撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-06-16 18:07

【飲食熱話 / 譚仔三哥米線】有網民於Facebook群組「香港米線關注組」分享了食譚仔三哥米線的中伏經歷，指自己透過外賣平台foodpanda光顧荃灣麗城花園分店叫米線，怎料食到最後竟然咬到煙頭！

有網民光顧譚仔三哥米線荃灣麗城花園分店的外賣，米線食到最後竟然發現有煙頭！（Facebook @ 「香港米線關注組」截圖）

事主接受記者訪問，她認為發生這樣的事實在太離譜、太嘔心，「疫情時期，衛生是最基本的事情，我無法接受」。她更不滿分店職員企圖推卸責任及掩蓋事件，指這件事已經嚴重影響她對於譚仔三哥米線的信心，「短期內都不敢再光顧譚仔三哥米線」。記者向譚仔三哥米線查詢，截稿前未有回覆。想知詳細事發經過及網民點睇，立即按圖睇睇🤮👇👇

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😍同場加映1：OAD 2021亞洲最佳餐廳Top 75😍

全球餐廳評鑒網站OAD（Opinionated About Dining）每年都會公佈歐美、日本及亞洲的最佳餐廳。日前OAD揭曉了2021最佳亞洲餐廳排行榜，記者帶大家睇睇Casual名單，香港共有37間餐廳上榜，包括人氣麵包店Bakehouse、米芝蓮船麵Samsen等、澳洲牛奶公司等，排名最高的一間更高居第8位！立即按圖睇睇香港有哪些餐廳入選😋👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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