁貴？」

香港的台式飲品店愈開愈多，不少還要排隊才能購買，證明「有價有市」，然而有不少網民都質疑台式飲料暴利：「憑咩收咁貴？」！有網民為此在討論區展開討論，帖文引來網民熱議。《香港01》飲食記者整理了當中6個網民力數台式飲品貴得離地原因👇👇

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🥺同場加映1：網民數移民後最掛念11款香港美食🥺

有網民以「第時移民嘅話，你最唔捨得香港咩美食？」以及「「一人一樣喺外國會掛住嘅香港食物」為題在討論區展開討論。《香港01》飲食記者整理當中11款最高討論度的美食，最後一樣個個人在異鄉都掛念！點擊下圖有無你的心水美食 👇👇

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😎😎同場加映2：盤點大排檔8大必叫美食 炒蜆與炸蠔餅外 網民：最後一樣最重要😎😎

有網民以「去大排檔有咩係必嗌？」為題在討論區展開討論，《香港01》飲食記者整理當中8款最受歡迎的美食，最後一樣每個去到必定會嗌！點擊下圖看看中有無你心水 👇👇

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🤣🤣🤣同場加映3：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

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