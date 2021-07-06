撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-07-06 07:00

ViuTV劇集《大叔的愛》播映首周已掀起全城熱討，Edan、Anson Lo及黃德斌三位主角都大受歡迎。而劇集中有不少場景都是實地拍攝，《香港01》飲食記者盤點了首5集《大叔的愛》的4間取景餐廳，其中有間餐廳更是每集都會出現，各位粉絲可以跟著田田、阿牧和KK去朝聖！

《大叔的愛》播映首周已掀起全城熱討，劇集中有不少場景都是實地拍攝。（《大叔的愛》劇照）

【1】42nd Davis：Edan、Anson Lo初次見面的酒吧

回到Edan、Anson Lo初次見面的一刻！42nd Davis見證著二人關係的開始。這間酒吧不止只有酒，還有高質素牛扒供應。午市套餐都只是$98，非常抵食！👇👇👇點圖即睇酒環境和美食推介👇👇👇

42nd Davis 地址：西環堅尼地城爹核士街3-4號地舖 電話：2569 0010

【2】Chill and Grill：《大叔的愛》經典捉姦場面

簡慕華發現黃德斌約了第三者「Tina」晚餐，要求Edan陪同去餐廳捉姦，兩人為了不被發現而爆出不少笑料，Edan更在餐廳表演了「鳳凰不死鳥」，看來可以向武俠片發展！原來這一幕是在Chill and Grill拍攝。👇👇👇點圖即睇價錢和必去打卡位👇👇👇

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Chill and Grill 地址：西環加多近街57號地舖 電話： 2411 6999

【3】Time Park Lounge：公司眾人聚腳點

緊貼劇情的觀眾一定記得這個場景！劇中一眾同事不論是慶功、飲悶酒、聚會，還是追女仔都會去的餐廳，出鏡率極高！而且食物落足料又高水準午市套餐$120有找，CP值高！👇👇👇點圖即睇前往方法和必試食物👇👇👇

Time Park Lounge 地址：尖沙咀棉登徑13-15號棉登大廈地庫 電話：3590 8273

【4】Gochi：黃德斌出櫃場面

劇情講到黃德斌拖住Edan手仔，向簡慕華表示自己愛上田田。得知老公出櫃的簡慕華演技大爆發！原來這經典一幕是在Gochi拍攝！👇👇👇點圖即睇店內打卡位和價錢👇👇👇

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Gochi 地址：樂富聯合道198號樂富廣場UG&1樓L104A&B, L211-214號舖 電話：2662 2969

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😍同場加映1：《大叔的愛》10大取景地😍

劇集在全港各個地方取景，當中不少都非常打卡able，《香港01》旅遊記者整理了劇中10大景點，方便各位鏡粉朝聖之餘，男女朋友去拍拖都啱！👇👇👇點擊下圖即睇《大叔的愛》取景地👇👇

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😍同場加映2：MIRROR都愛用的深色型格口罩😍

口罩款式多不勝數，有卡通、雲石等花紋，亦有奶茶色、花系等少女顏色。但如果想走個性風打扮，還有不少深色系口罩可以選擇，適合各位男士或走型格路線的女生。《香港01》食玩買記者精選了9款潮人必備口罩，最平只需$1.7個！按圖即睇MIRROR都愛用的深色型格口罩推介😍👇👇

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