全港首個海洋探索體驗館即將開幕！位於荃灣西全新商廈Plaza 88的浩海立方•探游館將於7月17日開放公眾入場。《香港01》旅遊頻道記者率先到場參觀，想知有哪些展區必睇位，以及入場前要注意貼士，即睇下文啦！



只要戴上VR眼鏡可以見到海洋生物在身邊游過。（歐嘉樂攝）

佔地逾萬呎

內地的浩海立方•探游館曾經於2021年獲得World Cities Ranking網站評為世界5大最佳海洋館及Tour Scanner網站評為世界50個最佳海洋館16位。至於位於荃灣楊屋道88號Plaza 88商廈8樓的浩海立方•探游館，佔地過萬呎，聲稱是全港首個結合真實生物及投影效果的海洋體驗館，館內多個展區設有多媒體科技遊戲，包括VR海洋探秘之旅，這個遊戲結合VR和AR技術，每次歷時3分鐘，戴上VR眼鏡可以見到海洋生物在身邊游過，仿佛身處海洋一樣。

水族箱配合燈光和鏡子，仿如置身水母迷宮。（歐嘉樂攝）

館內一共設有16個不同的主題區，當中有不少必睇展區，包括光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅、海洋兒童樂園等，除了水母箱，館內更有多個多媒體互動遊戲。👇👇👇究竟探遊館靚唔靚？VR體驗好唔好玩？《香港01》記者已率先入場體驗，更試食了香港限定鯊魚造型雪榚！點圖看記者真實體驗、5大展區必睇位以及門票價格及👇👇👇

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浩海立方•探游館一共有16個展區，而且有入場時間限制。不想錯過必睇位？以下有5個入場必知貼士提提你。👇👇👇如何購票？點圖看5個入場貼士👇👇👇

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