撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-07-05 20:42

【疫苗接種優惠/疫苗抽獎/疫苗獎賞】為響應政府推廣接種新冠疫苗，商界紛紛出招鼓勵市民接種疫苗，繼早前信和集團黃廷方慈善基金及華人置業集團推出大抽獎，頭獎是價值1,080萬元的觀塘豪宅凱滙單位、恒基兆業送黃金，星夢郵輪則送一年無限任搭雲頂夢號，即睇以下各大抽獎詳情、報名方法及登記網站連結！

（7月5日更新第【6】至第【8】項抽獎）

【1】恒基送9999足金60両

恒基兆業集團宣布推出「疫苗接種鼓勵計劃」，由7月至9月將舉辦6次抽獎活動，壓軸大抽獎的頭獎為9999足金60両（價值逾100萬），二獎是9999足金30両，三獎是9999足金10両，開心獎有商場電子購物禮券及超市現金券。😍😍想知大抽獎的登記步驟、抽獎截止日期等詳情？點下圖即睇各大重要日子 👇👇👇

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👉👉👉按此進入【1】恒基大抽獎網站 https://www.hldluckydraw.hk/tc/index.html

【2】信和頭獎送1,080萬觀塘凱滙單位

信和集團黃廷方慈善基金及華人置業集團宣布推出大抽獎，頭獎是價值港幣價值1,080萬元的觀塘豪宅凱滙高層單位（名額一個），二獎則是價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額（總共20份）。😍😍想知大抽獎的登記方法及注意事項？點下圖即睇重要日子👇👇

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👉👉👉按此進入【2】信和抽獎網站 https://register.vaccinationluckydraw.hk/tc/index.html

【3】新鴻基送iPhone 12兼5G月費計劃

新鴻基地產宣布推出公眾大抽獎，由7月1日起連續62日，每日送出56份豐富獎品，大獎是iPhone 12 128GB及12個月5G手機月費計劃（名額1個），二獎則是新地旗下酒店宅度假住宿套票（名額10個），三獎為The Point by SHKP商場綜合會員計劃375,000積分（名額15個），以及酒店1000元餐飲現金、一田超市現金券等。😍😍想知大抽獎的登記方法？點下圖即睇各大重要日子👇👇

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👉👉👉按此進入【3】新鴻基地產抽獎網站 https://daydaydraw.shkp.com/

除了恒基地產、信和集團及新鴻基地產三大發展商各出奇招，不少金融機構及零售業紛紛推出疫苗優惠，包括【4】建設銀行（亞洲）送出信用卡免找數簽賬額、【5】星夢郵輪也送出一年免費任搭雲頂夢號及郵輪假期等優惠！😍😍想知頭獎價值幾多錢、登記詳情？點下圖即睇登記步驟及網址👇👇

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👉👉👉按此進入【4】建設銀行（亞洲）抽獎網站https://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/promotions/luckydraw2021/index.html

👉👉👉按此進入【5】星夢郵輪抽獎網站https://campaign.dreamcruiseline.com/2021/sweepstake/tc/index.html

【6】華懋集團送如心酒店Staycation、自助晚餐

華懋集團舉辦大抽獎，年滿18歲並合資格參加者有機會贏得獎品，抽獎共送出3,650份獎品，總價值高達2,160萬港元。獎品包括如心酒店全年自助晚餐（名額50份）、如心酒店套房Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐、商場現金券、電影通行證等。😍😍想知登記步驟及詳情？點下圖即睇抽獎注意事項👇👇

👉👉👉按此進入【6】華懋集團抽獎網站 https://luckydraw.chinachemgroup.com/

【7】總商會大獎送價值50萬Benz房車

香港總商會推出的「香港做得到！幸運大抽獎」，由7月至9月期間一共舉行7輪抽獎。獎品總值4,300萬，包括價值50萬元平治C系列房車、國泰雙人商務客位機票、全球各地多間酒店住宿等。首輪抽獎（7月22日）獎品包括國泰商務客位機票2張、港鐵全年車票、多間酒店免費住宿等。😍😍想知登記步驟及詳情？點下圖即睇抽獎注意事項👇👇

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👉👉👉按此進入【7】香港總商會抽獎網站 https://www.hkgccluckydraw.com/tc/index.html

【8】煤氣公司送300萬電子購物券

煤氣公司推出新冠疫苗接種大抽獎，送出總值港幣300萬元煤氣電子購物禮券，抽獎共分為5期，獎品包括10,000元煤氣電子購物禮券（50份）及1,000元煤氣電子購物禮券（2,500份），注意電子購物禮券不適用於繳交煤氣費。😍😍想知抽獎登記日子、抽獎日期？點下圖即睇抽獎登記步驟及注意事項👇👇

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👉👉👉按此進入【8】煤氣公司抽獎網站 https://luckydraw.towngas.com/

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同場加映1：《TimeOut》選出全球30條型格街道

說起最精彩、最型格的街道，你可能會想起歐洲多條充滿歷史氣息的街道，或者充滿街頭風格的美國城市小巷，但其實亞洲區也有不少充滿特色的街道。外國雜誌《Time Out》日前（6月10日）宣布的全球最型格街道名單則有新加坡、日本東京及香港的街道紛紛上榜！

👇👇👇香港哪一條街道上榜？立即按下圖即睇30位名單👇👇👇

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究竟香港有邊條街道上榜？立即點擊內文：《TimeOut》全球30條型格街道 亞洲新加坡、日本、香港有街上榜

同場加映2：全港16大沙灘水質檢閱 廈門灣水清見底似度假 有個水質長年1級

《香港01》旅遊頻道記者根據環保署的資料（截至6月8日），整理16個開放予公眾的泳灘的最新水質等級，發現有12個泳灘的水質都達到1級良好級別，當中不少泳灘水清沙幼，環境幽靜，適合打卡影相，甚至可以欣賞日落美景！其中一個泳灘的水質自1999年來長年保持良好級別，而且遊客較少，不會人頭湧湧。

👇👇👇想知網民點樣評價各個泳灘？按圖即睇全港16個開放公眾泳灘水質等級、交通方法👇👇👇

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香港水質良好的沙灘有邊幾個？立即點擊內文：全港16大沙灘水質檢閱 廈門灣水清見底似度假 有個水質長年1級