撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-06-30 17:57

《香港01》飲食頻道記者搜羅了10間餐廳的7月生日優惠，通通都可以免費食，壽星可以任食龍蝦、焗蠔、長腳蟹、鱈場蟹腳，有酒店自助餐更會送鮑魚，鵝肝，非常抵食！ （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】荃灣西如心酒店Café Circles：買一送一，送鴨肝鮑魚

Café Circles主打自助餐，除了有海鮮冷盤、烤肉眼扒、Movenpick雪糕之外，6月新推泰式烤魚、串燒等美食，每位再送香煎鴨肝和鮑魚！生日壽星只要成為酒店會員，於生日月惠顧自助晚餐，即享買一送一。👇👇👇按圖看壽星如何免費食自助餐及優惠詳情👇👇👇

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓 電話：2280 2868

【2】黃金海岸酒店聆渢咖啡廳：買一送一任食龍蝦鵝肝

聆渢咖啡廳現正推出「龍蝦和牛二重奏」自助晚餐，每位有一份半隻龍蝦芒果沙沙，再可以任食龍蝦批、龍蝦伊麵、和牛太卷、炭燒琵琶鴨、香煎鵝肝等菜式，指定日子更會供應炭燒乳豬。👇👇👇按圖看壽星享用買一送一優惠的方法及收費詳情👇👇👇

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推廣期：即日起至12月31日。

聆渢咖啡廳 地址：屯門香港黃金海岸酒店低層地下 電話：2452 8448

【3】香港半島酒店大堂茶座：壽星免費，再送蛋糕

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶聚地點之一，最近推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，指定人數同行，其中一位有機會免費享餐，再送蛋糕！👇👇👇按圖看「大堂茶座」晚餐收費詳情及注意事項👇👇👇

大堂茶座 The Lobby 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂 電話：2696 6772／2696 6693

【4】銅鑼灣如心Corner 18：買一送一自助餐歎長腳蟹

同樣是如心酒店集團旗下的自助餐廳Corner 18都有2人同行1人免費的生日優惠，不用正日去都可以。任食美食方面主打有焗蠔、長腳蟹，還有刺身、龍蝦湯、豆腐花、Movenpick雪糕等。👇👇👇如果有2位同月生日的壽星會如何安排？按圖看自助餐收費及供應時間👇👇👇

Corner 18 地址：天后英皇道18號銅鑼灣如心酒店1樓 電話：3553 2667

【5】Forte：2人同行，1人免費半自助餐，歎澳洲M4和牛

位於觀塘的酒店西餐廳晚上供應半自助餐，壽星於生日月惠顧，可享買一送一，第3位同行都有折！semi-buffet以「和牛仲夏夜」為主題，主菜有例如澳洲M4和牛等牛肉菜式選擇，和牛主題只做至7月尾，要把握機會！另可任食長腳蟹冷盤、冰鎮鮑魚、12道風味焗蠔、Movenpick雪糕等。👇👇👇點圖即睇如何獲得買一送一優惠👇👇👇

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Forte 地址：觀塘創業街38號九龍東如心酒店2樓 電話：3968 8222

【6】皇家太平洋酒店柏景餐廳：買一送一，送蛋糕餐酒

皇家太平洋酒店同樣可以使用免費信和薈會員優惠，生日月內二人同行惠顧柏景餐廳自助午餐或晚餐，壽星便可以免費。主打「日式爐端燒」自助餐，供應波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、鴨肝燒飯團、軟殼蟹手卷等。👇👇👇再送生日餐酒！按圖看「柏景餐廳」自助餐美食供應及收費詳情👇👇👇

推廣期：即日起至12月31日

柏景餐廳 地址：尖沙咀皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

【7】百樂酒店Park café：4人同行，1人免費下午茶buffet

只需於生日月內惠顧Park café自助午餐、下午茶或晚餐，每4人同行，壽星即可免費食。下午茶自助餐是抹茶主題，有多款精緻鹹甜點如抹茶流心多士、抹茶心太軟、抹茶鹽唐揚雞等。而自助晚餐則是「和牛花膠海鮮之夜」，主打和牛和花膠菜式，還有鱈場蟹腳海鮮拼盤、桃膠蓮子鮮奶燉蛋白、Movenpick雪糕等。👇👇👇同行人士都有折！按圖看「Park café」自助餐收費詳情👇👇👇

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Park café 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 電話：2731 2168

【8】FunFun串串鍋：4人同行，1人免費火鍋放題

主打源自重慶的串串鍋，食物以竹籤串好，再放入湯底中烚熟。餐廳設不同時段任飲任食放題。壽星於生日前後7日內惠顧晚市火鍋放題，每4人同行，即有1位免費食！如果生日撞正法定假期如復活節都可以免費！👇👇👇有５種湯底選擇！按圖看3個晚市時段收費👇👇👇

Fun Fun串串鍋 地址：旺角西洋菜南街1A-1K百寶利商業中心5樓 營業時間：12:00nn – 9:00pm 電話：2234 5639

【9】緣聚鮮鍋：4人同行，1人免費火鍋放題

主打自助餐加任食火鍋，任選多款湯底，包括黑蒜、日式豬骨、壽喜燒、海鹽昆布等。推出2款生日優惠，最抵可以免費打邊爐，且不收服務費，連公眾假期都適用！入座前需出示身份證明文件作實。復活節都適用。👇👇👇想知邊個時段最抵食？按圖看「緣聚鮮鍋」火鍋配料、刺身及收費詳情👇👇👇

緣聚鮮鍋 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心3樓 電話：2515 2988

【10】龍鼓灘海邊BBQ：壽星免費任食燒烤

燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，以人頭費計算。壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，任食近40款場內食品。不限同行入場人數，1個人入去獨歎都得！壽星需出示身份證明文件作實。👇👇👇每周有一天休息日！按圖看「龍鼓灘海邊BBQ」各時段收費及食物相片👇👇👇

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😍同場加映1：海港城Pixar Fest香港站😍

為慶祝彼思動畫 35 周年，海港城與迪士尼及彼思再度合作，以彼思動畫為主題的大型展覽「Pixar Fest」香港站將於6月30日開幕。👇👇👇即睇8個打卡位及8個入場前要注意貼士。👇👇👇

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☔同場加映二：落雨都唔怕！5個室內好去處☔

最近天氣不似預期，戶外活動都要取消。《香港01》旅遊記者為大家整理5大室內好去處，即使下雨大家都可以玩得盡興！

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